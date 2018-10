Prihaja pametni telefon, za katerega težko rečemo, da mu kaj manjka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ko je pred enim letom Huawei v Münchnu predstavil svoj takrat najprestižnejši pametni telefon Mate 10 Pro, smo bili prepričani, da je v njem kitajsko visokotehnološko podjetje združilo vse, kar je do takrat zmoglo, znalo in doseglo.

Še preden kaj zaužijemo, lahko to postavimo pred pametni telefon Huawei Mate 20 Pro, njegova umetna inteligenca pa bo to prepoznala in nas opozorila, koliko kalorij bomo s tem vnesli. Foto: Srdjan Cvjetović

A nas je že nekaj mesecev pozneje Huawei sladko-kislo presenetil s svojim pametnim telefonom Huawei P20 Pro. Sladko, ker nam je pokazal, kako dobro se lahko mobilni telefon znajde kot fotoaparat tudi pri zelo pomanjkljivi svetlobi in še nekatere druge dobrote, ki jih Mate 10 Pro še ni imel, kislo pa, ker je s tem Huawei nekako prizadel in nekoliko potisnil v ozadje svoj sicer odlični Mate 10 Pro.

Huawei: Seriji Mate in P nista namenjeni isti skupini uporabnikov

Takrat so nas visoki evropski predstavniki Huaweia prepričevali, da s tem niso naredili nobene škode za Mate 10, češ da seriji Mate in P nista namenjeni isti skupini uporabnikov, a nam niso nikoli dovolj prepričljivo pojasnili, zakaj lastnik telefona iz serije Mate, zlasti tistega najboljšega v družini, ne bi želel imeti odličnih slik v temi, ne samo dobrih.

Foto: Srdjan Cvjetović

Toda kar smo videli na svetovni predstavitvi novincev Huawei Mate 20 in Mate 20 Pro v Londonu, nam da hitro vedeti, da je Mate pridobil vse to, s čimer je zaostajal za P20 Pro, in - predvsem na krilih izpopolnjene umetne inteligence - z naskokom prinesel še več, s čimer bo gotovo v najožji konkurenci za najboljši telefon letošnjega leta.

Tudi tokrat v Sloveniji samo Pro

Tudi tokrat se je Huawei odločil, da bo v Sloveniji prodajal samo Mate 20 Pro, medtem ko navadnega Mate 20 pri nas ne bomo mogli kupiti (zato mu ne bomo namenjali več pozornosti). Prav tako bomo samo omenili Huawei Mate 20 X, ki je z okrepljeno grafiko in zelo zmogljivim akumulatorjem prilagojen strastnim igričarjem, kajti tudi tega ne bomo mogli kupiti pri nas.

Za tiste, ki bi se vsaj malo želeli približati Huaweievemu novemu ponosu, a za to nočejo plačati njegove cene, pa je pri nas že na voljo Huawei Mate 20 Lite.

Višja inteligenca

Čeprav Huawei Mate 20 Pro največ stavi na svojo umetno inteligenco, ki so ji za ta namen nadeli vzdevek Višja inteligenca (Higher Intelligence), ima nov Huaweiev paradni konj kar nekaj prepričljivih lastnosti.

Poleg tega, da ga poganja septembra predstavljeni sedemnanometrski procesor Kirin 980, ki je jedro njegove umetne inteligence, ima Mate 20 Pro tudi dvojno nevronsko procesno enoto (NPU) in trojni fotoaparat na zadnji strani, ki napoveduje številne izboljšave glede na lansko desetko.

Partnerstvo z Leico obrodilo nove sadove

Med drugim poudarjajo ultraširoki objektiv, ki se bo izkazal zlasti pri fotografiranju pokrajine oziroma pri panoramskih posnetkih.

Svoje glavne fotografske adute na svojem najzmogljivejšem pametnem telefonu je Huawei tudi tokrat razvijal skupaj z nemškim proizvajalcem fotografske opreme Leica. Za ljubitelje videa pa obljubljajo programske novosti, s katerimi bo priprava videoposnetkov veliko preprostejša.

Vsak svoj animator: @HuaweiMobileSI #Mate20Pro zna narediti 3D-model poljubnega predmeta in potem (tega tu sicer ne vidimo) to lahko predvajamo in animiramo, kolikor nam ustvarjalnost in domišljija dopuščata. #HigherIntelligence @SiolNEWS pic.twitter.com/iBLHn5xQdR — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) October 16, 2018

Tudi Mate postaja barvno igriv

Ena izmed lastnosti, ki so jo najzahtevnejši uporabniki dozdajšnjih pametnih telefonov Mate pogrešali, je bilo brezžično polnjenje. Nič več, Mate 20 Pro je njihove želje uslišal.

Foto: Srdjan Cvjetović

Prav tako se je Mate poslovil od vedno tradicionalnih poslovnih (da ne rečemo konservativnih) barv in se poigral z dvobarvnimi prelivi, ki so se pri seriji P20 izkazali za uspešnico. V tem trenutku še ne moremo povsem zanesljivo povedati, ali se bodo 5. novembra, ko bodo predvidoma tudi v Sloveniji začeli prodajati Mate 20 Pro, pojavile prav vse razpoložljive barvne kombinacije, a vsekakor bo ponudba glede na lanski Mate 10 bolj pestra.

Slovenije sicer ne bo med prvimi državami, kjer bodo začeli prodajati Mate 20 Pro: še ta mesec ga bodo namreč začeli prodajati v 27 izbranih državah, med katerimi so Nemčija, Francija, Italija in Združeni arabski emirati.

Za vse, ki jim je zgolj en dan brez vtičnice premalo

Pametni telefoni Huawei Mate, med njimi tudi Mate 10 Pro, so upravičili napovedi, da njihovi akumulatorji zdržijo brez vtičnice dlje kot zgolj en dan intenzivne uporabe (tudi do dva polna dneva), Mate 20 Pro naj prav tako ne bi ravno vsak dan hrepenel po polnjenju.

Če pa moči vendarle zmanjka, Mate 20 obljublja, da bo s svojim napajalnikom že v pol ure napolnjen do 70 odstotkov svoje kapacitete, z brezžično napajalno postajo pa naj bi v istem času dobil skoraj tretjino svoje moči. Varnost tega hitrega polnjenja zagotavljajo s certifikati neodvisne nemška ustanove za kakovost (TÜV Rheinland).

Nudi prvo pomoč drugim opešanim napravam

Ena izmed novosti je, da lahko Huawei Mate 20 Pro v izjemnih primerih oživi tudi druge opešane naprave, ki podpirajo brezžično polnjenje. Huawei Mate 20 Pro lahko namreč sam deluje kot brezžična napajalna postaja – tako zelo so pri Huaweiu prepričani, da niti s to dobrodelno funkcijo njemu ne bo zmanjkalo energije.

Deveti Android, deveti EMUI

Huawei Mate 20 Pro deluje z novim uporabniškim vmesnikom EMUI 9.0, ki temelji na deveti različici operacijskega sistema Android (Android P/Pie). Obljuba, ki jo poznamo od lani (in bi ji bili pripravljeni verjeti), da niti po poldrugem letu telefon ne bo počasnejši kot prvi dan, naj bi veljala tudi tokrat.

Še več, Huawei Mate 20 Pro naj bi se še bolje učil in navajal na uporabnikove navade ter mu bo, tako pravijo, še bolje stregel. O njegovi zunanjosti in oblikovni zasnovi, na katero so bili med predstavitvijo ravno tako zelo ponosni, bomo napisali kakšno besedo več, ko ga bomo lahko tudi sami prijeli v roke.

In to še ni vse …

V senci glavne zvezde dogodka pa je le delček pozornosti prejel še en Huaweiev novinec – naslednik njihove ure Huawei Watch 2 se imenuje Huawei Watch GT in ga na slovenskih prodajnih policah lahko pričakujemo sredi novembra. Njegova priporočena maloprodajna cena bo 249,99 evra.

V Londonu Huawei danes ni predstavil le svojih najprestižnejših telefonov. Foto: Srdjan Cvjetović

Foto: Srdjan Cvjetović

Specifikacije – Huawei Mate 20 Pro

• Dimenzije: 157,8 x 72,3 x 8,6 milimetra

• Masa: 189 gramov

• Trenutno predvidene barve za slovenski trg: polnočno modra, črna, barva somraka

• Zaslon: 6,39'' Huawei FullView Display, razmerje stranic 19,5:9, ločljivost 2K+ (3120 x 1440 slikovnih pik)

• Procesor: Kirin 980 (dve jedri Cortex-A76 @ 2,6 gigaherca; dve jedri Cortex-A76 @ 1,92 gigaherca; štiri jedra Cortex-A55 @ 1,8 gigaherca)

• Grafični čip: Mali-G76 720 megaherca

• Dvojna nevronska procesna enota (Dual NPU)

• Operacijski sistem: Android P (9.0) z uporabniškim vmesnikom EMUI 9.0

• Shrambni prostor: 128 gigabajtov (v Sloveniji samo ta različica), reža za spominsko kartico do 256 gigabajtov

• Pomnilnik (RAM): v Sloveniji različica s šestimi gigabajti

• Povezljivost: Dual VoLTE, NFC, 4.5G LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Dual-band GPS, USB-C, Bluetooth

• Kamera zadaj: 40 milijonov pik, f/1.8, ultra širokokotni objektiv 20 milijonov pik, f/2.2, telephoto objektiv 8 milijonov pik, f/2.4, optična stabilizacija (OIS)

• Kamera spredaj: 24 MP, f/2.0

• Akumulator (baterija): 4200 miliamperskih ur

• Polnjenje: Huawei SuperCharge (40 wattov) 10 voltov/4 ampera; Huawei Wireless Quick Charge (15 wattov), Wireless Reverse Charging

• Priporočena redna maloprodajna cena (brez ugodnosti ob vezavi naročniškega razmerja pri operaterjih): 999,99 evra

• Datum začetka prodaje v Sloveniji: 5. november 2018

Poglejte si še nekaj utrinkov s predstavitve: