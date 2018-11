Kdor bo letos kupoval drag telefon, naj močno razmisli o poceni iPhonu

iPhone XR je, upoštevajoč seznam tehničnih lastnosti, čisto objektivno najslabši od trojice novih Applovih pametnih telefonov z letnico 2018, v kateri sta še iPhone Xs in večji iPhone Xs Max. A po desetih dneh, ki smo jih preživeli v njegovi družbi, ter ob upoštevanju ne tako velikih razlik med njim in precej dražjima bratoma Xs lahko brez slabe vesti zapišemo, da je prav XR tisti iPhone, ki se ga letos najbolj splača kupiti.

S čim vse bo iPhone XR kupca prepričal, da je pravi zanj?

Hitrost in gladkost delovanja

Septembrsko bahanje Appla, da je njihov nov mobilni čip Bionic A12, ki so ga razvili posebej za poganjanje letošnje generacije iPhonov, eden od najhitrejših, če ne kar najhitrejši procesor za pametne telefone ta hip, ni bilo neupravičeno.

iPhone XR, v katerem tako kot v dražjih sodobnikih Xs in Xs Max brni procesor Bionic A12, namreč dobesedno leti. Zamika pri odpiranju aplikacij, fotoaparata in nastavitev tako rekoč ni, preklapljanje med povezavo Wi-Fi in LTE se zgodi v sekundi, shranjevanje videoposnetkov tudi pri najboljši kakovosti (4K pri 60 slikah na sekundo) je instantno in kamera je takoj pripravljena na nadaljevanje snemanja.

Del zaslug za hitrost si zagotovo lasti pregovorno odlično optimiziran operacijski sistem iOS 12, ki podobno gladko kot na iPhonu XR vsaj za zdaj deluje tudi na malce starejših napravah.



O tem smo se iz prve roke prepričali s primerjavo iPhona XR z izposojenim iPhonom 7 Plus iz leta 2016.

Kljub temu, da ima samo en objektiv, je fotoaparat izjemen v skoraj vseh pogledih.

Da bo tako, smo vedeli že po prebiranju prvih preizkusov iPhona Xs in hvaljenju njegove kamere, saj ima iPhone XR z izjemo dodatnega objektiva, ki je namenjen optični povečavi slike, tako rekoč enak fotoaparat.

Ostrenje motiva in zajem fotografij sta izredno hitra, portretni način je z izjemo ene pomanjkljivosti, ki se je bomo dotaknili malce pozneje, zelo dober.

Fotografiranje nočnih kadrov sicer ni tako dobro kot pri tekmecih "pasme" Huawei P20 Pro, a še vedno nadstandardno:

Pod črto je splošna kakovost fotografij odlična, to pa iPhone deloma zagotovi tudi z uporabo sistemske funkcije, ki ji Apple pravi Smart HDR. Ta skrbi za to, da določene barve (na primer modrina neba) niso preveč izpostavljene in da so motivi v ospredju venomer lepo osvetljeni, sence pa realistične.

Smart HDR deluje tako, da iPhonu ukaže, naj po pritisku na sprožilec naredi tri fotografije z različnimi barvnimi parametri, nato pa jih združi v eno samo.

Oglejte si vzorčne fotografije, posnete z iPhonom XR:

iPhone XR vse, kar potrebuje in kar pravzaprav trenutno sploh lahko dobi na trgu mobilne telefonije, ponuja tudi snemalcu. Snema lahko v ločljivosti 4K s kar 60 slikami na sekundo, v ločljivosti 1080p pa lahko zajame tudi počasne posnetke. Takšnih zmogljivosti na področju snemanja videa nima niti novi Huawei Mate 20 Pro, ki bo eden od največjih cenovnih tekmecev iPhona XR.

"Navadni" zaslon LCD je boljši od pričakovanj.

Ena od glavnih razlik med iPhonom XR in iPhonoma Xs in Xs Max je zaslon. Dražja modela imata takega, ki sliko osvetljuje s pomočjo tehnologije OLED, iPhone XR pa ima medtem klasičen zaslon LCD. Obenem je ločljivost in s tem ostrina slike na iPhonih Xs in Xs Max višja kot pri iPhonu XR.

Res je, da lahko zaslona iPhonov Xs in Xs Max prikažeta lepše barve in boljše kontraste ter sta svetlejša od zaslona na iPhonu XR, a razlika resnično ni tolikšna, da bi lahko pri uporabniku, ki je razpet med nakupom enega ali drugega, pretehtala jeziček na tehtnici.

Apple je v iPhone XR namreč skoraj zagotovo vgradil enega od najboljših zaslonov LCD, kar jih je trenutno mogoče dobiti. Če ga postavimo ob bok napravi z zaslonom OLED, v našem primeru je bil to Samsung Galaxy S8, in pri obeh nastavimo najvišjo mogočo svetlost ter odpremo isto aplikacijo, bo povprečen uporabnik zelo težko opazil razliko.

Kdo bi lahko celo presodil, da je slika na iPhonu XR videti bolje. To bi bila zasluga prvine True Tone, ki temperaturo barve na zaslonu prilagaja glede na razpoložljivost okoliške svetlobe. Ko je v prostoru temneje, bo slika na zaslonu iPhona XR "toplejša".

Zelo spodobno trajanje baterije

iPhone XR smo do 100 odstotkov prvič napolnili v petek, 26. oktobra, zvečer, nato pa smo ga s preostalimi 18 odstotki napolnjenosti na polnilni kabel znova priklopili šele v ponedeljek, 29. oktobra, zjutraj.

Čas uporabe pametnega telefona je bil v zgornjem primeru razdeljen med spletni brskalnik Safari, družbeno omrežje Instagram, aplikacijo YouTube in uporabo fotoaparata. Ko smo iPhone v naslednjih dneh prijeli bolj na "trdo" in ga po rokah mečkali pogosteje, se je baterija še vedno izkazala in nam dovolila okrog dan in pol kar intenzivne uporabe, preden je zgornji graf spet kazal rdeče.

Zmogljivost baterije iPhona XR (2.942 miliamperskih ur) pade med modela Xs in Xs Max, a je bolj dolgoživa od obeh. Ogromno zaslug za to ima sicer najverjetneje tudi zgoraj omenjeni zaslon - manj slikovnih pik in nižja ločljivost pomenita tudi nižjo porabo elektrike.

Dobra kakovost predvajanja zvoka

Zvok ob predvajanju glasbe in gledanju videoposnetkov ali filmov je lahko zelo glasen, a hkrati še vedno razmeroma čist, to pomeni brez popačenosti in z dobro poudarjenimi nizkimi toni. Na tem področju si iPhone XR zasluži čisto petico, ker ga obvlada bolje od večine sodobnikov.

Bolj barvita ponudba kot pri dražjih sodobnikih

Ta postavka je izključno kozmetična in na noben način ne vpliva na naše končno mnenje o uporabnosti pametnega telefona, a za nekatere kupce je pomembno, da imajo pri izbiranju zunanjosti iPhona več možnosti. iPhone Xs in Xs Max jim dajeta tri, iPhone XR pa kar šest.

Cena (prvič)

Ko je govora o iPhonih, je cena še posebej v zadnjem času precej kontroverzna tema. iPhone XR je sicer najcenejši član družine novih iPhonov, a v konfiguraciji z 256 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov obenem stane samo 40 evrov manj, kot je ob izidu stal enako zmogljiv iPhone 7 Plus, leta 2016 najboljši in najdražji iPhone.

V primerjavi z dražjima bratoma, torej modeloma iPhonom Xs in iPhonom Xs Max, ki je letos podrl Applov cenovni rekord, je iPhone XR medtem precej ugoden. Pri Telekomu Slovenije vstopni model, torej različica s 64 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov, v prodaji brez vezave stane 899 evrov. Začetna modela iPhone Xs in iPhone Xs Max sta medtem dražja za 300 oziroma več kot 400 evrov.

Takšne razlike v ceni Apple z modeloma Xs in Xs Max preprosto ne more upravičiti. Pametni telefoni so si z vidika ne le povprečnega, temveč tudi zahtevnega uporabnika, ki želi zelo zmogljiv in vsestransko uporaben pametni telefon, namreč preveč podobni, da bi se kupec, ki hoče imeti nov iPhone, a gleda tudi na ceno, namesto za XR odločil za Xs ali Xs Max.

Tehnične lastnosti pametnega telefona iPhone XR



Dimenzije in teža: 150,9 x 75,7 x 8,3 milimetrov, 194 gramov

Zaslon: diagonala 6,1 palca (15,5 centimetra), tehnologija IPS LCD, ločljivost 828 x 1.792 slikovnih pik

Procesor: šestjedrni Apple A12 Bionic

Delovni pomnilnik: 3 gigabajte

Prostor za shranjevanje podatkov: 64, 128 ali 256 gigabajtov

Operacijski sistem: iOS 12, možna nadgradnja na iOS 12.1

Kartica SIM in spominske kartice: nanoSIM in e-SIM, spominskih kartic ne podpira

Baterija: kapaciteta 2.942 miliamperskih ur

Fotoaparat: 12 milijonov slikovnih točk, zaslonka f/1.8 (manj je bolje), optična stabilizacija slike, HDR, portretni način s podporo umetne inteligence; sprednji fotoaparat 7 milijonov slikovnih točk, zaslona f/2.2

Videokamera: zajem videa v ločljivosti 4K s 60 slikami na sekundo, 1080p z 240 slikami na sekundo

Povezovanje: gigabitni LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GP, GLONASS, GALILEO, QZZS, NFC

Certifikat odpornosti: IP67 - odpornost proti vdoru vode do globine 1 metra, pod vodo največ 30 minut, odpornost proti vdoru prahu

Katere so pomanjkljivosti, zaradi katerih bo kupec iPhona XR morda dvakrat premislil, preden bo odprl denarnico?

Cena (drugič). "Prava" najnižja cena je v resnici 50 evrov višja.

Kljub temu, da je iPhone XR najcenejši letošnji iPhone, je njegov vstopni model še vedno dražji od večine vrhunskih pametnih telefonov drugih proizvajalcev, ki ponujajo podobno zmogljivost, kot sta Huawei P20 Pro in Samsung Galaxy S9+. Različica z 256 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov je medtem dražja tudi od najnovejšega Huaweija Mate 20 Pro in Samsungove pošasti Galaxy Note 9.

Treba je omeniti tudi, da bo za večino uporabnikov, ki jih privlači iPhone XR, pravi nakup model s 128, ne 64 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov. Kdor bo snemal video v 4K in veliko fotografiral, bo 64 gigabajtov namreč zapolnil zelo hitro, možnosti za razširitev prostora s spominsko kartico pa ni. 128-gigabajtni iPhone XR v prosti prodaji stane 949 evrov.

Kdor želi hitro polnjenje baterije, bo moral plačati več, sicer pa se bo načakal.

iPhone se je med našim preizkusom z 20 do 100 odstotkov polnil približno tri ure, saj "iz škatle" ne omogoča hitrega polnjenja baterije. To je skoraj trikrat dlje kot Huawei P20, na primer.

Kdor želi hitro polnjenje, bo moral kupiti ustrezen adapter in še poseben kabel za polnjenje in pretvarjanje signala iz iPhonovega priključka Lightning v USB-C. Dodatka v Applovi uradni spletni trgovini skupaj staneta 70 dolarjev, kar je 61 evrov. Cena 128-gigabajtnega iPhona XR se je s tem pravkar povzpela prek tisočaka.

Adapter za hitrejše polnjenje pametnih telefonov iPhone. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Razlika v kakovosti izdelave, ki jo je dolgoletni uporabnik iPhonov in lastnik iPhona Xs Max opazil takoj.

iPhone Xs in iPhone Xs Max sta izdelana iz nerjavečega jekla, iPhone XR pa iz aluminija. Znanec je občutek med držanjem naprave takoj komentiral kot "manj luksuzen od mojega Maxa".

Čeprav iPhone XR še zdaleč ni narejen slabo oziroma iz nekakovostnih materialov, se v dlani res zdi manj premijski in lažji od bratov, tudi modela Xs, pa čeprav je od njega tako večji kot tudi težji. A znova gre zgolj za kozmetično lastnost, ki na noben način ne vpliva na to, kaj je s telefonom mogoče početi.

Dve stvari, ki pa bosta najverjetneje motili le največje privržence znamke iPhone.

- Ni funkcije 3D Touch, ki na iPhonih Xs in Xs Max ob rahlem pritisku ikon razkrije meni z več možnostmi. iPhone XR to rešuje na drugačen in bolj omejen način: rahli pritiski omogočajo uporabo nekaterih bližnjic, kot je vklop svetilke z zaklenjenega zaslona. Kdor še ni imel Applovega telefona in ni uporabljal funkcije 3D Touch, je sicer najverjetneje tudi ne bo pogrešal.

- Portretni način fotografiranja na iPhonu XR prepozna samo ljudi, ne pa tudi živali, predmetov, dreves, hrane in tako dalje. Zaradi tega je fotografiranje v portretnem načinu z iPhonom XR malce omejeno, saj je mogoče najlepši učinek zamegljenega ozadja doseči samo pri fotografiranju ljudi.

