Sirene v Izraelu: Proti državi poletelo več raket

Iz Libanona je danes proti Izraelu znova poletelo več raket, v osrednjem Izraelu, vključno s Tel Avivom, pa so se oglasile sirene, ki opozarjajo na zračne napade, je sporočila izraelska vojska in dodala, da je zračna obramba prestregla več izstrelkov. Hezbolah je medtem sporočil, da je z raketami napadel mesto Safed.

"Sirene so se oglasile na več območjih v osrednjem Izraelu, ker so bili izstrelki iz Libanona izstreljeni na ozemlje Izraela," je sporočila vojska in pozneje dodala, da je več izstrelkov prestregla. Policija je po lastnih navedbah zavarovala vsa območja, kamor bi izstrelki lahko prileteli.

Šiitsko gibanje Hezbolah je medtem sporočilo, da je v odgovor na "izraelske napade na libanonska mesta, vasi in civiliste" več raket izstrelilo proti mestu Safed na severu Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes obiskal napadeno oporišče in obljubil, da bo Izrael brez milosti še naprej napadal cilje Hezbolaha v vseh delih Libanona, tudi v Bejrutu. Foto: Reuters

Izraelska vojska je pred tem sporočila, da je bilo proti mestu Karmiel na severu države izstreljenih 15 raket. Zračna obramba jih je večino sestrelila, poroča britanski BBC.

Novi napadi na Izrael se dogajajo le dan potem, ko so bili v napadu šiitskega gibanja Hezbolah z brezpilotnimi letali na vojaško oporišče na severu Izraela ubiti štirje izraelski vojaki, več kot 60 ljudi pa je bilo ranjenih.

Izrael je bil nedavno tarča ogromnega iranskega napada z balističnimi raketami. Foto: Guliverimage

Italijanski pripadniki Unifila blizu baze našli zažigalne naprave

Italijanski pripadniki mirovne misije ZN v južnem Libanonu (Unifil) so danes našli zažigalne naprave ob cesti, ki vodi do ene od njihovih baz na jugu Libanona. Med poskusom odstranitve je ena od naprav eksplodirala, zaradi česar je v okolici izbruhnil požar. Pripadniki mirovnih sil v incidentu niso bili poškodovani.

Izraelska vojska mora prenehati napade na pripadnike Unifila, so medtem danes v skupni izjavi poudarili zunanji ministri Italije, Francije, Nemčije in Velike Britanije, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Unifil Foto: Reuters



Izrael je v preteklih dneh večkrat napadel položaje Unifila in mirovne sile pozval k umiku z obmejnega območja. Izraelska vojska je doslej ranila štiri pripadnike modrih čelad, še en je bil ranjen v za zdaj nepojasnjenih okoliščinah, ko so ga zadeli streli.



Prav tako sta v oporišče Unifila v nedeljo vdrla dva izraelska tanka, pri čemer sta uničila glavna vrata. Zaradi dima po streljanju v bližini položaja modrih čelad je posledice čutilo 15 pripadnikov.

Borrell: Nobena članica EU ne podpira umika Unifila

Na današnjem zasedanju zunanjih ministrov EU v Luxembourgu nihče ni zahteval umika pripadnikov mirovne misije Združenih narodov v Libanonu (Unifil), je povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Zunanja ministrica Tanja Fajon je medtem na srečanju poudarila, da Bližnji vzhod ne potrebuje več orožja, ampak diplomacije.

"Ministri so danes znova izrazili polno podporo Unifilu, nihče ne poziva k njegovemu umiku," je po zasedanju zunanjih ministrov članic Unije v Luxembourgu povedal Borrell.

Članice EU so še pred današnjim zasedanjem v nedeljo zvečer sprejele skupno izjavo, v kateri so pozvale k ustavitvi napadov na Unifil, v katerih je bilo pretekli teden ranjenih več pripadnikov misije. "Tovrstni napadi predstavljajo resno kršitev mednarodnega prava in so povsem nesprejemljivi. Ti napadi se morajo končati takoj," je v izjavi v imenu vseh 27 članic EU zapisal Borrell.

Zunanji ministri EU so danes v Luxembourgu razpravljali o zadnji zaostritvi razmer na Bližnjem vzhodu, kjer so se konec septembra na jugu Libanona zaostrili spopadi med Hezbolahom in izraelsko vojsko. Pretekli teden je bilo v napadih izraelske vojske na Unifil ranjenih več pripadnikov misije, v nedeljo pa je Izrael vdrl tudi v Unifilovo oporišče. Prizor prikazuje Libanon po nedavnih številnih eksplozijah pozivnikov, ki so jih nosili predstavniki Hezbolaha. Foto: Reuters

Da gre za incident, ki je v nasprotju z mednarodnim pravom, je danes zjutraj že od prihodu na zasedanje povedala tudi ministrica Fajon. Tudi ona je v imenu Slovenije podprla delovanje Unifila in pozvala k takojšnji prekinitvi sovražnosti.

V razpravi pa je po navedbah zunanjega ministrstva poudarila predvsem prepričanje, da Bližnji vzhod ne potrebuje več orožja, ampak več diplomatskih aktivnosti, takojšnje premirje in spoštovanje mednarodnega prava.

"Ne smemo pozabiti na Gazo. Potrebujemo konkretne korake v smeri rešitve dveh držav. Stanje v Gazi je nepredstavljivo," je povedala. Ob tem je druge države pozvala, naj se pridružijo globalnemu zavezništvu za uresničitev rešitve dveh držav, in izrazila pripravljenost, da bi eno od srečanj gostili v Sloveniji.