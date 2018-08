Samsung Galaxy Note 9: obljublja, da nam ne bo zaviral življenja

Prvo, kar je pri novi devetki večje, je zaslon, ki zdaj meri 6,4 palca (16,3 centimetra), še vedno pa je to tisti težko premagljivi zaslon Super AMOLED (razmerje 18,5:9), ki zmore zelo žive barve in zelo močne kontraste. Ločljivost 2960 x 1440 pik, gostota 516 pik na palec (203 pike na centimeter).

Vzdržljivost akumulatorja: prvi preizkus opravljen z odliko

Večja je tudi zmogljivost akumulatorja: nominalnih štiri tisoč miliamperskih ur bi moralo biti dovolj za odpravo strahu med dnevom, da bi nas zaradi pomanjkanja elektrike devetka prenehala ubogati in bi ugasnila še pred večernim prihodom do vtičnice.

Na našem kratkem nekajdnevnem preizkusu se je ta stopnja neodvisnosti uresničila, a šele čas bi pokazal, ali je vzdržljivost akumulatorja dolgotrajna lastnost. Sama zmogljivost je namreč le eden in vsekakor ne edini dejavnik, ki vpliva na učinkovitost akumulatorja in s tem tudi na čas, ko nam telefon služi brez ponovnega napajanja.

Akumulator phableta Note 9 je mogoče napolniti tudi brezžično z enim od primernih stojal – tem se je pridružil tudi novi Wireless Charging Duo, ki ga nismo imeli priložnosti preizkusiti, a mu že ime nakazuje, da lahko polni dve napravi hkrati. S svojim (žičnim) polnilcem Note 9 omogoča hitro polnjenje.

Več je tudi pomnilnika in shrambnega prostora

Že osnovna različica Galaxy Note 9 ne skopari s šestimi gigabajti pomnilnika in 128 gigabajti shrambe (minus prostor za tisto, kar je že nameščeno, a še vedno ostane resnično veliko prostora), za 250 evrov več (velja za priporočene maloprodajne cene brez ugodnosti operaterjev) pa bo devetka opremljena z osmimi gigabajti pomnilnika in pol terabajta shrambe v telefonu.

Poleg glavne kartice SIM sprejme Samsung Galaxy Note 9 še pomnilniško kartico microSD (do 512 gigabjtov) ali drugo kartico SIM. Foto: Srdjan Cvjetović Komur pa to ni dovolj, lahko z dodatno pomnilniško kartico microSD pridobi še 512 gigabajtov shrambe – v močnejši različici devetke je to tako skupaj kar en terabajt shrambe.

Toda uporaba dodatne pomnilniške kartice izključuje sočasno uporabo druge kartice SIM – ležaj sprejme ali drugo kartico SIM ali pomnilniško kartico, ne pa obeh hkrati.

Ko govorimo o novih presežkih, je treba omeniti možnost podatkovnega prenosa do 1,2 gigabita v sekundi (v redkih mobilnih omrežjih LTE, ki to že omogočajo). Samsung Galaxy Note 9 je tudi v maloštevilni skupini telefonov, ki podpirajo storitev VoWiFi, kar je dobra novica za vse, ki so pogosto v notranjih prostorih s slabo pokritostjo s signalom mobilnega omrežja in tudi za tiste, ki se pogosto zadržujejo v državah, kjer ni ugodnih evropskih tarif za gostovanje.

Klasični priključek za slušalke ostaja

Note 9 je ohranil klasični priključek za slušalke. Najdemo ga na levem delu spodnje strani, blizu vmesnika USB-C, spodnjega zvočnika in »garaže« za pisalo S Pen, ki je od nekdaj temeljni dejavnik razlikovanja Notov od vseh drugih Samsungovih telefonov, a je tokrat doživel velik korak naprej (več v nadaljevanju).

Na hrbtni strani opazimo, da je čitalnik prstnih odtisov malo zamaknjen glede na predhodnike, saj je zdaj doma na bolj dostopnem mestu. Na levi strani je manjša kamera, v sredini večja, na desni strani pa bliskavica in senzorji.

Odpornost po standardu IP68 - standardno

Kot je že stalnica pri Samsungovih paradnih konjih, je tudi Note 9 odporen na vodo in prah, kot to predpisuje standard IP68 – tisti, ki zahteva do 30 minut preživetja na do poldrugem metru globine. Velja tudi za pisalo S Pen.

Kljub vsemu pri nobenem telefonu ne priporočamo, da te meje preverjate – ta deklarirana odpornost je zgolj večje zagotovilo, da bo ob nenadnem snidenju s tekočino vaš digitalni spremljevalec vendarle preživel.

Z devetko se Note poigrava z novimi barvami

Do zdaj konvencionalni Note je z devetko dobil tudi nekaj novih živahnih barv, temu primerno se je pri njih prilagodila tudi barva pisala S Pen.

Tako bo imela devetka tudi tri nove barve (modra, vijolična in bakrena), vendar nam (še) ni uspelo razvozlati logike, po kateri se je Samsung odločal, katere barve bodo na voljo v kateri državi.

Toda klasična črna ostaja zvesti spremljevalec phabletov Galaxy Note in prav v tej barvi je bil tudi naš preizkušanec.

Devetka še nima devetke

Note 9 je silak v vseh pogledih, zato nas ni presenetilo, da je delo z njim, pač toliko, kolikor smo si ga med preizkusom lahko privoščili, potekalo gladko in hitro. Ima nameščeno osmo različico operacijskega sistema Android, nad katero je nameščen Samsungov uporabniški vmesnik Experience z oznako 9.5.

To pomeni, da bo deveti P, Google ga je sicer objavil ravno ta mesec, prišel šele z eno izmed naslednjih nadgradenj. Kdaj bi se to lahko zgodilo, še ne vemo.

Ob nakupu je prednameščenih nekaj Googlovih aplikacij, Microsoftove pisarniške aplikacije in nekaj dodatnih Samsungovih aplikacij.

Samsung Galaxy Note 9

Velikost: 161,9 x 76,4 x 8,8 milimetra

Masa: 201 g

SIM-kartica: nano SIM-kartica, možnost uporabe dveh SIM-kartic (če ni pomnilniške kartice)

Procesor: osemjedrni Exynos 9810 Octa octa-core (4x2.7 GHz Mongoose M3 & 4x1.8 GHz Cortex-A55)

Pomnilnik: šest gigabajtov v osnovni različici, osem gigabajtov v naprednejši

Shrambni prostor: 128 gigabajtov v osnovni različici, od tega do 108 gigabajtov na voljo uporabniku; 512 gigabajtov v naprednejši različici, od tega do 492 gigabajtov na voljo uporabniku

Zaslon: diagonala 16,2 centimetra, WQHD+ (ločljivost 2960 x 1440 pik), 516 pik na palec, 16,7 milijona barv

Nadgraditev shrambe: pomnilniška kartica microSD do 512 gigabajtov

Operacijski sistem: Android 8.1 z uporabniškim vmesnikom Samsung Experience 9.5

Frekvenčna območja: LTE (700, 800, 850, 900, 1500, 1800, 1900, 2100 in 2600 megahercev) Cat. 18 (do 1,2 gigabita v sekundi), UMTS (850, 900, 1900 in 2100 megahercev), GSM (850, 900 in 1800 megahercev)

SAR-vrednost: 1,509 W/kg

Akumulator: vgrajen, litij-ion, 4.000 miliamperskih ur, podira brezžično in hitro polnjenje

Kamera zadaj: dvojna, obe z ločljivostjo 12 milijonov pik in optično stabilizacijo, ena: f/1.5-f/2.4 dual pixel, dvakratna optična povečava, telefoto; druga: f/2.4 dual pixel, širokokotna. Dvotonska LED-bliskavica.

Kamera spredaj: ločljivost 8 milijonov pik, f/1.7

Snemanje videoposnetkov: do 3840 x 2160 pik

Vmesniki in povezovanje: podpora za LTE Advanced Cat. 18, HSDPA, HSUPA, UMTS, EDGE, GPRS, WiFi, podpora IPv6, deljenje internetne povezave (tethering) USB, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, sinhronizacija z računalnikom, sprejemnik GPS, čitalnik prstnih odtisov, HD-govor, VoLTE, VoWiFi, 3.5-milimetrski vmesnik za slušalke.

Odpornost na (sladko) vodo in prah: standard IP68

Preverjena strojna oprema, inteligentnejše programje

Kameri na Note 9 sta, vsaj z vidika tehničnih značilnosti, praktično enaki kot na telefonu Galaxy S9+: dve zadnji kameri, vsaka z ločljivostjo 12 milijonov pik, in sprednja z ločljivostjo osem milijonov pik. Poskrbljeno je za dvojno optično stabilizacijo, ena izmed leč na zadnji strani pa se s svojo aperturo prilagaja svetlobnim razmeram, medtem ko druga, ki ima aperturo f/2.4, zmore do dvakratno optično povečavo. Možnosti ustvarjanja počasnih posnetkov (Super Slow Mo), ki so bili eden od adutov družine Galaxy S9, prav tako ne manjka.

Nekatere utrinke naših prvih vtisov s pametnim telefonom Samsung Galaxy Note 9 so v videoprispevku zbrali kolegi z našega sestrskega portala Plac

A je Note 9 vendarle tudi pri kameri naredil korak naprej. Po sledeh proizvajalcev, kot je Huawei, ki so v svoje kamere že implementirali umetno inteligenco, jo je zdaj dobil tudi Samsungov Note 9. Naučil se je mnogih motivov in zdaj tudi sam prepozna do 20 različnih scen in temu primerno sam izbere optimalne nastavitve fotografiranja oziroma snemanja.

Fotografije, posnete s privzetimi nastavitvami fotoaparata pametnega telefona Samsung Galaxy Note 9

Ko te telefon opozori, da bi bila fotka lahko boljša

Umetna inteligenca na Note 9 zna opozoriti na nekaj najpogostejših napak, zaradi katerih nismo srečni ob posneti fotografiji. Tako bo opozorila, če je kdo na fotografiji zamižal, če je leča umazana ali če je premočna protisvetloba – vse še dovolj pravočasno, da takoj posnamemo še eno, boljšo fotografijo.

Z umetno inteligenco je obogaten tudi Samsungov digitalni pomočnik Bixby. Mnogi se sicer sprašujejo, zakaj bi ga morali imeti ob že prisotnem sorodnem Googlovem pomočniku, a pri Samsungu vztrajajo in so prepričani, da je svet dovolj velik za oba.

Bixby noče biti grdi raček

Na uradni svetovni predstavitvi phableta Note 9 so pokazali kar nekaj prepričljivih primerov, kako je zdajšnji Bixby še malo boljši od predhodnika (na primer poiskal je restavracijo glede na uporabnikove želje in je poskrbel tudi za rezervacijo mize ob želenem terminu), a se ne moremo izogniti vtisu, da so te prednosti v Sloveniji le omejeno dostopne (v slovenščini pa sploh ne). Tipka za Bixby še vedno vztraja na levi strani in ji še vedno ni mogoče določiti neke druge funkcije.

Video, posnet s privzetimi nastavitvami kamere pametnega telefona Samsung Galaxy Note 9

Ko bo kaj časa, bi morda Bixbyju namenili en poseben sprejemni izpit, za zdaj nam namreč Googlov pomočnik (sicer v angleščini) služi dovolj dobro glede na naša zdaj še razmeroma skromna pričakovanja. Verjamemo namreč, da je prav področje neposredne govorne komunikacije med uporabnikom in napravo eno od najbolj vznemirljivih in obetavnih razvojnih možnosti za mobilne naprave prihodnosti (in se zavedamo, da bodo veliki jeziki pri tem imeli veliko prednost).

Pisalo zdaj tudi večnamenski daljinec

Velika novost za pisalo S Pen (in Note 9 v celoti) je povezljivost Bluetooth, ki mu daje funkcionalnost daljinskega upravljavca na razdalji do deset metrov od matičnega telefona.

Kot smo že vajeni, potisnemo ga rahlo navznoter in ga bomo s tem sprostili za nadaljnjo rabo, na svojem mestu v telefonu pa se pisalo S Pen sproti polni za nemoteno delovanje zunaj telefona, kjer po specifikacijah premore okrog pol ure ali do 200 pritiskov tipke. Že minuta ali dve na svojem mestu in bo pisalo spet v polni moči.

Note 9 v povezavi s pisalom S Pen je tako postal vse, kar potrebujemo za predvajanje kakšne predstavitve – tudi zato, ker Note 9 lahko prenese svojo sliko na velik zaslon že, če ga povežemo z USB/HDMI kablom (to možnost neposrednega priklopa smo prvič zasledili in uporabili lansko pozno jesen s pametnim telefonom Huawei Mate 10 Pro).

Tako ni več potrebe za vmesno postajo DeX, saj vso funkcionalnost namizja DeX dobimo že s prej omenjeno kabelsko povezavo. Kaj vse to je, preverite pri teh prvih vtisih.

Z daljincem lahko postorimo marsikaj

Toda z Bluetoothom povezani S Pen zna še marsikaj drugega. Lahko je oddaljeni sprožilec za fotoaparat (idealen za selfije, kjer ni treba stegniti roke, in za tiste, ko smo do deset metrov oddaljeni od leče fotoaparata, ter za fotografiranje in snemanje, ko je Note 9 postavljen na stojalo) ali orodje za oddaljeno, kakopak, spreminjanje glasbe. Funkcionalnost tipk na pisalu lahko določimo prek nastavitev v telefonu, se pa zelo pogosto prilagaja tudi glede na vsakokrat odprto aplikacijo v matični napravi.

Verjetno ne bi pretiravali, če bi dejali, da je prav ta nova funkcionalnost pisala največja funkcijska novost, s katero se lahko pohvali Samsung Galaxy Note 9, saj odpira lepo število novih primerov rabe. Vse druge dobrodošle novosti na devetki pa so predvsem usmerjene na zagotavljanje hitrega delovanja ter zanesljive in preproste uporabniške izkušnje, ki smo jo do zdaj, vsaj v taki razsežnosti, neredko pogrešali.

Višje, vsaj za zdaj, ne gre

Samsungov Galaxy Note 9 prinaša vse, kar nam je bilo všeč pri osmem Notu in letošnjem Galaxy S9+ in praktično povsod dodaja še kaj več, s čimer želijo izpolniti svojo obljubo: Note 9 ne bo upočasnjeval naših življenj, ne glede na to, kaj z njim počnemo in kako pogosto to počnemo.

Že specifikacije so spoštovanja vredne, skladna celota, ki obljublja tesno povezovanje tudi z drugimi Samsungovimi napravami (tega tokrat sicer nismo imeli priložnosti in dovolj časa preveriti), pa je najboljši dokaz, da je Note 9 najboljši telefon, ki ga je Samsung do zdaj ustvaril – in gotovo eden od dveh ali treh najresnejših kandidatov za najboljši telefon letošnjega leta.

Tej vrhunskosti je primerna tudi cena za Galaxy Note 9: en evro manj kot evrski tisočak je priporočena maloprodajna cena za osnovni model (šest gigabajtov pomnilnika in 128 gigabajtov notranjega shrambnega prostora), za tistega, ki ima osem gigabajtov pomnilnika in kar 512 gigabajtov notranjega shrambnega prostora, pa je priporočena redna maloprodajna cena brez ugodnosti pri operaterju 1.249 evrov.

Ocena: na dobri poti za 10 (za čisto desetko bi ga morali preveriti, če se enako dobro obnese tudi med daljšim preizkusom)

Kaj nam je bilo všeč:

- velik, pregleden, živahen zaslon Super AMOLED

- pisalo S Pen je s povezavo Bluetooth postal vsestranski daljinec za Note 9

- zmogljivejši akumulator, ki mu en dan ne bi smel delati težav niti ob intenzivni rabi

- prihod umetne inteligence na Samsungove telefone

Kaj nam ni bilo všeč:

- Android 9 je že zunaj in bi ga lahko že privzeto namestili