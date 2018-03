Samsung Galaxy S9 - test na dlani

Foto: Telekomov Tehnik

Specifikacije

Deluje v omrežjih: 2G (GPRS/EDGE), 3G (HSDPA), 4G/LTE

2G (GPRS/EDGE), 3G (HSDPA), 4G/LTE Procesor: 8-jedrni Exynos 9810 (4 x 2,7 GHz Mongoose M3 in 4 x 1,8 GHz Cortex-A55)

8-jedrni Exynos 9810 (4 x 2,7 GHz Mongoose M3 in 4 x 1,8 GHz Cortex-A55) Grafični procesor: Mali-G72 MP18

Mali-G72 MP18 Delovni pomnilnik: 4 GB

4 GB Notranji pomnilnik: 64/128/256 GB

64/128/256 GB Razširitev pomnilnika: microSD do 400 GB

microSD do 400 GB Zaslon: Super AMOLED, 14,7 cm (5,8 palca), 2960 x 1440 slikovnih pik (WQHD+), 570 ppi, 16 milijonov barv, razmerje stranic 18,5:9, prekriva 83.6 % površine sprednje ploskve

Super AMOLED, 14,7 cm (5,8 palca), 2960 x 1440 slikovnih pik (WQHD+), 570 ppi, 16 milijonov barv, razmerje stranic 18,5:9, prekriva 83.6 % površine sprednje ploskve Glavna kamera: 12 MP, dvojna zaslonka (f/1.5 in f/2.4), goriščna razdalja 26 mm, velikost senzorja 1/2,5”, velikost slikovne pike 1,4 µm, samodejno ostrenje, ročno ostrenje s pritiskanjem na zaslon, zaznavanje obrazov in nasmehov, simultano zajemanje 4K-videa in 9MP-fotografij, samodejni HDR, LED-bliskavica, panorama

12 MP, dvojna zaslonka (f/1.5 in f/2.4), goriščna razdalja 26 mm, velikost senzorja 1/2,5”, velikost slikovne pike 1,4 µm, samodejno ostrenje, ročno ostrenje s pritiskanjem na zaslon, zaznavanje obrazov in nasmehov, simultano zajemanje 4K-videa in 9MP-fotografij, samodejni HDR, LED-bliskavica, panorama Sprednja kamera: 8 MP, f/1.7, goriščna razdalja 25 mm, velikost senzorja 1/3.6", velikost slikovne pike 1.22 µm, samodejno ostrenje, samodejni HDR

8 MP, f/1.7, goriščna razdalja 25 mm, velikost senzorja 1/3.6", velikost slikovne pike 1.22 µm, samodejno ostrenje, samodejni HDR Video : UHD 2160p (4K) s 60 sličicami na sekundo, HD 1080p z 240 sličicami na sekundo, 720p z 960 sličicami na sekundo (super počasni posnetek), HDR; spredaj 1440p s 30 sličicami na sekundo

UHD 2160p (4K) s 60 sličicami na sekundo, HD 1080p z 240 sličicami na sekundo, 720p z 960 sličicami na sekundo (super počasni posnetek), HDR; spredaj 1440p s 30 sličicami na sekundo Povezljivost: WiFi, bluetooth v5.0, GPS, NFC, USB-C

WiFi, bluetooth v5.0, GPS, NFC, USB-C Senzorji: čitalnik prstnih odtisov, bralnik očesne šarenice, merilnik pospeška, žiroskop, barometer, kompas, merilnik srčnega utripa, merilnik saturacije kisika (SpO2)

čitalnik prstnih odtisov, bralnik očesne šarenice, merilnik pospeška, žiroskop, barometer, kompas, merilnik srčnega utripa, merilnik saturacije kisika (SpO2) Baterija: Li-Ion 3000 mAh, hitro polnjenje

Li-Ion 3000 mAh, hitro polnjenje Operacijski sistem: Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Dimenzije: 147,7 mm (v) × 68,7 mm (š) × 8,5 mm (d)

147,7 mm (v) × 68,7 mm (š) × 8,5 mm (d) Teža: 163 g

163 g SIM-kartica: nanoSIM (plus možnost dodatne kartice nanoSIM)

Foto: Telekomov Tehnik

Začela se je nova sezona paradnih mobitelov, odprl pa jo je nihče drug kot veliki Samsung s svojima novima orožjema, Galaxyjem S9 in S9+. Če smo bili lani priča predvsem inovativnim dizajnerskim prijemom proizvajalcev, pa bo letos očitno večji poudarek na vsebini, torej na čipih in elektroniki, ki skrita pred očmi gara v notranjosti mobitelov.

Foto: Telekomov Tehnik

Prav Samsung je lani sprožil dizajnersko revolucijo, ko je predstavil svojo serijo osmic (Galaxy S8, S8+ in pozneje še Note8). Glavna novost je bil velik zaslon, ki se je razprostiral praktično čez celotno sprednjo ploskev njihovih mobitelov, in bolj ergonomsko zaobljeno ohišje, ki je delovalo kot kakšen futurističen artefakt iz vesolja. Šlo je za res velik preskok v dizajnu, temu trendu pa so nato sledili tudi drugi proizvajalci. Če so želeli biti konkurenčni, druge izbire niso imeli. V nasprotnem primeru bi njihova naprava ostala spregledana in bi se izgubila v povprečju. Če na primer danes vzamete v roke mobitel, ki še vedno uporablja “klasičen” zaslon, torej zaslon, ki ne sega do skrajnih stranic ohišja, je ta videti, kot da spada v zgodovinski muzej. Govorim seveda o najbolj zmogljivih mobitelih, veliko mobitelov srednjega in nižjega razreda namreč še vedno uporablja manjše zaslone, čeprav tudi tu Samsung spreminja krajino s svojim novim Galaxyjem A8.

Foto: Telekomov Tehnik

Samsung je torej že lani dizajnersko izpopolnil svojo floto visokoletečih predstavnikov, zato se je letos usmeril na druga bolj tehnična področja. Najpomembnejše nadgradnje je bil deležen fotoaparat, posodobili pa so tudi drugo strojno opremo. Ampak več o tem v nadaljevanju.

Dizajn

Najprej vseeno namenimo besedo ali dve obliki. V tokratnem testu si bomo pogledali manjšega od obeh južnokorejskih novincev, Galaxy S9, saj je ta prvi, ki sem ga dobil v roke. Kot že rečeno, se njegova silhueta v primerjavi s svojim predhodnikom, Galaxyjem S8, ni bistveno spremenila. Pravzaprav je ostala enaka do te mere, da bi ju težko ločil, tudi če bi ju postavil drugega ob drugega. Vsaj dokler bi ju gledal od spredaj. Ko bi ju obrnil, pa bi že opazil manjšo, a precej pomembno spremembo. To je čitalnik prstnih odtisov.

Če se še spomnite, ga je Samsung lani prestavil na hrbtno stran, saj zaradi velikega zaslona na sprednji ni bilo več prostora zanj. Osebno mi je ta lokacija navadno bolj všeč, a ga je Samsung postavil nekoliko nerodno povsem zraven kamere. Zaradi tega je marsikdo pri odklepanju mobitela namesto na čitalnik prst polagal na senzor kamere. Hrbtne strani pač človek nima pred očmi in zadeve išče na slepo. Ta ne najbolj posrečena zasnova uporabnikom seveda ni bila všeč. Južnokorejski tehnološki gigant je pritožbam prisluhnil in zadevo letos popravil. Vsaj do neke mere. Čitalnik so prestavili pod kamero, tako da ga zdaj dosežete prej, ko s prstom drsite po hrbtni stranici. Kamera je sicer še vedno zelo blizu in bi bilo bolje, če bi bilo med njima še malo več prostora, a pri uporabi sem sam morda le enkrat ali dvakrat položil prst na napačno mesto. Sam čitalnik pa je sicer zelo odziven in vam instantno odklene mobitel, tako da hitro ugotovite, ali ste prst položili na pravo mesto.

Foto: Telekomov Tehnik

Kar zadeva preostalo zunanjost, pa mobitel ostaja praktično enak kot lani. Morda ima le malo manj zaobljene robove. Sicer pa je še vedno oblečen v steklo, ki ga skupaj veže aluminijast okvir. Enaka dizajnerska zasnova vsaj v tem primeru ni slaba stvar. Pravzaprav je zelo dobra, saj lanski Galaxy S8 še vedno velja za enega najbolje oblikovanih mobitelov. Po mojem mnenju je imel idealno velikost in razmerje stranic za udobno rokovanje, enako pa zdaj velja tudi za Galaxy S9. Enostavno se dobro usede v dlan. Ni preširok in ni previsok, ampak ravno pravšnji za enoročno upravljanje. K temu pripomorejo tudi uporabljeni materiali. Steklo, ki je sicer magnet za prstne odtise, v roki ne drsi toliko kot na primer aluminij. Poleg tega pa ta omogoča tudi brezžično polnjenje. Res je, da pri stiku s tlemi poči hitreje kot aluminij ali plastika, a so pri Samsungu tokrat uporabili novo že peto različico zaščitnega Gorilla Glassa, ki naj bi bil celo tako trden, da za mobitel ne bi potrebovali zaščitnega etuija. Metanja po tleh sicer nisem testiral, lahko pa povem, da testni Galaxy S9 v enem tednu ni staknil nobene praske, čeprav sem ga odložil tudi na kakšno ostrejšo podlago, na primer kamen. Vseeno pa ne bi čisto verjel trditvam o neuničljivosti in bi mu raje kupil kakšno dobro “oblačilo”. Čisto tako, za vsak slučaj in miren spanec. Ga pa lahko brez skrbi vzamete s sabo pod prho ali celo pomočite v plitkejši bazen, saj je vodoodporen (zadosti standardu IP68).

Zaslon

Osrednja značilnost zunanje lupine mobitela sicer še vedno ostaja velik zaslon. Ta v diagonalo meri 14,7 centimetra oziroma 5,8 palca in pokriva skoraj celotno sprednjo ploskev. Bolj kot njegove mere pa je pomembna njegova kakovost. Ta je v samem vrhu, kar je pri Samsungovih napravah že nekako samoumevno. Južnokorejsko podjetje namreč slovi kot izdelovalec najboljših zaslonov in zaslonske tehnologije. Zaslon Galaxyja S9 je tako še nekoliko boljši kot pri lanskem modelu. Sloni na tehnologiji Super AMOLED in ima zelo visoko ločljivost 2960 x 1440 slikovnih pik ter posledično visoko posejanost s slikovnimi pikami (570 slikovnih pik na palec), ki se odraža v ostrini slike. Kaj dosti tu ni filozofirati, saj zaslon blesti na vseh področjih: barvni reprodukciji, svetilnosti, natančnosti in vsesplošni ostrini slike.

Foto: Telekomov Tehnik

Glavno vlogo pri tem ima seveda tehnologija OLED, ki omogoča širok vidni kot, dober kontrast, torej globoko črno in svetlo belo, ter višjo svetilnost, tako da je slika jasno razločna tudi na sončni svetlobi. Portal DisplayMate, ki slovi po svojih podrobnih, natančnih in neodvisnih testih zaslonov, ga je celo označil za najmanj odbojnega, kar pomeni, da boste kljub močni svetlobi videli dogajanje na zaslonu in ne lastnega odseva oziroma odseva okolice. Svetilnost sem tudi sam preizkusil na neposrednem soncu in moram reči, da njihove ugotovitve kar držijo. Neposredno pod sončnimi žarki boste sicer še vedno videli nekaj svojega odseva, vendar ta ne bo “preglasil” slike. Zlasti če gre za barvito sliko, na primer v igrah ali filmih. V teh primerih odseva ne boste zaznali. Zaslon pa se lahko pohvali tudi s podporo tehnologiji HDR10, kar v praksi pomeni, da boste nekatere vsebine lahko gledali v še boljši kakovosti. Seveda, če to podpirajo. Nekaj se jih že najde na YouTubu, Netflixu in drugih podobnih platformah.

Pri večpredstavnostnih vsebinah, ali so to videi, filmi ali igre, je treba v zakup vzeti le nekoliko neortodoksno razmerje stranic. Večina vsebin je namreč narejenih za razmerje 16 proti 9 (ki ga uporablja tudi večina monitorjev in televizorjev), S9 pa uporablja razmerje 18,5 proti 9. To pomeni, da boste pri nekaterih vsebinah okoli slike opazili črn rob, a jih je mogoče “umetno” razpotegniti na celotno površino zaslona. Pri tem morda slika izgubi kakšen milimeter, a v resnici je to neopazno in nemoteče. Sicer pa tudi črn rob ni pretirano moteč, saj se izgubi v ukrivljenem delu zaslona.

Foto: Telekomov Tehnik

Še ena stvar, ki bi jo pri zaslonu pohvalil, pa so nastavitve. Na prvem mestu je tu prilagajanje svetilnosti. To lahko počnete ročno, a je bolj priporočljivo pustiti, da mobitel to počne samodejno, saj je pri tem zelo dober. Svetilnost glede na svetlobo v prostoru prilagodi instantno in nezaznavno, tako da to ne zbode vaših oči. Hkrati pa se prilagajanja tudi uči od vas. Če na primer kljub samodejnemu prilagajanju še sami nekoliko popravite svetilnost na očem prijaznejši nivo, si bo to zapomnil in v podobnih svetlobnih razmerah prilagodil na enako stopnjo. Prilagajate pa lahko tudi ločljivost in prikaz barv. Na voljo imate nekaj prednastavljenih načinov, lahko pa jih prilagodite povsem sami. Če se vam na primer zdi slika na zaslonu preveč bodeča in barve preveč risankaste, jih lahko posvetlite oziroma “obledite” ali pa seveda obratno še bolj poudarite.

Strojna oprema

Bolj ko gremo v notranjost mobitela, večje nadgradnje najdemo. V osrčju Galaxyja S9 tako bije novi procesor Exynos 9810 (v ZDA so tako kot ponavadi premijski Galaxyji opremljeni s Snapdragonom, tokrat z oznako 845), ki uporablja osem jeder, spremljajo pa ga štirje gigabajti delovnega pomnilnika. To več kot zadostuje za gladko delovanje vseh aplikacij in iger ter hitro preklapljanje med njimi. Testi zmogljivosti pokažejo, da je Galaxy S9 za kakšnih 25 odstotkov hitrejši od svojega predhodnika. V praksi to ne pride toliko do izraza, saj že na Galaxyju S8 deluje vse brez težav, priča pa o pripravljenosti na prihodnost. S9 ima tako na zalogi kar nekaj moči in bi moral biti konkurenčen še kar nekaj let. Prav tako pa ima precej prostorno shrambo. Na voljo je 64 gigabajtov vgrajenega spomina, ki ga s spominsko kartico microSD lahko še dodatno razširite. Novi Galaxy sprejema spominske kartice vse do kapacitete 400 gigabajtov, kar je ogromno. Tudi če nameravate na mobitelu hraniti ogromne zbirke filmov, boste ta prostor težko zapolnili.

Foto: Telekomov Tehnik

Vrhunsko multimedijsko izkušnjo (kolikor je to pač mogoče na mobitelu) pa dopolnjujeta še stereozvočnika (prva naprava iz serije Galaxy, ki uporablja stereozvok). Eden se nahaja na spodnji stranici, drugi pa tam, kjer slušalka. Ta razporeditev predvsem preprečuje, da bi v horizontalni postavitvi mobitela z roko (ponesreči) blokirali oba zvočnika, kar se je vse preveč rado zgodilo pri predhodnikih. Zvočnike so razvili in izpilili v sodelovanju s priznanim proizvajalcem avdioopreme AKG, mobitel pa so opremili tudi s tehnologijo Dolby Atmos, ki omogoča simuliranje prostorskega zvoka. Zvok se v praksi obnese zelo solidno, še bolje pa bi bilo, če bi nekako oba zvočnika “stlačili” na sprednjo stranico. Sicer je zvok še vedno najboljši prek slušalk in k sreči se Samsung (še) ni odpovedal klasičnemu 3,5-milimetrskemu priključku. Vsaj nekdo, ki še vztraja pri njem.

Prej sem že omenil procesor in njegovo zmogljivost. Ta se ne pokaže le pri poganjanju najsodobnejših iger, ampak tudi pri energijski učinkovitosti. Kljub enaki kapaciteti kot lani baterija zdaj zdrži debelo uro dlje. Če ste povprečen uporabnik, boste uporabo z enim polnilnim ciklom lahko raztegnili na kakšen dan in pol, če ste zelo zahteven, pa ga boste morali zvečer priklopiti na polnilec. Veliko vlogo seveda pri tem igra zaslon. Dlje ko je aktiven in višjo ko ima ločljivost, manj časa bo zdržala baterija. Sam sem izbral kar naporne testne razmere: najvišja ločljivost, neprekinjena aktivnost zaslona in zelo hladen zimski večer. Na začetku testa je imela baterija slabih 50 odstotkov kapacitete, po kakšni uri v teh razmerah pa se je popolnoma izpraznila. Ampak to so bile »ekstremne« okoliščine. Pri normalni uporabi je baterija zdržala več kot en dan. Kot že omenjeno na začetku, baterijo lahko še vedno polnite prek brezžičnih polnilcev (in žičnih), ki delujejo na osnovi standarda Qi ali PMA, so pa ta način polnjenja pri Samsungu precej pohitrili, tako da je zdaj bliže polnjenju prek kabla. Ni pa še čisto tam.

Foto: Telekomov Tehnik

Galaxy S9 ima poleg spodobne avtonomije baterije še nekaj asov v rokavu. Na primer inteligentno skeniranje oziroma prepoznavanje obraza. To so predstavili že pri svojih lanskoletnih premijskih predstavnikih, letos pa so ga še precej izboljšali. Lani sta bila tako na voljo bralnik očesne šarenice in sistem za prepoznavo obraza, ki nista bila vedno najbolj odzivna. Oziroma celo še huje, kot so pisali nekateri mediji, je bilo mogoče sistem za prepoznavo obraza celo pretentati s sliko uporabnika. Letos pa so oba sistema “poročili”, tako da delujeta hkrati in posledično precej bolj zanesljivo. Če na primer v prvem koraku sistem za prepoznavo obraza odpove oziroma se ne odzove, mobitel instantno samodejno preklopi na branje šarenice. V temi ima sicer s tem še nekaj težav, a deluje bolje kot lani. Ni pa sistem tako sofisticiran kot na primer FaceID pri iPhonu X, ki naredi 3D-sken vašega obraza in pri njegovi prepoznavi uporabi tudi globino. Predvidevam, da zato Samsungov sistem, ki naredi le 2D-sken vašega obraza, tudi ni čisto tako varen in je verjetno bolj dovzeten za kakšno goljufijo. Prav tako pa ta način odklepanja mobitela ni vedno najbolj priročen. Na primer, ko mobitel leži na mizi. Da ga odklene s pogledom, morate namreč pogledati naravnost vanj, saj vidni kot njegovih senzorjev ni največji. Zato se še vedno v večini primerov za boljšo (in varnejšo) rešitev izkaže čitalnik prstnih odtisov.

Foto: Telekomov Tehnik

Programska oprema

Največji vpliv na uporabniško izkušnjo pa ima seveda programska oprema oziroma operacijski sistem. Na Galaxyju S9 je nameščen Android 8.0 Oreo (škoda ker ni Android 8.1) s Samsungovim uporabniškim vmesnikom Experience 9.0. Ta se nekoliko razlikuje od čiste androidne izkušnje, a ne na napačen način. Edina moteča zadeva so morda le nekatere podvojene aplikacije (Googlove in Samsungove), na primer dva spletna brskalnika, dve galeriji in podobno. Sicer pa bo marsikomu všeč širok nabor raznoraznih nastavitev, s katerimi si lahko povsem personalizirate uporabniško izkušnjo. Lahko nastavite obliko in barvo ure na zaklenjenem zaslonu, razporeditev treh osrednjih tipk (nazaj, domov, preklop med aplikacijami) in tako naprej.

Ampak vsemu temu smo bili bolj kot ne priča že lani. Kaj pa novosti? Ena bolj subtilnih je možnost horizontalnega pogleda v vseh menijih. Torej tudi na domačem zaslonu in v predalu z aplikacijami. Sam sicer nisem razbral kakšne posebne koristi v tem, je pa na voljo. Pomembnejše lastnosti pa zadevajo predvsem digitalni asistent Bixby, ki smo ga prvič spoznali lani. Da, še vedno je prisoten, da, še vedno ima na levi stranici mobitela namensko tipko, s katero ga prikličete, in ne, še vedno ji ne morete spremeniti funkcionalnosti oziroma je reprogramirati.

Foto: Telekomov Tehnik

Čeprav zasnova ostaja enaka, pa je bil deležen nekaterih posodobitev. V načinu Bixby Vision, do katerega dostopate prek kamere, je dobil nove možnosti prepoznave stvari. Lani je bil na primer sposoben prepoznati vsebino fotografije in kraj, v katerem ste se nahajali, zdaj pa prepozna tudi hrano, vino in besedilo. Zlasti slednje je zelo priročna funkcionalnost, saj zna med drugim razbrati besedilo oziroma napise na slikah in jih tudi instantno prevesti, kar je lahko še kako koristno, ko potujete po tujih deželah. Tudi v slovenščino. Seveda ne vedno vsega točno tako, kot bi želeli, a približen pomen kar zadane. Trik je v tem, da mu ne smete pokazati preveč besedila naenkrat, ampak raje posamezne besede. Pri prevajanju teh je precej bolj uspešen kot pri celih stavkih ali odstavkih. Dekleta pa bodo pozdravila tudi možnost virtualnega mejkapa, saj Bixby na vaš obraz na zaslonu projicira različne vrste mejkapa, tako da lažje izberete pravega zase.

Kar pa zadeva osnovni del Bixbyja, tistega, ki deluje na podoben način kot Googlov asistent (ki je tudi dostopen na Galaxyju), pa bolj kot ne ostaja enak, kot je bil. Prikličete ga lahko glasovno, s potegom prsta na domačem zaslonu v desno ali z že omenjeno tipko. Sam sem ga testiral predvsem glasovno, a nisem vedno dobil želenega rezultata oziroma je bila pot do njega daljša in počasnejša, kot če bi informacijo poiskal ročno, na primer prek Googlovega iskalnika. Bixby torej počasi raste in se razvija, a je pred njim še dolga pot, če želi postati resnično uporaben pripomoček in ne zgolj butična demonstracija zmogljivosti Samsungove platforme.

Programska novost pa so tudi t. i. AR-emojiji, s katerimi Samsung sledi Applovim animojijem. V Samsungovem primeru gre za animirane avatarje, ki so narejeni po vaši podobi. No, naj bi bili. Moj mi ni bil nič kaj podoben. AR-emojija naredite tako, da s srednjo kamero poslikate svoj obraz, ki ga Galaxy nato analizira in ustvari njegovo virtualno podobo, ki jo lahko nato v obliki GIF-ov pošiljate v sporočilih in na družbenih omrežjih namesto generičnih smeškotov.

Kamera in fotoaparat

Največjo novost pa sem prihranil za konec. Gre za fotoaparat oziroma natančneje njegovo zaslonko. To je tisti del fotoaparata oziroma odprtina, ki uravnava, koliko svetlobe pride do senzorja kamere, količina svetlobe pa določa svetlost in ostrino fotografije. Torej, bolj ko je zaslonka razprta, več svetlobe lahko pride skoznjo, posledično pa so fotografije bolj osvetljene, kar je zelo pomembno za nočno fotografijo. Več ko je namreč svetlobe, bolj so razločne podrobnosti na fotografiji. Prav tu pa je želel Samsung narediti največji korak. Kakovost nočnih fotografij še bolj približati kakovosti dnevnih fotografij, pri katerih njihovi paradni mobiteli že nekaj časa blestijo.

Za ta namen so pri Galaxyju S9 uporabili dvojno mehansko zaslonko, ki zna samodejno preklapljati svojo razprtost glede na svetlobne razmere. Ko fotografirate v dobrih svetlobnih pogojih, je ta manj razprta (f/2.4), v temnih pa bolj (f/1.5). To v praksi pomeni, da lahko podnevi usmerite fotoaparat naravnost v vir svetlobe (na primer v okno) in slika ne bo presvetla, nočne fotografije pa svetlejše in posledično ostrejše. Na ta način skuša simulirati človeško oko, ki se prav tako prilagaja količini svetlobe, le da se zaslonka preklopi instantno, človeško oko pa navadno potrebuje nekaj sekund, da se privadi na drugačne svetlobne razmere.

V praksi se nova zaslonka izkaže solidno, saj so nočne fotografije precej bolj svetle, ne pa nujno tudi ostre. Vsaj ne tako, kot je Samsung nagovarjal v svojih oglasih. Oziroma je to še vedno odvisno od količine svetlobe. Če boste fotografirali v popolnoma temni ulici, bo sicer na fotografiji jasno, kaj ste zajeli, ne bodo pa objekti najbolj izostreni in polni detajlov. Če boste fotografirali nekje, kjer je virov svetlobe več, na primer v centru Ljubljane, pa bo fotografija jasna, barvita in polna detajlov. V vsakem primeru pa bi nočne fotografije ocenil bolje kot pri konkurenci. Kaj pa dnevne? Te so pa zdaj na Samsungovih premijskih mobitelih že nekaj časa v samem vrhu in tudi pri Galaxyju S9 je tako.

Foto: Telekomov Tehnik

Še ena omembe vredna novost pri kameri pa so super počasni posnetki. Z novim Galaxyjem lahko namreč v ločljivosti 720p zajemate videoposnetke z 960 sličicami na sekundo (32-krat počasnejše dogajanje kot v resnici) in če ste malo kreativni, so rezultati lahko zelo spektakularni. Uporaba sicer zahteva nekaj vaje, saj morate vnaprej približno predvideti, kje so bo zgodilo gibanje, ki ga želite upočasniti, počasni posnetek pa zajame le 0,2 sekunde dogajanja v realnem času (in to raztegne na približno šest sekund v posnetku). Lahko pa to izvajate le na dobri svetlobi in z mirno roko.

Sklepna beseda

Galaxy S9 je praktično popoln paket. Ima namreč vse, kar bi si človek pri mobitelu želel. Ravno pravšnje dimenzije, velik zaslon z izjemno (morda najbolj kakovostno) sliko, zmogljiv procesor, ki je kos vsaki igri in aplikaciji, ogromno prostora, sodobne varnostne mehanizme, kot sta čitalnik prstnih odtisov in sistem za prepoznavo očesne šarenice ter obraza, zanimivo programsko opremo v digitalnem asistentu Bixby, ki zna instantno prevajati besedilo, in odličen fotoaparat z inovativno dvojno zaslonko, ki omogoča dobre nočne posnetke. Poleg tega je mobitel vodoodporen, podpira brezžično polnjenje in ima še vedno na voljo klasičen priključek za slušalke. Oblikovno se sicer od lanskega modela ni kaj dosti spremenil, a ima kljub temu še vedno eno najbolj atraktivnih oblik. Minusi? Težko bi našli kakšnega. Morda … hm … ne, prav nič mi ne pade na pamet. Konkurenca bo imela zelo težko delo, če ga bo želela preseči.

Pomembna vprašanja praktičnega preizkusa

Ali se mobitel pregreva? Niti malo, zasluge za to pa gredo energijsko učinkovitemu procesorju, ki tudi pri večjih naporih ne “zašvica”, in kakovostni bateriji.

Niti malo, zasluge za to pa gredo energijsko učinkovitemu procesorju, ki tudi pri večjih naporih ne “zašvica”, in kakovostni bateriji. Kako se obnese fotoaparat? Samsungovi mobiteli že leta slovijo kot zelo dobri “fotografi” in z novim Galaxyjem ni nič drugače. Tokrat je v ospredju nočna fotografija, ki so jo dodatno izboljšali s pomočjo dvojne spremenljive zaslonke.

Samsungovi mobiteli že leta slovijo kot zelo dobri “fotografi” in z novim Galaxyjem ni nič drugače. Tokrat je v ospredju nočna fotografija, ki so jo dodatno izboljšali s pomočjo dvojne spremenljive zaslonke. Ali je baterija vzdržljiva? Je solidna in boljša kot lani, ni pa nič posebnega. Ob normalni uporabi zdrži kakšen dan in pol, ob intenzivni pa od jutra do večera. Seveda lahko njeno delovanje podaljšate z izbiro nižje ločljivosti zaslona in varčevalnim načinom. Podpira pa seveda hitro polnjenje, tokrat tudi brezžično.

Je solidna in boljša kot lani, ni pa nič posebnega. Ob normalni uporabi zdrži kakšen dan in pol, ob intenzivni pa od jutra do večera. Seveda lahko njeno delovanje podaljšate z izbiro nižje ločljivosti zaslona in varčevalnim načinom. Podpira pa seveda hitro polnjenje, tokrat tudi brezžično. Ali je mobitel dober za igranje iger in ogled videovsebin? Odličen, saj ima zmogljivo strojno opremo in naravnost fantastičen visokoločljivostni in velik zaslon.

Članek je bil prvotno objavljen na Telekomovem Tehniku.