Stopnjevanje napetosti: Iran prekinja pogovore z ZDA

Iranski zunanji minister Abas Aragči je danes dejal, da Iran ne namerava več sodelovati v nedavno vzpostavljenih pogovorih z ZDA prek posrednikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot razlog je navedel naraščajoče napetosti na Bližnjem vzhodu, kjer se nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z islamističnimi gibanji, ki jih podpira Iran.

"Trenutno ne vidimo razlogov za te razprave, dokler ne bomo premagali trenutne krize," je po poročanju AFP dejal Aragči in poudaril, da je bil proces pogovorov med Teheranom in Washingtonom prek Omana zaustavljen zaradi trenutnih razmer v regiji.

V Teheranu so sicer letos junija potrdili, da se posredno pogajajo z ZDA, vlogo posrednika v pogovorih pa je opravljal Oman. Diplomatski odnosi med Washingtonom, ki je najzvestejši izraelski zaveznik, in Teheranom, ki velja za najhujšega sovražnika Izraela, so sicer prekinjeni vse od islamske revolucije v Iranu leta 1979.

Razmere se zaostrujejo, Iran napadel Izrael, ta pripravlja odgovor

Na Bližnjem vzhodu se namreč razmere še vedno zaostrujejo – nadaljujejo se izraelski uničujoči napadi na Gazo, kjer je bilo od 7. oktobra lani ubitih že več kot 42 tisoč Palestincev, v zadnjih tednih so izbruhnili tudi spopadi med izraelskimi silami in proiranskim šiitskim gibanjem Hezbolah na jugu Libanona.

Iran je ob tem v začetku oktobra izvedel raketni napad na Izrael, s katerim se je odzval na "agresijo sionističnega režima", kot je takrat dejal predsednik Masud Pezeškian. Šlo naj bi za odgovor na uboje vodje libanonskega gibanja Hezbolah Hasana Nasrale, političnega vodje palestinskega islamističnega gibanja Hamas Ismaila Hanije in iranskega generala Abasa Nilforušana.

Iran je že aprila proti Izraelu izstrelil več kot 300 dronov in raket kot povračilni ukrep za smrtonosni izraelski napad na iranski konzulat v Damasku.