Na kratkem zmenku z novim P20 Pro, s katerim Huawei meri na vrh

Prvi vtisi: pametni telefon Huawei P20 Pro

Huawei je svojega letošnjega zmaja serije P raje predstavil nekoliko po barcelonskem kongresu mobilnih komunikacij , a to zagotovo ne bo edini razlog, zakaj bo Huawei Mate 20 Pro še kako deležen pozornosti in zanimanja.

Jedro pametnega telefona Huawei P20 Pro je procesor Kirin 970 s podporo umetni inteligenci, ki med drugim omogoča razpoznavo motivov pred objektivom in ustrezno izbiro optimalnih nastavitev za fotografiranje. Ta procesor smo prvič srečali oktobra lani na pametnem telefonu Huawei Mate 10 Pro. Foto: Srdjan Cvjetović

Približno eno uro smo imeli časa za spoznavanje najnovejšega ponosa iz hiše Huawei, ki ga uradno predstavljajo širnemu svetu prav danes. Glede na vse novosti, ki jih novinec prinaša, in značilnosti, ki jih obljublja, je ta pičla urica zanesljivo premalo za resen preizkus, ki bi bil lahko vsaj blizu kakega popolnejšega pregleda.

Vse od predhodnikov in še (predvsem pri kameri) veliko več

Toda že v tako kratkem času postane jasno, da Huawei P20 Pro dokončno utrjuje položaj serije P v najvišjem razredu pametnih telefonov in da serija P bratski seriji Mate nikakor nima več namena gledati v hrbet. Vse dobrote predhodnikov serij P in Mate, vsaj tiste, ki nam jih je v tem kratkem času uspelo poiskati, smo namreč našli na "dvajsetki Pro", poleg tega še marsikaj več, kar nas je prijetno presenetilo.

Že zgolj ob bežnem preizkusu novega pametnega telefona Huawei P20 Pro postane jasno, da ta dokončno utrjuje položaj serije P v najvišjem razredu pametnih telefonov in da serija P bratski seriji Mate nikakor nima več namena gledati v hrbet. Foto: Srdjan Cvjetović

Celo pri imenu je P20 prevzel pravila družine Mate: medtem ko je imel P10 naprednejšo različico z dodatnim imenom Plus, je pri P20 to Pro – tako, kot smo navajeni v seriji Mate.

Mimogrede, obstaja(ta) tudi P20, ki ni(sta) Pro

Še preden pogledamo podrobneje, naj razčistimo, da ima serija P od danes tudi pametni telefon P20 brez Pro, ki je nekoliko cenejši, a zato vidno manj zmogljiv. Ne le zaradi nekoliko manj zmogljivih komponent, temveč tudi zaradi manj izpopolnjene "optike", manjše stopnje odpornosti na vodo in zunanje vplive ter nekaterih drugih lastnosti.

Telefona Huawei P20 (brez Pro) nismo (še) imeli v rokah. Njegove specifikacije nakazujejo, da gre za dober pametni telefon, ki si prav tako lahko zasluži mesto v prvi ligi, a ob pametnem telefonu Huawei P20 Pro ne more biti nobeno presenečenje, zato P20 "nePro" preprosto mora ostati zunaj osrednjega soja žarometov.

Huawei P20 Pro omogoča do trikratno optično povečavo in do petkratno optično povečavo. Foto: Srdjan Cvjetović

Družino P20 dopolnjuje še P20 Lite, za katerega so se na nekaterih trgih začela prednaročila že pred uradno predstavitvijo močnejših "dvajsetk" – namenjen je tistim, za katere je cena glavni dejavnik pri izbiri pametnega telefona in so zaradi nje pripravljeni na kakšen kompromis več.

Tako nas ob tej priložnosti zanima samo še P20 Pro.

Kamera pri Huawei P20 Pro: dobre stvari so tri

Huaweijeva prva letošnja velika premiera (Huawei P smart bomo šteli za srednje veliko premiero) nadaljuje smernice, ki smo jih letos že opazili na predstavitvah po Barceloni, kjer je bil svetovni kongres mobilnih komunikacij: novi borci za najvišje mesto med najzmogljivejšimi pametnimi telefoni prinašajo največ novosti predvsem na področju zajema in obdelave slike.

Na tem področju ima Huawei odličnega partnerja: izkušenega nemškega fotografskega veterana Leico.

Verjetno največja novost novega pametnega telefona Huawei P20 Pro je trojna kamera, ki odpira številne nove možnosti za ustvarjalno in kakovostno fotografiranje. Foto: Srdjan Cvjetović

Huawei P20 Pro prinaša na hrbtno stran kar trojno kamero, ki pokaže ves svoj namen in moč zlasti pri snemanju fotografij ob zelo majhni svetlobi. Ker ima P20 Pro vgrajen stabilizator fotografije AIS (temu prav tako pomaga umetna inteligenca), bodo slike z nočnih sprehodov ali iz temnih prostorov presenetljivo ostre tudi, če ga držimo v roki (ali nastavimo na palico za selfije, ki jo držimo v roki) in ne uporabljamo stojala.

Spomini iz teme ne bodo temni

Kar pa posebej navduši (in je proizvajalcem najbrž dalo navdih za slogan #SeeMooore oziroma vidi več, a s tremi črkami o, kar namiguje na trojno kamero), je, kako zna P20 zajeti fotografije, bogate z barvami, tudi v prej omenjenih temnih okoliščinah. Za to poskrbijo senzorji v trojčku telefoto leče (z možnostjo trikratne optične povečave in hibridne povečave do petkrat ter z ločljivostjo osem milijonov pik), monokromatske oziroma črno-bele kamere z ločljivostjo 20 milijonov pik in glavne barvne kamere, ki se ponaša z ločljivostjo 40 milijonov pik.

O tem smo se v tisti strogo odmerjeni urici za prve vtise lahko prepričali tudi sami, kar nazorno kaže fotografija – pravzaprav je ta posnetek makete železnice v temni sobi še lepši, a nam izvirnika ni bilo dovoljeno prenesti, temveč smo ga lahko le fotografirali z drugim telefonom.

V resnici je fotografija temnega prostora, posneta s P20 Pro, še lepša, saj nam je niso pustili prenesti in smo jo lahko le posneli s svojim pametnim telefonom. Foto: Srdjan Cvjetović

Naravne dobrote umetne inteligence

Huawei Mate 10, predstavljen oktobra lani, je bil prvi pametni telefon s procesorjem Kirin 970 s podporo za funkcije umetne inteligence, ki so odličen priboljšek tudi za fotografiranje.

Umetna inteligenca se je zdaj vselila tudi v serijo P (sicer samo v njen najprestižnejši del) in pravijo nam, da so te funkcije od takrat še veliko napredovale – tudi pri razpoznavi motivov, kar pomaga samodejnemu nastavljanju optimalnih parametrov fotografiranja za tiste, ki tega ne določijo sami (in to je večina ljubiteljskih ustvarjalcev fotografije).

Ni bilo časa (in motivov), da bi se prepričali, koliko resnična je napoved, da zdaj umetna inteligenca med drugim že loči med različnimi vrstami jedi in tudi pasmami psov – niso namreč enake nastavitve najboljše za kitajske jedi ali sočni zrezek, mar ne?

Video o umetni inteligenci v pametnih telefonih smo si sposodili od pametnega telefona Huawei Mate 10, a Huawei P20 Pro obljublja najmanj toliko umetne inteligence.

Še večji prostorski izkoristek zaslona

Na pametnem telefonu Huawei P20 Pro lahko pričakujemo kar 128 gigabajtov shrambnega prostora in šest gigabajtov pomnilnika. Čitalnik prstnih odtisov se je vrnil na sprednjo stran, a je smiselno umeščen, (da ne rečemo) skrit na zaslon, ki tudi sicer bolje izkorišča dragocen prostor na sprednji strani telefona.

Na pametnem telefonu Huawei P20 Pro lahko pričakujemo kar 128 gigabajtov shrambnega prostora in šest gigabajtov pomnilnika. Foto: Srdjan Cvjetović

Še vedno sicer ostaja tisti zobek na zgornji strani zaslona, kjer je sprednja kamera, kar bi lahko motilo le pri kakšnem celozaslonskem predvajanju – a za zdaj te majhne kamere še ne znajo in (zaradi značilnosti naprave) pravzaprav ne morejo umestiti pametneje – recimo tako, kot so jo lepo in ustvarjalno pospravili med tipke in pod njimi na prenosniku MateBook X Pro.

Več svetlobe in igra svetlobe

Ohišje pametnega telefona Huawei P20 Pro je narejeno iz več tenkih steklenih plasti, kar ustvarja zanimive svetlobne učinke – zlasti pri tistih izvedbah, v katerih nastopajo dvojčki barv.

Umetna inteligenca fotoaparata na pametnem telefonu Huawei P20 Pro je prepoznala slap, čeprav smo ga gledali na zaslonu in ne v naravi. Foto: Srdjan Cvjetović

Nadgrajeni uporabniški vmesnik in (še vedno) akumulator, ki se vda zlahkaNajnovejši Huaweijev silak deluje z različico 8.1 operacijskega sistema Android, nad katerim je še Huaweijev operacijski vmesnik EMUI, prav tako z oznako 8.1 (ki sicer ni hkrati osma po vrsti, saj so ji dodali oznako, ki se ujema z operacijskim sistemom).

Čez dan brez želje po elektriki

Huawei P20 Pro še vedno ostaja eleganten in tenek kljub zmogljivemu akumulatorju z zmogljivostjo štiri tisoč milimaperskih ur, ki naj bi podobno kot Mate 10 Pro (o tem smo se že prepričali) poskrbel, da niti ob intenzivni uporabi telefon ne bo hrepenel po vtičnici še pred istim večerom.

Ohišje pametnega telefona Huawei P20 Pro je narejeno iz več tankih steklenih plasti, kar ustvarja zanimive svetlobne učinke – zlasti pri tistih izvedbah, v katerih nastopajo dvojčki barv. Foto: Srdjan Cvjetović

Toda o tej in še drugih prednostih se bomo morali prepričati, ko ga bomo lahko preizkušali za več kot eno uro. Ne nazadnje je prav umetna inteligenca tisto, kar je ena od glavnih opornih točk in prednosti novega P20 Pro, prednosti umetne inteligence v pametnem telefonu pa se najbolje vidijo šele z njegovo daljšo uporabo.

Prodaja vseh treh pametnih telefonov družine P20 se bo v Sloveniji začela do sredine aprila. Za najmočnejšega izmed njih, to je P20 Pro (začetek prodaje 16. aprila), je priporočena maloprodajna cena brez ugodnosti pri operaterju ali popustov 899,99 evra, izbirati pa bo mogoče med štirimi barvami: črno (Black), somračno (Twilight), rožnato (Pink Gold) in modro (Midnight Blue).



Tudi preostala dva člana družine P20 bosta na voljo v štirih barvnih izvedbah, a nekoliko drugačnih. Za navadnega P20 (začetek prodaje 9. aprila) je priporočena redna maloprodajna cena 689,99 evra, za skromnejšega P20 Lite (začetek prodaje že marca) pa 389,99 evra.