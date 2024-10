V regiji Herson sta med napadom z brezpilotnikom umrli ženski v avtomobilu, medtem ko je rusko obstreljevanje pristaniškega mesta Odesa terjalo eno smrtno žrtev in osem ranjenih ljudi, so sporočile lokalne oblasti.

Trenutek, ko je Odeso zadela balistična raketa:

Russia continues attacking Odesa, killing civilians, damaging civilian vessels and wrecking port infrastructure.



Today, Russia killed one person and injured 8 more with a ballistic strike on Odesa.



Civilian vessels were damaged: the Belize-flagged NS Moon and the…