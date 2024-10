Poslanec Levice Miha Kordiš je danes v državni zbor vložil predlog priporočil vladi glede vojne v Ukrajini, pri čemer med drugim zahteva končanje vseh oblik vojaške pomoči. Ob predstavitvi je bil kritičen do nakupa orožja za vojne, medtem ko se ljudje soočajo z draginjo.

"Kupujemo rekordne količine orožja za sodelovanje v ameriških vojnah, na čelu z Ukrajino. Medtem se nam podirajo bolnišnice, ljudje pa vsak dan iz trgovine prinesejo nekoliko manj. Obljubili smo jim mir in blaginjo, oblast jim dostavlja vojno in draginjo. Vojno dobičkarstvo na račun delovnih ljudi se mora končati," je danes na novinarski konferenci dejal Kordiš.

Obenem priporoča vladi, naj tako od Kijeva kot Moskve zahteva takojšnjo prekinitev ognja in začetek mirovnih pogajanj. Vlado pozivajo še k reviziji vseh sklenjenih pogodb za nakup vojaške opreme in oblikovanje nove strategije o razvoju Slovenske vojske s ciljem zmanjšanja številčnosti in integracije v sisteme civilne zaščite.

Več kot 200 podpisov

Pod predloge sklepov t. i. levega krila Levice, struje, katere del je tudi Kordiš, se je podpisalo več kot 200 ljudi. Med njimi so nekdanji rektor Univerze v Mariboru Danijel Rebolj, filozofinja Spomenka Hribar in nekdanja evropska komisarka Violeta Bulc, so sporočili iz levega krila Levice.