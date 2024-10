Eden najbolj krvavih napadov na Izrael. Hezbolah napadel vojaško oporišče.

V napadu brezpilotnega letala na vojaško oporišče v severnem Izraelu so sinoči umrli štirje vojaki, huje ranjenih je sedem vojakov, še več kot 60 ljudi je ranjenih, so sporočile izraelske obrambne sile (IDF). Odgovornost za napad je prevzel Hezbolah.

Poudarki dneva:



6.30 Hezbolah napadel izraelsko vojaško oporišče

Hezbolah je prevzel odgovornost za sinočnji napad na vojaško oporišče v bližini Binyamine, približno 33 kilometrov južno od Haife, v katerem so umrli štirje vojaki, sedem je huje ranjenih, poškodovanih je več kot 60 ljudi.

Hezbolah navaja, da je bil tarča vadbeni tabor golanske brigade izraelskih obrambnih sil (IDF) na območju med Tel Avivom in Haifo. Iz urada za medije Hezbolaha so sporočili, da je bil napad odgovor na četrtkove izraelske napade v južnem Libanonu in Bejrutu, v katerih je bilo po podatkih libanonskega ministrstva za zdravje ubitih 22 ljudi in ranjenih 117. Taborišče smo napadli z "rojem brezpilotnih letal", še navaja Hezbolah.

Foto: Reuters

Vodja izraelske reševalne službe (MDA) je dejal, da so zdravniki s kraja dogodka oskrbeli okoli 70 poškodovancev.

Foto: Reuters

Oporišče naj bi zadel nizko leteči dron, izstreljen iz Libanona, ki očitno ni aktiviral sistemov za zgodnje opozarjanje.

Vojaki so bili v času napada v skupni menzi in povsem nepripravljeni.