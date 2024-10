V ruskem napadu na Mikolajev ena smrtna žrtev in več ranjenih

V ruskem raketnem napadu na Mikolajev na jugu Ukrajine je bila ponoči ubita ženska, najmanj 16 ljudi pa je bilo ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Nad mesto so ruske sile po navedbah ukrajinske vojske izstrelile skupno sedem predelanih protiletalskih raket S300 oz. S400, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah oblasti v Mikolajevu so bili v napadu poškodovani infrastrukturni objekt, gostinski kompleks, trgovinski paviljon in več stanovanjskih stavb ter vozil. Izbruhnilo je več požarov, ki so jih davi še vedno gasili.

Ena ženska je v napadu izgubila življenje, najmanj 16 ljudi pa je bilo ranjenih, je na omrežju Telegram sporočil guverner regije Mikolajev Vitalij Kim.

Po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform ruske sile mesta niso napadle samo z raketami, temveč tudi z brezpilotnimi letalniki. Pred tem je ukrajinska vojska sporočila, da je ruska stran z zasedenega polotoka Krim nad mesto izstrelila sedem raket S300 oz. S400.

Skupno naj bi sicer Rusija nad Ukrajino ponoči poslala 17 bojnih dronov, od katerih jih je zračna obramba 12 prestregla. Tri ukrajinske brezpilotnike so medtem po navedbah obrambnega ministrstva v Moskvi ponoči prestregli nad ruskim ozemljem.