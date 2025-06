FRITZ!Box 5690 Pro: vsestransko osrčje domačega omrežja in pametnega doma

Najnovejši in najzmogljivejši širokopasovni modem nemškega proizvajalca AVM deluje z optičnimi omrežji in omrežji DSL, ponuja pa zelo širok razpon funkcij in zmogljivosti za učinkovito upravljanje in nadzor domačega komunikacijskega omrežja, a tudi pametnega doma, pri čemer ni (več) omejen na naprave istega proizvajalca.

Nekaj mesecev po tem, ko so trgu postregli domačo različico svojega paradnega konja med širokopasovnimi modemi, ta je bila poleg Nemčije na voljo še v Avstriji in Švici, so začeli prodajati tudi mednarodno različico, ki se s funkcijskega vidika niti ne razlikuje.

Optika ali DSL? Oboje!

Kot skladno s poimenovanjem njihovih dozdajšnjih širokopasovnih modemov namiguje prva številka v imenu, je FRITZ!Box 5690 Pro namenjen predvsem za optična omrežja, a ima tudi možnost neposrednega priklopa na omrežja DSL.

FRITZ!Box 5690 Pro s svojo obliko odstopa od velike večine prejšnjih modemov/usmerjevalnikov FRITZ!Box. Foto: AVM

Ne glede na to, na katero omrežje bi ga priklopili, je FRITZ!Box 5690 Pro poln orodij, funkcij in tehnologij za vse komunikacijske potrebe in pričakovanja domačega omrežja in pametnega doma. Kakšno manjkajočo malenkost mu morda le lahko najdemo, a to še vedno ne ogroža njegovih ambicij in možnosti, da se letos okiti z laskavim nazivom najboljšega ali vsaj najbolj vsestranskega širokopasovnega modema leta.

Orkester treh pasov: več pasov, več veselja

Vsestranskost tega zmogljivega modema se odraža na vsakem koraku. FRITZ!Box je prvi iz hiše AVM, ki pri brezžičnih omrežjih podpira frekvenčno območje šest gigahercev, seveda poleg običajnih frekvenčnih območij 2,4 in pet gigahercev. Prav v frekvenčnem območju šest gigahercev se dosegajo največje hitrosti, doseg pa je daljši pri nižjih frekvencah, zato kombinacija vseh treh zagotavlja največji učinek.

Poleg starejših standardov Wi-Fi 6 do Wi-Fi 4 podpira v frekvenčnih območjih pet in šest gigahercev tudi najnovejši standard Wi-Fi 7, ki ni le hitrejši, temveč tudi učinkoviteje izkorišča frekvenčno širino in omogoča sočasen prenos prek več frekvenčnih območij.

Prodajni zavojček nemške različice, ki so jo začeli prodajati nekaj mesecev pred mednarodno različico; s funkcijskega vidika ni razlik (razlike so na sami škatli, ki je pri mednarodni različici v angleščini), saj obe različici "govorita" poleg nemščine še nekaj jezikov, med katerimi sicer ni slovenščine. Foto: Gaja Hanuna

Prijatelj in podpornik pametnega doma

Trenutno najzmogljivejši FRITZ!Box omogoča delo z napravami pametnega doma istega proizvajalca, a tudi drugih, saj podpira povezave ZigBee in DECT ULE. Tako se med drugim odpirajo možnosti avtomatizacije in oddaljenega nadzora naprav in opravil v domu, med drugim svetil, radiatorjev (prek pametnih ventilov), senzorjev ter energetskih in drugih naprav.

Možnosti neposrednega povezovanja prek standarda Matter, ki naj bi postal univerzalni standard naprav pametnega doma, ni, a se lahko poveže z vmesnikom FRITZ!Smart Gateway, ki opravi povezovanje drugih naprav prek standarda Matter (tega še nismo preizkusili).

Učinkovito in varno

FRITZ!Box 5690 Pro lahko deluje tudi kot osrčje domačega telefonskega omrežja s številnimi možnostmi upravljanja z napravami in klicnimi možnostmi, kar smo spoznali že pri prejšnjih napravah FRITZ!Box. Povezati je mogoče do šest telefonov DECT in en analogni telefon, med naprednimi funkcijami upravljanja klicev pa je tudi programska podpora za pet neodvisnih telefonskih odzivnikov in za interno telefonijo.

Spodnja stran modema/usmerjevalnika FRITZ!Box 5690 Pro Foto: Gaja Hanuna

Seveda ne gre spregledati niti varnostnih funkcij in nastavitev, ki jih prav tako poznamo že od prej (npr. omejitve dostopa v omrežje, prilagodljiva lastna požarna pregrada in filtriranje izbranih spletnih naslovov), ki krepijo nedotakljivost domačega omrežja pred digitalnimi nepridipravi. Od prej poznamo tudi tehnologijo Mesh, ki razporeja omrežne zmogljivosti in nastavitve brezžične povezave na vse razpoložljive podprte naprave z namenom doseganja največje omrežne učinkovitosti.

Tudi za tiste, ki bodo optiko šele dobili

Obsežno prilagodljivost modema FRITZ!Box 5690 Pro je mogoče prepoznati tudi po malenkostih, kot je možnost nastavljanja jakosti osvetlitve LED-indikatorjev na sprednji strani naprave. Kot smo že vajeni od prejšnjih naprav, je te majhne luči mogoče tudi izklopiti.

Vhod SFP (small form-factor pluggable) za optične povezave podpira tako AON (active optical network) kot GPON (gigabyte passive optical network) način distribucije optičnega signala, tu pa je še DSL vhod za tiste, ki (še) nimajo optike. Zanje je FRITZ!Box 5690 Pro še posebej priročen, ker jim ob priklopu na optično omrežje modema ni treba zamenjati in jim je prihranjeno še eno postavljanje domačega omrežja.

Priložena priključka SFP (small form-factor pluggable), na fotografiji se ju vidi na desni strani, omogočata neposreden priklop tako na omrežje AON (active optical network) kot na omrežje GPON (gigabyte passive optical network). Foto: Gaja Hanuna

Gigabitni izhodi

Modro označeni omrežni izhod WAN (wide area network), ki ga je mogoče prenameniti za LAN (local area network), podpira hitrosti do 2,5 gigabita v sekundi, nadaljnji štirje rumeno označeni izhodi LAN pa vsak največ en gigabit v sekundi.

Upamo reči, da bo le v izjemno redkih domačih omrežjih kdo pogrešal večje hitrosti, zato temu modemu lahko odpustimo odsotnost podpore za XGS-PON (X je rimsko za deset, torej desetgigabitno simetrično pasivno optično omrežje), ki obljublja hitrosti do deset gigabitov v sekundi – seveda, če bi vhodno optično omrežje to omogočalo.

Širokopasovni modem in usmerjevalnik FRITZ!Box 5690 Pro

Dimenzije: 268 x 170 x 75 milimetrov

Pomnilnik: dva gigabajta

Povezave: en vhod SFP (AON/GPON), en vhod DSL (VDSL/Supervectoring/ADSL2+), en 2,5-gigabitni vmesnik WAN, štirje enogigabitni vmesniki LAN, en vmesnik TAE/RJ11, en vmesnik USB 3.2, Wi-Fi (4x4 MIMO v vseh treh frekvenčnih območjih – 2,4, pet in šest gigahercev, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be

Pametni dom: do 50 naprav s povezavo DECT ULE, do 40 naprav s povezavo ZigBee, podpora za omrežni strežnik (FRITZ!NAS).Telefonija: postaja DECT za povezovanje do šest brezvrvičnih telefonov, en vmesnik za analogni telefon, faks ali analogni telefonski odzivnik, pet vgrajenih (digitalnih) telefonskih odzivnikov, vgrajena funkcionalnost telefaksa, napredne možnosti upravljanja s klici in internih telefonskih povezav

Operacijski sistem: FRITZ!OS 8Običajna povprečna poraba energije: 13 wattov

Jamstvo: pet let

Cena: 369 evrov (priporočena redna maloprodajna cena, marsikje je prodajna cena nižja)

Vir podatkov: AVM

Priključki in vmesniki na hrbtni strani modema/usmerjevalnika FRITZ!Box 5690 Pro (ob strani je še vmesnik USB) Foto: Gaja Hanuna

FRITZ!OS: jedro preproste vsestranske uporabe

Dobra stran naprav FRITZ!Box je tudi lasten operacijski sistem FRITZ!OS. Nismo našli izrecne navedbe, koliko časa proizvajalec jamči nadgradnje in popravke, a glede na dinamiko, kako njihove stare naprave še prejemajo nadgradnje, lahko utemeljeno pričakujemo osem ali celo več let.

To programje poskrbi tudi za preprosto in hitro postavitev sistema ob prvem zagonu, po želji pa tudi prenos s prejšnje naprave FRITZ!Box.

Modem z močjo omrežnega strežnika

FRITZ!Box 5690 Pro je odlično pripravljen tudi za postavitev omrežnega strežnika NAS (network-attached storage), ki pooblaščenim uporabnikom omogoča stalen prostorsko neodvisen dostop do datotek, ki so na njem.

To funkcionalnost sicer poznajo tudi druge FRITZ!Box naprave, a ima FRITZ!Box 5690 Pro 1,6 gigabajta lastnega shrambnega prostora. Komur pa to ne zadošča, lahko preprosto priklopi zunanji disk na vmesnik USB, ki podpira tudi hitrejši standard USB 3.2 – to je sicer edini vmesnik USB in zagotovo ne bi bilo odveč, če bi bil še eden.

Vmesnik USB omogoča priključitev zunanjega diska ali USB-ključa, s katerim je prostor omrežnega strežnika mogoče nadgraditi nad 1,6 gigabajta, kolikor ponuja že sam FRITZ!Box 5690 Pro. Foto: Gaja Hanuna

Skladno s tradicijo prejšnjih naprav FRITZ!Box tudi FRITZ!Box 5690 Pro nima tipke za ponastavitev, ki jo je sicer mogoče opraviti prek spletnega vmesnika ali namenske mobilne aplikacije, niti tipke za vklop in izklop.

Sklepna beseda

FRITZ!Box 5690 Pro ni med najcenejšimi v svojem razredu, a ob vsem, kar ima in ponuja, tudi ne more biti. Z vsem, kar ponuja, bo zagotovo zadostil vsem potrebam in pričakovanjem tudi najzahtevnejših uporabnikov domačega komunikacijskega omrežja, celo z velikim številom povezanih naprav in strežnikom za oddaljen dostop do pomembnih datotek.

Razširjene možnosti pametnega doma, tudi z napravami, ki se povezujejo s standardom ZigBee, so dodaten plus poleg že tradicionalno preprostega in preglednega upravljanja prek namenske mobilne aplikacije in spletnega vmesnika. Že znane prednosti naprav tega proizvajalca ter novosti in nadgradnje novinca so formula, s katero bi FRITZ!Box 5690 Pro upravičeno uvrstili v najožji krog najbolj vsestranskih širokopasovnih modemov.

Kaj nam je bilo všeč:

- ustvarjen za optična omrežja, primeren tudi za omrežja DSL,

- vsestranskost in prilagodljivost, h katerima prispeva tudi lasten operacijski sistem FRITZ!OS,

- pestre omrežne in varnostne funkcije,

- vgrajen strežnik NAS s poldrugim gigabajtom prostora,

- že znana možnost nadzora in upravljanja prek spletnega vmesnika in mobilne aplikacije.

Kaj nam ni bilo všeč:

- možnosti neposrednega povezovanja z drugimi napravami po standardu Matter še ni (mogoče pa je posredno prek vmesnika FRITZ!Smart Gateway, ki je na voljo posebej),

- ne bi se branili še enega vhoda USB.