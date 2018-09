Kaj nam napovedujejo in obljubljajo dvojni digitalni možgani

Ko se bodo napovedi novega procesorja Kirin 980, ki ga je Huawei predstavil v Berlinu na kongresnem delu prvega dneva največjega letošnjega svetovnega dogodka s področja potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov IFA, uresničile v novih pametnih telefonih Huawei in Honor najvišjega razreda, bo imel prvi mož Huaweijevega oddelka za potrošniško elektroniko Richard Yu še več razlogov za zadovoljstvo.

Richard Yu, glavni izvršni direktor Huaweijeve enote za potrošniško elektroniko, je prepričan o številnih presežnikih novega procesorja Kirin 980. V praksi ga bomo lahko preizkusili čez poldrugi mesec. Foto: Srdjan Cvjetović

Lanski Kirin 970 je bil prvi procesor z nevronsko procesno enoto

Skoraj petdesetletni Yu je na odru vedno živahen in poskočen, kar takrat, ko spregovori v javnosti, vedno pripomore k zanimivosti tega, kar ima povedati.

Lani je, prav tako v Berlinu, napovedal procesor Kirin 970 kot prvi procesor za nevronsko procesno enoto (NPU), ki odpira nove možnosti za uporabo umetne inteligence v pametnih telefonih.

Kirin 980 ima 6,9 milijarde tranzistorjev na kvadratni centimeter - to je le ena od izboljšav, ki jo je omogočila sedemnanometrska tehnologija. Foto: Srdjan Cvjetović

Oktobra lani pa smo že lahko preverili, kaj zmore Kirin 970, natančneje umetna inteligenca na njegovih krilih, v pametnem telefonu – prva s tem procesorjem je bila serija Huawei Mate 10 s paradnim članom Mate 10 Pro.

Prednosti smo opazili predvsem pri optimizaciji nastavitev fotografiranja zaradi razpoznave motiva in prek algoritmov za optimirano porabo energije, s katerimi tudi ob intenzivnejši uporabi brez težave zdrži dva dni brez vtičnice.

Praktična premiera novega procesorja čez poldrugi mesec

Letošnji naslednik Kirin 980, enako kot lanskega Kirina 970 ga Huawei podpisuje v sodelovanju s tajvanskim proizvajalcem TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturer Conpany), pa je prvi komercialno dostopen procesor, ki so ga naredili s sedemnanometrsko tehnologijo in, kar je za nas uporabnike najpomembnejše, prvi, ki ne bo imel samo ene nevronske procesne enote (NPU), temveč kar dve.

To mu bo omogočalo tako pospešitev obstoječih kot uvedbo novih funkcionalnosti, ki temeljijo na umetni inteligenci in njenih matematičnih algoritmih. Kako je to videti v praksi, bomo lahko videli že 16. oktobra, ko bo Huawei v Londonu predstavil tri pametne nove telefone serije Mate 20 – dva med njimi, Mate 20 in Mate 20 Pro, bosta prvenca s Kirinom 980 (Lite bo imel cenejši procesor).

Veliko napredka pričakujejo tudi zaradi grafične procesne enote, tega bodo zlasti veseli privrženci zahtevnih iger na mobilnem telefonu. Foto: Srdjan Cvjetović

Letošnji Kirin 980 ima dvojne "možgane"

Kot primer je Yu navedel, da Kirin 980 lahko prepozna in opredeli do 4500 fotografij v vsaki sekundi, kar je več kot dvakrat toliko v primerjavi s procesorjem Kirin 970, ki je v enakem obdobju lani pomenil velik premik.

Pokazal je tudi izboljšane možnosti razpoznave gibajočih se motivov, ki naj bi celo ob hitrih premikih učinkovala v več kot 97 odstotkih primerov, in izboljšane možnosti za fotografiranje ob (zelo) pomanjkljivi osvetlitvi, s katerimi je celo z lanskim procesorjem P20 Pro prehitel lanski (sicer odlični) model Mate 10 Pro.

Kirin 980 bo omogočil hitrejšo in bolj zanesljivo razpoznavo motivov pred objektivom tudi, ko se ti premikajo. Foto: Srdjan Cvjetović

Do 1,4 gigabita v sekundi mobilnega interneta (vsaj teoretično)

Kot nam je v Berlinu povedal Richard Yu, bo Kirin 980 prvi na svetu ne le po sedemnanometrski tehnologiji in dvojni nevronski procesni enoti, temveč še po nekaterih naprednih tehnoloških značilnostih.

Tako bo Kirin 980 med drugim podpiral hitrosti prenosa LTE Cat. 21, kar pomeni hitrosti do 1,4 gigabita v sekundi (če bo to omrežje, seveda, omogočalo).

Primerjava lanskega procesorja Kirin 970, ki je v telefonih serij Mate 10 in P20, in letošnjega Kirin 980, ki ga bo prva dobila serija Mate 20. Foto: Srdjan Cvjetović

Hitreje, a varčnejše

A bolj kot to, je povedal Yu, bodo njegovi uporabniki morali začutiti, da ta procesor, ki ima skoraj sedem milijard tranzistorjev na kvadratni centimeter, zaradi svoje nove arhitekturne zasnove in večjega takta procesorja (2133 megaherca) prinaša 20 odstotkov več procesorske zmogljivosti ob kar 40 odstotkov bolj učinkoviti porabi energije.

To za vse uporabnike med drugim prinaša daljša obdobja med sprehodi do vtičnic ali priklopa zunanjega akumulatorja, za vse, ki radi snemajo video, pa občutno manjše zakasnitve pri snemanju celo na najvišji mogoči ločljivosti.

Vse novosti, ki jih je Huawei predstavil v Berlinu na letošnjem sejmu in kongresu IFA, ta bo trajal do 5. septembra. Foto: Srdjan Cvjetović