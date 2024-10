Izrael širi svoje cilje v vojni s Hezbolahom

Poudarki dneva:



13.22 Izrael nadaljuje napade na Libanon, na severu ubitih več kot 20 ljudi

11.25 Izrael naj bi ZDA zagotovil, da ne bo napadel iranskih jedrskih in naftnih objektov

10.30 V Libanonu tudi slovenski vojaški opazovalec, ki trenutno ni ogrožen

8.40 Po več tednih v javnosti poveljnik specialnih iranskih enot

6.30 Varnostni svet ZN resno zaskrbljen za varnost pripadnikov Unifila

13.22 Izrael nadaljuje napade na Libanon, na severu ubitih več kot 20 ljudi

Izrael je danes izvedel več napadov na dolino Beka na vzhodu države, kjer je zaradi obstreljevanja prenehala delovati bolnišnica v mestu Baalbek, poročanje libanonskih medijev povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Izrael trdi, da so cilj njegovih napadov utrdbe Hezbolaha, obenem pa obstreljuje tudi druge dele države. Libanonski mediji so poročali tudi o napadih blizu obalnega mesta Tir in ob reki Litani v notranjosti države. Poleg tega je bilo po podatkih ZN v ponedeljkovem napadu na severu države ubitih najmanj 22 civilistov, med njimi tudi dve ženski in 12 otrok. Še osem ljudi je bilo ranjenih.

Izraelske sile so zadele stavbo v večinsko krščanski vasi Aito, v katero naj bi se po navedbah domačinov nedavno vselila družina, razseljena zaradi napadov v drugih delih države. Libanonski varnostni vir je za AFP dejal, da je bila hiša tarča napada kmalu po tem, ko je tja v avtomobilu prispel moški. Izraelski napadi so bili doslej večinoma omejeni na pretežno šiitska muslimanska območja v južnem delu Libanona.

Združeni narodi so danes pozvali k takojšnji, neodvisni in temeljiti preiskavi tega napada. "Izražamo resne pomisleke glede spoštovanja pravil vojne ter načel sorazmernosti in proporcionalnosti napadov," je ob tem dejal tiskovni predstavnik urada ZN za človekove pravice (OHCHR) Jeremy Laurence.

Hezbolah medtem danes poroča o nadaljevanju spopadov v bližini kraja Rab Tlatin na jugu Libanona, ob tem naj bi borci gibanja zaustavili napredovanje izraelskih enot blizu mesta Mardž Ajun. Izraelska vojska je sporočila, da premikov svojih vojakov ne komentira, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Obenem je Hezbolah po lastnih navedbah sestrelil izraelski dron in izstrelil več raket nad sever Izraela, v ponedeljek zvečer pa tudi na predmestja Tel Aviva, kjer so se oglasile opozorilne sirene. Izraelska vojska je po navedbah AFP sporočila, da je prestregla vse zračne grožnje.

11.25 Izrael naj bi ZDA zagotovil, da ne bo napadel iranskih jedrskih in naftnih objektov

Izrael je ZDA zagotovil, da povračilni napad na Iran ne bo usmerjen proti jedrskim in naftnim objektom islamske republike, poročanje ameriških medijev povzemajo tuje tiskovne agencije. Na uradu izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so nato danes zatrdili, da bodo ukrepali na podlagi lastnih nacionalnih interesov.

Ameriški mediji so v ponedeljek ob sklicevanju na neimenovane ameriške uradnike poročali, da je Netanjahu Beli hiši zagotovil, da bo izraelski povračilni napad na Iran usmerjen le na iranske vojaške objekte.

Predsednik ZDA Joe Biden je že kmalu po iranskem napadu Izraelu odsvetoval napade na naftna polja islamske republike, posvaril pa je tudi pred napadi na njene jedrske objekte, da bi se izognili širitvi vojne na Bližnjem vzhodu in skokom cen energije na svetovnih trgih.

"Prisluhnemo mnenju ZDA, vendar bomo končno odločitev sprejeli na podlagi naših nacionalnih interesov," so nato danes sporočili z urada izraelskega premierja.

10.30 V Libanonu tudi slovenski vojaški opazovalec, ki trenutno ni ogrožen

V okviru organizacije UNTSO pod okriljem ZN na jugu Libanona deluje tudi slovenski vojak. V nedavnih napadih izraelskih sil na pripadnike misije ZN ni bil ogrožen, je pa situacija na območju zelo resna in nevarna, je danes za STA potrdila tiskovna predstavnica Slovenske vojske Nina Raduha. Vojska z njim redno vzdržuje stike.

V 26. kontingentu Slovenske vojske (SV) v okviru Organizacije Združenih narodov za nadzor premirja (UNTSO) delujeta tudi dva slovenska vojaška opazovalca, je pojasnila podpolkovnica Nina Raduha, načelnica oddelka za odnose z javnostjo Generalštaba SV.

Svojo enoletno dolžnost sta pripadnika SV nastopila avgusta letos, eden je v Izraelu, drugi pa v Libanonu. Slednji se trenutno nahaja v bazi ZN v Nakuri na jugu države, kjer je v zadnjem času prišlo do več napadov izraelskih sil na pripadnike misije ZN v državi (Unifil).

Razmere na tem območju so po besedah podpolkovnice Raduha izjemno resne in nevarne, pripadnik SV pa tam nadaljuje z opravljanjem nalog v skladu z usmeritvami vodstva misije in njenim mandatom, pri čemer upošteva vse varnostne ukrepe.

Vojska z obema svojima pripadnikoma v okviru UNTSO vzdržuje redne kontakte in spremlja razmere, nazadnje so bili v stiku v ponedeljek, je danes za STA potrdila Raduha. Pripadnik SV, ki se nahaja v Libanonu, je trenutno v bazi Unifila. Situacija je relativno stabilna, vendar popolne varnosti ni mogoče zagotoviti.

Glede morebitne evakuacije pripadnikov SV je dejala, da mora takšno odločitev sprejeti vlada, potrebno pa bi bilo tudi usklajevanje z vodstvom misije.

Izraelska vojska je od četrtka izvedla več napadov na poslopja in pripadnike mirovne misije ZN v Libanonu (Unifil), več kot deset je bilo ranjenih. V zadnjih dneh so se nato zvrstile številne obsodbe in izrazi zaskrbljenosti zaradi napadov, ki ogrožajo varnost pripadnikov misije.

Slovenija v okviru UNTSO deluje od oktobra 1998, svoje delovanje v misiji Unifil pa je zaključila avgusta lani. Slovenska vojska je bila del Unifila od konca vojne v Libanonu leta 2006, zadnji pripadnik pa se je v Slovenijo vrnil dva meseca pred izbruhom trenutnih napetosti na Bližnjem vzhodu.

Misija Unifil je bila ustanovljena leta 1978, da bi nadzorovala umik izraelske vojske po prvi invaziji v Libanon. Organizacija ZN za nadzor premirja na Bližnjem vzhodu (UNTSO) pa je bila ustanovljena med arabsko-izraelsko vojno leta 1948 z namenom zagotavljanja vojaške poveljniške strukture za mirovne sile v regiji in vzdrževanja premirja na območju. UNTSO misiji Unifil še danes zagotavlja vojaške opazovalce.

8.40 Po več tednih v javnosti poveljnik specialnih iranskih enot

Poveljnik specialnih enot Quds iranske revolucionarne garde (IRGC) Esmail Qaani se je po navedbah agencije Reuters, ki se sklicuje na iransko državno televizijo, zjutraj pojavil na spominski slovesnosti za brigadirja IRGC Abbasa Nilfouroushana, ki so ga Izraelci ubili v zračnem napadu na Libanon. Pogrešali so ga več tednov.

Foto: X/@IranIntl_En

O usodi Qaanija se je ugibalo tedne, potem ko so po izraelskem napadu na Bejrut v začetku meseca ubili domnevnega naslednika voditelja Hezbolaha Hassana Nasrallaha, Hashema Safieddina.

Iran's state television aired on Tuesday morning footage showing Esmail Qaani, the commander of the Quds Force of the Revolutionary Guards during a ceremony that was held for the arrival of the body of Abbas Nilforoushan, the IRGC's regional commander who was killed in Lebanon.

Prejšnji teden so se pojavile informacije, da je Qaani živ in v Iranu pod preiskavo zaradi kršitev varnosti, ki jih je odkrila država. Kanal Tasnim, povezan z IRGC, pa je trdil, da je general IRGC Ebrahim Jabbari državnim medijem sporočil, da je Qaani popolnoma zdrav in bo kmalu prejel priznanje ajatole Alija Hameneija.

#BREAKING



A few moments ago, Quds commander Esmail Qaani was seen in the leadership house in Tehran.



A few moments ago, Quds commander Esmail Qaani was seen in the leadership house in Tehran.

6.30 Varnostni svet ZN resno zaskrbljen za varnost pripadnikov Unifila

Varnostni svet ZN je v ponedeljek izrazil resno zaskrbljenost zaradi incidentov, ki ogrožajo varnost pripadnikov misije Unifil v Libanonu. Vodja mirovnih operacij ZN Jean-Pierre Lacroix je medtem kljub pozivom Izraela vztrajal, da se misija Unifil ne bo umaknila s svojih položajev.

Varnostni svet je v ponedeljek razpravljal o položaju v Libanonu za zaprtimi vrati, zatem pa objavil izjavo za medije predsedujoče v oktobru, veleposlanice Švice Pascale Baeriswyl. Ta ima sicer nekoliko manjšo težo kot predsedniška izjava, je pa sprejeta soglasno.

"Člani Varnostnega sveta so v luči nadaljevanja sovražnosti ob modri črti izrazili resno zaskrbljenost, potem ko so bili v zadnjih dneh napadeni številni položaji Unifila, nekaj pripadnikov misije pa je bilo ranjenih," je sporočila.

Izjava za medije za napade na pripadnike Unifila ne krivi neposredno Izraela, temveč poziva vse strani, naj spoštujejo varnost misije, in poudarja, da ne smejo biti nikoli tarča napada.

Generalni podsekretar ZN za mirovne operacije Jean-Pierre Lacroix, ki je Varnostni svet ZN za zaprtimi vrati seznanil z dogajanjem, pa je poudaril, da so se odločili, da bo Unifil ostal, kjer je. To so sklenili ne glede na pozive izraelske vojske, naj se misija umakne s položajev, ki so v bližini modre črte, območja na meji med Izraelom in Libanonom, ki ga varujejo modre čelade.

V izraelskih napadih na položaje Hezbolaha v Libanonu je bilo doslej ranjenih pet pripadnikov Unifila.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je v ponedeljek ponovno pozval misijo, naj se umakne z določenih položajev, in ostro zanikal, da bi izraelska vojska ciljala mirovne sile. Foto: Reuters

Lacroix je zagotovil, da je tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres potrdil namero, da Unifil ostane na svojih položajih.

Unifil od leta 1978 skrbi za mir med Izraelom in Libanonom oziroma Hezbolahom in je glede na resolucijo Varnostnega sveta 1701 iz leta 2006 poleg libanonske vojske edini pooblaščen za oboroženo prisotnost na jugu Libanona, kjer se zdaj intenzivno spopadata Izrael in šiitska milica Hezbolah, ki uživa podporo Irana.