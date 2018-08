Največ digitalnega življenjskega sloga na enem mestu

S tradicijo od leta 1924 sejem IFA danes spada med najpomembnejše svetovne sejemske in kongresne dogodke s področja potrošniške elektronike in gospodinjskih aparatov.

Lani je sejem IFA sprejel več kot 1.800 razstavljavcev z vsega sveta, ki so zavzeli vseh 159 tisoč kvadratnih metrov razstavnega prostora na berlinskem sejmišču.

Na letošnji prireditvi, ki se uradno začenja v petek, 31. avgusta, in bo trajala do srede, 5. septembra, pričakujejo več novih izdelkov kot na prejšnjih prireditvah, prav tako pa so prepričani, da bo v teh dneh berlinsko sejmišče najpopolnejša ter največja zbirka izdelkov in storitev digitalnega življenjskega sloga.

Majhno je lahko veliko

Čeprav se nekateri veliki proizvajalci niso odločili izkoristiti Berlina za predstavitve svojih novih izdelkov in jih bodo raje predstavili na samostojnih dogodkih (ali so to naredili pred kratkim), so v prostranstvih berlinskega razstavnega prostora tudi majhna podjetja, tudi zagonska, ki si ne morejo privoščiti marketinških spodbud, a imajo prav tako povedati in pokazati kaj zanimivega.

Nemogoče si je v enem dnevu in malce več kot uri ogledati vse, kar je na sejmu IFA vredno pogledati in spoznati, a smo si vseeno zadali nalogo v tako omejenem času najti čim več zanimivega. Pripravili smo izbor nekaterih zanimivosti, ki nima namena in ne more biti popoln in vseobsežen, a upamo, da bo kljub temu zanimiv.

Tudi letos si prizadevajo za hladilnike, ki bi čim dlje ohranjali svežino živil in pristnost njihovega okusa. #IFA18 @SiolNEWS pic.twitter.com/ipm9DVHGvi — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) August 31, 2018

Tudi likalniki so lahko pametnejši. Ne, ne rabijo povezave v internet, temveč da so čim manjši, a obenem naredijo čim več s čim manj napora za uporabnika. #IFA18 @SiolNEWS pic.twitter.com/aHNkx6z1RQ — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) August 31, 2018

Retro je spet in - obrišimo prah s svojih starih gramofonskih plošč. #IFA18 @SiolNEWS pic.twitter.com/ir5BVN9EnY — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) August 31, 2018

Legendarna tradicionalna podoba z novimi funkcijami - glasovno upravljanje je tudi sicer eden glavnih poudarkov na #IFA18. @SiolNEWS pic.twitter.com/j8cXMTAPOn — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) August 31, 2018

Pri nas ga najbrž ne bomo videli, a je @ZTEPress na #IFA18 prinesel pokazati svoj najnovejši pametni telefon Axon 9. @SiolNEWS pic.twitter.com/XtYpJY7864 — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) August 31, 2018

Kirin 980 - nov procesor z novimi razsežnostmi umetne inteligence. Na delu ga bomo videli, ko bo @HuaweiMobileSI oktobra predstavil serijo pametnih telefonov #Mate20. @SiolNEWS #IFA18 pic.twitter.com/XSeJSfiSn3 — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) August 31, 2018