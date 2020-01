Aleksandra Pivec po velikem zmagoslavju: To je prelomen trenutek za vso politiko #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Ganjena sem. Danes je prelomen trenutek, ne le za stranko DeSUS, ampak za vso slovensko politiko. Odgovornost prehaja v novo generacijo. S ponižnostjo in vso odgovornostjo prevzemam vodenje stranke," je po izvolitvi za predsednico povedala kmetijska ministrica Aleksandra Pivec.

Oglejte si veliko zmagoslavje Aleksandre Pivec.

"Srečna in ponosna sem, da sem dobila takšno zaupanje naših delegatov. Danes je prav poseben dan, ne samo za stranko DeSUS, ampak tudi za slovensko politiko. Če sem čisto iskrena, je to simbolična menjava v vodstvu stranke, kjer lahko priložnost dobi nova, mlajša generacija z novo energijo in drugačno vizijo vodenja stranke," je dejala.

Pivčeva: Nikoli nisem zahtevala, da mora Erjavec odstopiti

Poudarila je, da bo spoštovala preteklo delo stranke in delo svojega predhodnika Karla Erjavca. Napovedanega odstopa ministra za obrambo nova šefinja stranke ni pričakovala: "Jaz verjamem, da se bova z dosedanjim predsednikom usedla, se pogovorila in mogoče v miru prediskutirala takšne stvari." Dodala, je da njeno razmišljanje ali zahteve nikoli niso šle v smeri, da mora Erjavec odstopiti kot minister.

Na vprašanje, ali pričakuje, da bo poslanska skupina DeSUS ostala enotna, je poudarila, da "se po zmagi nekoga zadeve vedno drugače premislijo" in da dodala, da je pomembno, da poslanci DeSUS ostanejo enotni.

Izjava Pivčeve po današnji zmagi.

Bo prišlo do menjave resorjev?

Na današnjem kongresu se je veliko govorilo tudi o morebitni menjavi resorjev znotraj vlade. DeSUS bi se po odstopu Erjavca lahko odločil zamenjati obrambni resor: »Najprej bi rada govorila z dosedanjim predsednikom. V kolikor res misli resno in želi odstopiti, se bomo potem s predsednikom vlade pogovorili, ali morebiti prevzamemo kakšen drug resor."

Pivčevi je na Twitterju premier Marjan Šarec že čestital.