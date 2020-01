Pivčeva danes s Šarcem, govorila bosta tudi o novem ministru

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med drugim bosta morala spregovoriti o iskanju novega ministra iz vrst DeSUS, saj je Karl Erjavec po porazu na kongresu napovedal tudi odstop z ministrskega položaja, poroča STA.

Pivčeva, ki pravi, da jo je napoved Erjavca o odstopu z mesta ministra za obrambo presenetila, je že v soboto dejala, da se želi z njim o tem še pogovoriti. A glede na Erjavčevo nedeljsko izjavo za STA, da se poslavlja iz aktivne politike in javnega življenja, možnosti, da bi si premislil, bržkone ni. Kljub temu je za oddajo Politično napovedala, da bo danes poskušala z njim vzpostaviti stik.

Pričakuje odkrit pogovor o prihodnosti koalicije

Napovedala je tudi srečanje s Šarcem in dejala, da pričakuje odkrit pogovor o prihodnosti koalicije. Z Erjavčevim odhodom iz vlade se bo sicer sprostilo mesto ministra za obrambo in v DeSUS bodo morali predlagati novega kandidata. Če bi se pojavila možnost rekonstrukcije vlade, pa je Pivčeva na kongresu dejala, da bi si želela, da bi DeSUS prevzel ministrstvo za delo. To je zdaj v kvoti SMC, kjer o menjavi ne razmišljajo, piše STA.

Predsedniku vlade bo pojasnjevala tudi o SRIPT-u

Glede na napovedi Šarca bosta s Pivčevo spregovorila tudi o očitkih na njen račun v projektu SRIPT, ki jo bremenijo, da ni opravila dela, za katerega je bila plačana. Pivčeva je za televizijo dejala, da bo z veseljem tudi premierju pojasnila, kar je javnosti pojasnjevala že minule tedne, ko je očitke zanikala, še piše STA.

Vsaj trije poslanci so podpirali Erjavca

DeSUS v prihodnjih tednih čaka tudi konstituiranje novoizvoljenih organov stranke, Pivčevo pa pogovor s poslansko skupino, kjer so vsaj trije poslanci podpirali Erjavca. Pogovorila pa se bo tudi s poslancem Robertom Polnarjem, ki v minulih mesecih pri nekaterih ključnih glasovanjih ni podpiral predlogov koalicije, še piše STA.

Napovedala je še, da za delo v stranki ne bo prejemala plače.

Pivčevo je na sobotnem kongresu DeSUS podprlo 143 delegatov, Erjavec, ki je stranko vodil zadnjih 15 let, pa je dobil 80 glasov.

