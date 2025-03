Po tem ko je svet stranke Levica na seji konec novembra lani sprejel sklep o zamrznitvi članstva poslanca Mihe Kordiša, koordinatorici sveta Nataši Sukič pa naložil, da zoper njega vloži prijavo na disciplinsko komisijo, so ga danes izključili iz stranke.

Očitajo mu resne kršitve statuta stranke. Kordiš deluje razdiralno in javno napada svoje poslanske kolege, ministre in stranko, so novembra navedli v Levici.

Kordiš je vse obtožbe zanikal ter jih označil za neresnice. "To je svinjarija, ki se med ljudmi, ki sami sebi rečemo socialisti, ne bi smela dogajati," je takrat dejal Kordiš.

Z Levim krilom na volitve