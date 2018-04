Test huawei P20: odličen telefon, ki si zasluži veliko več pohval, kot jih dobi

Huawei je skoraj v vseh pogledih izboljšal svojega lanskega pomladnega prvaka P10 in ustvaril pametni telefon P20, ki mu ni mogoče očitati nobene res velike napake, ima pa to nesrečo, da je istočasno izšel njegov še boljši brat huawei P20 pro . Model P20 je zaradi tega tarča stalnih primerjav, pogosto tudi nepoštenih, a dejstvo je, da je v resnici kralj svojega cenovnega razreda.

Huawei P20 se zaradi videza in nekaterih lastnosti, kot so zareza na vrhu zaslona, oblika menijev in odklepanje z obrazom, ni mogel izogniti primerjavam z Applovim iPhonom X in tudi obtožb, da Huawei s tem telefonom kopira Apple. Ali je to res ali ne, presodite sami, a nam je pravzaprav vseeno - najpomembneje je, kako dobro izkušnjo lahko telefon ponudi uporabniku. Foto: Matic Tomšič

Sedem razlogov, zakaj naj huawei P20 postane vaš naslednji pametni telefon

Videz

Huawei P20 je skupaj z večjim in zmogljivejšim bratom postal huawei z najbolj premijskim videzom. Aluminijasto zunanjost je zamenjalo steklo, zaslon prekriva večji delež površine sprednje ploskve naprave kot kdajkoli prej, telefon pa je ravno dovolj težak, da ga je veselje držati in da nikakor ni bojazni, da bo zdrsnil iz dlani.

Naš preizkusni huawei je bil povsem črn, na voljo pa je tudi v bolj drznih barvah, med drugim v zelo zanimivi mavrični, ki se imenuje Twilight in pri kateri se barve pravzaprav prelivajo po pokrovu baterije. Na fotografiji se sicer lepo vidi, da je stekleno črno ohišje huaweija P20 pravi magnet za prašne delce. Foto: Matic Tomšič

P20 je ob Samsungovem galaxyju S9 in Applovem iPhonu X tudi eden fizično najmanjših telefonov, na katerega je proizvajalec spravil tako velik zaslon. Po diagonali meri kar 14,7 centimetra oziroma 5,8 palcev, pa vendar je telefon celokupno skoraj za centimeter krajši kot na primer iPhone 8 plus, ki ima zaslon z manj kot 14-centimetrsko diagonalo.

Zaslon huaweija P20 sicer temelji na tehnologiji LCD, in ne OLED, kar pomeni, da ne kaže tako živih barv in kontrastov kot zgoraj omenjena težkokategornika, a večina uporabnikov tega ne bo opazila, saj v praktično vseh resničnih življenjskih scenarijih vedno kaže kakovostno sliko in je dovolj svetel (tudi ob močni sončni svetlobi). Nimamo pripomb.

Zareza

Foto: Matic Tomšič Ena od bolj opaznih oblikovnih lastnosti huaweija P20 je tako imenovana zareza (notch) na vrhu zaslona, ki jo je lani populariziral Applov pametni telefon iPhone X.



Zareza pri P20 je sicer precej manjša kot pri iPhonu X in se jo da tudi v celoti izklopiti, uporabnik pa zaradi tega na zaslonu ne bo izgubil niti milimetra delovnega prostora. Zareza izgine tudi med uporabo večine aplikacij.

Preprostost uporabe in zmogljivost

"Ali mi bo ta pametni telefon dobro služil?" je vprašanje, ki bi si za moral pred nakupom zastaviti vsak uporabnik. V primeru pametnega telefona huawei P20 je odgovor pritrdilen, saj gre za vsestransko napravo, ki:

- Je različne aplikacije in opravila še dolgo ne bodo mogle zelo obremeniti, saj ima zelo zmogljive komponente na čelu z osemjedrnim procesorjem Kirin 970, enim najhitrejših ta hip.

Na pametnem telefonu huawei P20 je nameščen operacijski sistem Android 8.1 Oreo, kar je trenutno najbolj sveža različica. Uporabniški vmesnik je podoben iPhonovemu - glavnega menija ni, vse ikone in nastavitve najdemo kar na domačem zaslonu z vlečenjem prsta v levo in desno. Foto: Huawei Mobile

- Deluje zanesljivo in brez zatikanja ter ima uporabniški vmesnik, ki ga bo takoj razumel in hitro znal uporabljati tudi popoln začetnik.

- Čeprav nima reže za spominsko kartico, ima kar 128 gigabajtov notranjega prostora za shranjevanje podatkov, kar bo za veliko večino uporabnikov več kot dovolj. Če ne bo, lahko uporabijo eno od brezplačnih storitev za shranjevanje podatkov v oblak.

- Ima več naprednih lastnosti, ki jih bo lahko zaradi dostopnosti izkoristil tudi povprečen uporabnik, na primer odklepanje z obrazom.

- Ima odličen fotoaparat. Več o tem malce nižje.

Fotografiranje

Huawei P20 ima glede na DxOMark, ki je vodilna spletna stran za analiziranje fotografskega potenciala mobilnih in drugih naprav, drugi najboljši fotoaparat med vsemi pametnimi telefoni na trgu. Boljšega ima po mnenju strokovnjakov pri DxOMark le še njegov večji brat huawei P20 pro. Foto: zajem zaslona

Fotoaparat je kronski dragulj pametnega telefona huawei P20. Tudi fotografsko najmanj nadarjen uporabnik bo z njim lahko posnel osupljive posnetke, saj mu bo pri tem pomagala huaweijeva umetna inteligenca, ki zna glede na zaznani motiv samodejno prilagoditi parametre fotografiranja.

Če bo fotoaparat prepoznal, da je na fotografiji mačka, jo bo poskusil fotografirati drugače kot človeka, drevo ali hrano, na primer. Med našim preizkusom se P20 pri prepoznavanju motivov tudi nikoli ni zmotil. Foto: Matic Tomšič

Med najmočnejše adute fotoaparata huawei P20 sicer spadajo možnost dvakratne povečave brez izgube kakovosti, ki pride še posebej prav, ko želimo narediti posnetek od blizu (makro), pa izjemna portretna fotografija in zelo učinkovit nočni način, ki je po mnenju kritikov eden boljših, kar smo jih do zdaj videli na pametnih telefonih.

Huawei P20 ima dvojno kamero Leica. Eden od senzorjev ima 12 milijonov svetlobnih pik, drugi, črno-beli, katerega glavno poslanstvo je povečevanje slike in ustvarjanje učinka zameglitve, pa 20. Široki zaslonki obeh kamer skrbita za to, da imata senzorja vedno na voljo precej svetlobe. Več ko je te, boljše so lahko fotografije. Foto: Matic Tomšič Naj bo dovolj besed - oglejte si galerijo fotografij, ki smo jih posneli s huaweijem P20:

1 / 9 2 / 9 3 / 9 4 / 9 5 / 9 6 / 9 7 / 9 8 / 9 9 / 9

Huawei P20 je sicer tudi zelo kompetenten snemalec videa, in sicer ga zna zajeti v ločljivosti do največ 4K oziroma 1080p s 60 slikami na sekundo (primer spodaj). A fotografija je vendarle njegova glavna moč, saj ima video občasno nekaj manjših težav - več o tem v drugem delu članka, kjer pikolovsko naštevamo predloge za izboljšavo telefona.

Odklepanje z obrazom

Odklepanje z obrazom je ob odličnem fotoaparatu naša najljubša funkcija huaweija P20. Telefon ob prvem vklopu te prvine najprej ustvari sliko našega obraza, nato pa ga poskusi najti vsakič, ko telefon dvignemo in obrnemo proti sebi.

Odklepanje telefona z obrazom deluje izredno hitro in zanesljivo ter tudi pod kotom, kar pomeni, da v telefon, če ga želimo odkleniti z obrazom, ni treba strmeti naravnost.

Telefon naš obraz "prebere" s pomočjo sprednje kamere, ki je nameščena v tako imenovani zarezi na vrhu zaslona. Foto: Matic Tomšič

Čitalnika prstnih odtisov, ki je pod zaslonom in je sicer spodobno hiter, med preizkusom huaweija P20 zato skoraj nismo uporabljali.

Dolgoživa baterija

Ko smo pametni telefon huawei P20 vzeli iz škatle in ga začeli uporabljati, je bila napolnjenost baterije oziroma akumulatorja stoodstotna. Ko smo ga po enem dnevu in trinajstih urah ponovno priklopili na polnilni kabel, je pokazatelj stanja baterije kazal še 17 odstotkov:

Foto: Matic Tomšič

V vmesnem času smo huawei P20 uporabljali za:

- opravljanje telefonskih klicev in pisanje sporočil SMS;

- komuniciranje prek Instagrama in Facebook Messengerja;

- gledanje videoposnetkov na YouTubu;

- poslušanje glasbe v avtomobilu, za kar smo morali vklopiti povezavo bluetooth;

- snemanje petih videoposnetkov in zajem okoli sto fotografij;

- večurno brskanje po spletu in delo v brskalniku Google Chrome.

Poldrugi dan kar intenzivne uporabe, pri čemer bi iz baterije še lahko iztisnili nekaj ur, če bi zmanjšali ločljivost in svetlost zaslona, za pametni telefon takšnega kalibra vsekakor ni slabo.

Baterijo pametnega telefona huawei P20 polnimo prek ovalnega priključka USB-C. Žal med preizkusom nismo mogli preveriti, kako hitro se telefon polni s priloženim polnilcem, ker so nam ga pozabili poslati, smo pa na spletu zasledili informacije, da zelo hitro - od nič do šestdeset odstotkov napolnjenosti v samo 30 minutah. Foto: Matic Tomšič

Za 20 evrov na mesec trenutno ne dobimo boljšega telefona

Huawei P20 v prosti prodaji stane 670 evrov, če ga kupimo ob sklenitvi ali podaljšanju naročnine, pa ga lahko dobimo za 24 mesečnih obrokov po 20 evrov (vir: Telekom Slovenije).

Toliko ne stane noben od pametnih telefonov, s katerimi tuji kritiki pogosto primerjajo huawei P20 in mu s tem pravzaprav delajo krivico. Res je, da imajo nekateri boljši fotoaparat, boljši zaslon, bolj zmogljivo baterijo in lahko padejo v vodo, a je treba zanje tudi plačati precej več.

Huawei P20 Pro, sicer v vseh pogledih boljši pametni telefon od P20, je v prosti prodaji tudi dražji za več kot 200 evrov. Samsung galaxy S9 kupca mesečno stane osem evrov več kot P20, galaxy S9+ pa kar dvanajst evrov več. iPhone X, s katerim je huawei P20 primerjal medij Alphr, v prosti prodaji stane od skoraj 500 pa do kar 730 evrov več (model 256 GB).

Tehnične lastnosti pametnega telefona huawei P20



Foto: Matic Tomšič

Dimenzije in teža: 149,1 x 70,8 x 7,7 milimetra, 165 gramov

Zaslon: diagonala 5,8 palca (14,7 centimetra), ločljivost 1.080 x 2.240 slikovnih pik, razmerje slike 18,7:9

Procesor in delovni pomnilnik: osemjedrni Kirin 870, 4 gigabajti pomnilnika RAM

Prostor za shranjevanje podatkov: 128 gigabajtov, brez možnosti razširitve s spominsko kartico

Operacijski sistem: Android 8.1 Oreo

Povezljivost: 4G/LTE, Wi-Fi, Wi-Fi direct, bluetooth 4.2, GPS, GLONASS

Fotoaparat in videokamera: dvojni, 12 + 20 milijonov slikovnih točk, zaslonki f/1.8 in f/1.6 (manj je bolje), lasersko samodejno ostrenje slike, dvakratna povečava brez izgube kakovosti; snemanje videa v ločljivosti 4K pri 30 slikah na sekundo in fullHD pri 60 slikah na sekundo; počasni posnetek v ločljivosti HD

Priključki: USB-C 3.1

Odpornost: certifikat IP54 (delna odpornost proti vdoru prahu, odpornost proti vodnim kapljam iz vseh smeri)

Zmogljivost akumulatorja (baterije): 3.400 miliamperskih ur

Pet razlogov, zakaj huawei P20 ne blesti tako zelo, kot bi lahko

Ni odpornosti proti vdoru vode

Huawei P20 ima zgolj certifikat odpornosti IP54, kar pomeni:

5 - Delna odpornost proti vdoru prahu. Tega mora biti res veliko, da bi telefonu lahko škodil.

4 - Odpornost proti vodnim kapljam in polivanju s katerekoli smeri (če po napravi prevrnemo kozarec z vodo, na primer). Potopiti pa se v vodo ne more.

Vanj ne moremo priključiti navadnih slušalk

Huawei z novejšimi pametnimi telefoni višjih cenovnih razredov sledi trendu mobilne industrije, ki zapoveduje, da bo zvok v ušesa uporabnikov prek slušalk prihajal samo še digitalno prek priključka USB-C, ne pa tudi klasičnega, ki je sprejel 3,5-milimetrski vtičnik slušalk.

Huaweiju P20 je sicer priložen pretvornik signala (na fotografiji) za uporabnike, ki želijo vanj priključiti svoje stare slušalke, a to zgolj pomeni, da moramo s sabo nositi še eno stvar več. Foto: Matic Tomšič

Uporaba zaščitnega ovitka je praktično nujna, a ne samo zaradi preprečevanja poškodb

Steklen pokrov baterije huaweija P20 je spolzek kot led, kar pomeni, da se bo pametni telefon brez opozorila odpeljal tudi s čisto malo nagnjene podobno gladke površine. Iz roke nam sicer med testom ni zdrsnil, smo ga pa nekajkrat prav zaradi gladkega zadka lovili po mizi. To težavico lahko denimo reši zaščitni ovitek iz silikona.

Ovitek lahko odpravi še drugo nevšečnost, in sicer zibanje huaweija P20 sem ter tja, če ga uporabljamo tako, da leži na ravni površini. Ziblje se zaradi fotoaparata, katerega objektiva za milimeter ali dva štrlita z zadnje strani telefona.

Zaščitni etui bo višinsko razliko med fotoaparatom in pokrovom baterije najverjetneje izravnal. Foto: Matic Tomšič

Stabilizacija slike pri snemanju videoposnetkov je dvorezen meč

Stabilizacija slike, to pomeni, da pametni telefon poskuša kompenzirati naše morebitno tresenje rok, je mogoča le pri zajemu videa v ločljivosti 1080p s samo 30 slikami na sekundo, pri najbolj kakovostnem videu, to sta ločljivost 1080p s 60 slikami na sekundo in ločljivost 4K, pa ne.

A stabilizacija je dvorezen meč, saj je v videoposnetku, ki je bil stabiliziran, opazna izguba kakovosti slike. Po drugi strani se pri nestabiliziranih videoposnetkih občasno zdi, kot da smo namenoma stresali z roko, v kateri smo držali huawei P20. Pravzaprav ne vemo, kaj imamo raje.

Zaščitna folija na zaslonu občasno moti odklepanje telefona s prstnim odtisom

Huawei P20 ima že 'iz škatle' na zaslonu nameščeno zaščitno folijo, dodaten sloj stekla, ki zaslon varuje pred praskami in drugimi poškodbami. To je precej priročno, saj je folija na zaslon nalepljena profesionalno brez zračnih žepkov, ki se lahko ustvarijo med njo in zaslonom.

A nekajkrat nam je bila folija tudi napoti, saj čitalnik prstnih odtisov, ki je nameščen pod zaslonom, ni želel odkleniti naprave - prsta naj ne bi v celoti položili nanj.

A kot smo omenili že zgoraj v članku, je čitalnik prstnih odtisov s tako dobrim prepoznavanjem obraza na huaweiju P20 praktično postal druga violina, tako da ga nismo uporabljali ravno pogosto. Foto: Matic Tomšič

Preberite tudi:

Preizkus pametnega telefona huawei mate 10

Preizkus pametnega telefona huawei P10 plus