Erjavec po hudem porazu napovedal odstop z ministrskega položaja #video

Foto: Bojan Puhek

"Ostajam član stranke DeSUS, ne bom pa več opravljal ministrskega dela, ker ni več nobene potrebe po tem," je po svojem zaključnem govoru na kongresu stranke DeSUS v izjavi za medije poudaril zdaj že nekdanji prvi mož DeSUS Karl Erjavec.

Na vprašanje, kdaj bo odstopil kot minister za obrambo, je Erjavec dejal, da tega še ne ve natančno, je pa poudaril, da bo to storil zelo hitro.

"Kaj hočem biti razočaran. To je demokracija."

Ob tem je dejal, da zaradi končnega rezultata glasovanja ni razočaran: "Kaj hočem biti razočaran. To je demokracija. Tega zaupanja, ki sem ga pričakoval, nisem dobil. Življenje teče dalje, bilo je 15 let napornega dela, veliko je bilo treba pretrpeti. Delal sem po svojih najboljših močeh in po svoji vesti, da bi uresničil cilje, ki jih ima stranka DeSUS."

Ob tem je dodal, da je morda napočil čas za novo generacijo, ki ji želi vse dobro, in zanikal, da namerava ustanoviti novo stranko. "Ostajam član stranke DeSUS. Ko me bodo pokopali, bom še vedno član stranke DeSUS," je še poudaril Erjavec.

