Kupujete nov telefon? Za takšno ceno pri nas težko dobite boljšega.

Huawei Mate 20 Lite: kateri so njegovi največji aduti

Prelestno oblikovanje

Ohišje modela Huawei Mate 20 Lite je izdelano iz stekla in aluminija ter ponuja zelo dober oprijem v dlani. Čeprav ima ogromen, kar 6,3-palčni oziroma 16-centimetrski zaslon (po diagonali), fizična velikost naprave ni pretirana. Telefon je približno tolikšen kot lanski iPhone 8 Plus, a ima precej večji zaslon. Tudi uporabnik z malce krajšimi prsti ga bo skoraj zagotovo brez težav večino časa uporabljal enoročno.

Slika na zaslonu bi lahko bila še malce svetlejša, sicer pa ob kakovosti prikaza nimamo pripomb. Ločljivost slike je visoka, 1.080 x 2.340 slikovnih pik, odzivnost senzorja za samodejno uravnavanje osvetlitve je dovolj dobra, da ji lahko zaupamo, telefon pa ponuja tudi klasične Huaweijeve možnosti spreminjanja prikaza, kot je Udobje za oči, ki prek zaslona povezne barvni filter in sliko obarva prijetno oranžno-rdeče. Foto: Matic Tomšič

Na sprednji strani Mate 20 Lite razen zaslona, tega na vrhu prekinja zdaj že vseprisotna zareza, v kateri so senzorji in objektiva sprednje kamere, ni ničesar drugega. Zadaj je na vrhu dvojna kamera, takoj pod njo pa čitalnik prstnih odtisov.

Oblikovanje telefona je minimalistično in daje zelo premijski vtis - zdi se, kot da uporabljamo napravo, ki ne stane samo nekaj več kot 400 evrov, temveč dvakrat toliko.

Fotografija

Fotografske sposobnosti so brez dvoma glavni adut pametnega telefona Huawei Mate 20 Lite.

Na zadnji strani ima telefon dvojni fotoaparat (prikazan tukaj), ki ga sestavljata osrednji senzor z ločljivostjo 20 milijonov slikovnih točk in pomožni z dvema milijonoma slikovnih točk za zagotavljanje globinske ostrine. Sprednji fotoaparat je zgrajen podobno, le da ima glavni senzor 24 milijonov slikovnih točk. Foto: Matic Tomšič

Pri zagotavljanju kar najbolj kakovostnih fotografij telefonu pomaga umetna inteligenca (oznaka AI v nastavitvah), ki zna prepoznati nekaj sto različnih motivov in po razpoložljivi svetlobi izbrati najboljše nastavitve za fotografiranje.

Če uporabnik želi, lahko pomoč umetne inteligence onemogoči in parametre fotografiranja prireja po svoje, a največkrat ji je kar pametno zaupati, saj svoje delo opravlja zelo dobro.

Oglejte si galerijo fotografij, ki smo jih posneli s pametnim telefonom Huawei Mate 20 Lite:

Kakovost selfijev, torej posnetkov sebe, je za cenovni razred telefona Mate 20 Lite nadpovprečna. Posnetek je med drugim mogoče zajeti zgolj z nasmehom, dodatno zamegliti ozadje, zgladiti gube in celo navidezno spreminjati jakost in kot zunanje osvetlitve.

Foto: Matic Tomšič

Sprednja kamera omogoča tudi igranje z zabavnimi animacijami, v katerih uporabnikov obraz zamenja risankast lik in posnema njegove obrazne poteze. Huawei jim pravi 3D Qmoji. Vlečenje vzporednic z Applovimi Animoji bo najverjetneje neizogibno, je pa zajem gibanja uporabnikovega obraza kar natančen:

Bolj za šalo kot zares je mogoče ustvarjati tudi takšne učinke:

Trajanje baterije

Mate 20 Lite ima baterijo z zmogljivostjo 3.750 miliamperskih ur, kar je približno na pol poti med bistveno dražjima sorodnikoma Huawei P20 (3.400 miliamperskih ur) in Huawei P20 Pro (4.000 miliamperskih ur).

Med našim preizkusom je pametni telefon s povprečno intenzivnostjo uporabe (spletni brskalnik Chrome, veliko Instagrama, klici, fotografiranje) z enim polnjenjem baterije brez težav zdržal ves dan, pa je števec napolnjenosti na koncu kazal še skoraj 40 odstotkov.

Pametni telefon Huawei Mate 20 Lite poganja procesor Kirin 710, ki ga za Huawei izdeluje kitajsko podjetje HiSilicon. Gre za novo generacijo procesorjev za Huaweijeve naprave srednjega razreda, ki za zdaj poganja samo še en drug pametni telefon, in sicer Huawei P Smart+. Procesor je dovolj hiter, da povprečen uporabnik praktično ne bo opazil razlike med njim in zmogljivejšimi čipi Kirin 970, ki brnijo v dražjih Huaweijih in nekaterih modelih znamke Honor. Naš preizkusni Mate 20 Lite je imel tudi 4 gigabajte delovnega pomnilnika, kar je za povprečnega uporabnika znova več kot dovolj, in 64 gigabajtov prostora za shranjevanje podatkov. Na voljo je tudi model s šestimi gigabajti pomnilnika in 128 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov. Foto: Huawei Mobile

Kdor se bo pogosto posvečal igram in YouTubu, bo telefon najverjetneje moral polniti že zvečer. 100-odstotno napolnjenost bo Mate 20 Lite sicer pokazal zelo hitro, saj podpira tehnologijo hitrega polnjenja baterije, telefoni znamke Huawei pa imajo glede na naše dosedanje izkušnje z njimi eno od najbolj učinkovitih.

Možnost odklepanja telefona z obrazom

Ta način odklepanja pametnega telefona je približno tako hiter kot uporaba čitalnika prstnih odtisov, ki je sicer zelo natančen, a ga je treba najprej poiskati s prstom, pri prepoznavi obraza pa telefon zgolj dvignemo s podlage in takoj bo začel iskati ter tudi zanesljivo našel uporabnikov obraz.

Nastavimo lahko sicer tudi pasivno odklepanje, kar pomeni, da moramo s tipko najprej prebuditi zaslon, telefon pa bo šele nato prepoznal obraz in nas spustil naprej, oziroma bo najprej prepoznal obraz, odklenil pa se bo šele, ko bomo s prstom podrsali po zaslonu.

Videz uporabniškega vmesnika pametnega telefona Mate 20 Lite je klasično Huaweijev. Glavnega menija ni, bližnjice do vseh aplikacij, orodij in nastavitev so na domačem zaslonu. Pohvalno je, da so ikone aplikacij lepše z vsako generacijo vmesnika EMUI. Foto: Matic Tomšič

A aktivno odklepanje, pri katerem telefon poberemo s podlage in ga s tem prebudimo, nato pa bo takoj poskusil prepoznati naš obraz, je pri Huawei Mate 20 Lite hitrejše in bolj uporabno. Naprava namreč ne boleha za sindromom spontanega zbujanja kot njen tekmec Honor 10, ki zaslon občasno prebudi ob vsakem gibu, na primer med hojo.

Klasični priključek za slušalke

V obdobju, ko vedno več proizvajalcev pametnih telefonov umika klasični 3,5-milimetrski vhod (1) za priklop slušalk, češ da v ohišju zanj ni več dovolj prostora, je pohvalno, da Huawei še vedno vztraja pri tej za marsikaterega uporabnika zelo priročni prvini.

Odsotnost priključka za slušalke namreč pomeni, da mora uporabnik za poslušanje glasbe, če nima brezžičnih slušalk, uporabiti izhod USB-C (2), kar je mogoče ali z nakupom novih slušalk, ki imajo ta priključek, ali pa z uporabo pretvornika signala, ki je le še ena stvar, ki jo lahko izgubi ali založi.

Foto: Matic Tomšič

Podpora tehnologiji, ki je na kožo pisana igralcem mobilnih iger

Huawei Mate 20 Lite je eden od pametnih telefonov znamke Huawei, ki podpirajo tehnologijo GPU Turbo. Ta pospeši procesiranje grafike za do 60 odstotkov in obenem porabo energije med intenzivnim delovanjem grafičnega procesorja zmanjša za do 30 odstotkov, trdi Huawei.

Za uporabnika to pomeni, da bo lahko vizualno zahtevne igre tekoče igral tudi na manj zmogljivih pametnih telefonih, kar Mate 20 Lite v primerjavi z modeloma Huawei P20 in P20 Pro zagotovo je, baterija njegove naprave pa se bo pri tem praznila počasneje kot sicer.

Cena, če se kupec odloči za obročno odplačevanje telefona

Velika prednost Huawei Mate 20 Lite je, da je njegova največja tekmeca, ki ju prodaja Huaweijeva sestrska znamka Honor, več o njiju malce pozneje, pri slovenskih mobilnih operaterjih skoraj nemogoče kupiti.

Mate 20 Lite je medtem od tega tedna na voljo pri vseh večjih slovenskih operaterjih. Pri Telekomu Slovenije cena naprave v prosti prodaji znaša 429 evrov, v primeru podaljšanja ali sklenitve naročnine pa ga dobimo za 24 obrokov po 10 evrov.

Za takšen mesečni obrok pri nas trenutno ne moremo dobiti pametnega telefona z boljšim fotoaparatom. V ponudbi Telekoma Slovenije je za podobno ceno edini primerljivi telefon s konkurenčno kamero LG G6, ki pa ima druge pomanjkljivosti, saj je star že eno leto in pol, čip, ki ga poganja, pa že dve leti in pol.

Še malce cenejši (8,5 evra na mesec) je pomladni Huawei P20 Lite, a za Mate 20 Lite z vidika uporabniške izkušnje zaostaja na skoraj vseh področjih.

Tehnične lastnosti pametnega telefona Huawei Mate 20 Lite



Foto: Huawei Mobile

Dimenzije in teža: 158,3 x 75,3 x 7,6 milimetra, 172 gramov

Zaslon: diagonala 6,3 palce (16 centimetrov), ločljivost 1.080 x 2.340 slikovnih pik, razmerje slike 19,5:9

Procesor in delovni pomnilnik: osemjedrni HiSilicon Kirin 710, 4 gigabajti pomnilnika RAM

Prostor za shranjevanje podatkov: 64 gigabajtov, možnost razširitve s spominsko kartico do 256 gigabajtov

Operacijski sistem: Android 8.1 Oreo

Povezljivost: 4G/LTE, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4,2, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS

Fotoaparat in videokamera: 20/2 milijonov slikovnih točk, zaslonka f/1.8 (manj je bolje), lasersko samodejno ostrenje slike; sprednja kamera 24/2 milijonov slikovnih točk; snemanje videa v ločljivosti FullHD (1080p) pri 60 slikah na sekundo

Priključki: USB-C 2.0

Odpornost: /

Zmogljivost akumulatorja (baterije): 3.750 miliamperskih ur



Foto: Matic Tomšič

Huawei Mate 20 Lite: katere so njegove največje šibkosti

Cena, če namerava kupec telefon odplačati v enem znesku

Zakaj smo dobre lastnosti pametnega telefona Huawei Mate 20 Lite sklenili s ceno, zdaj pa z njo nadaljujemo tudi seznam njegovih manj hvalevrednih prvin? Zato, ker se je pri opisovanju tega pametnega telefona nemogoče izogniti primerjavam z najbližjimi tekmeci, ki prihajajo skoraj iz iste hiše - napravami Huaweijeve sestrske znamke Honor, namreč.

Huawei Mate 20 Lite stane približno toliko kot letošnji Honor 10 (449 evrov), ki ima hitrejši procesor in boljši fotoaparat, okrog 100 evrov dražji pa je tudi od pametnega telefona Honor Play, ki ga poganjajo enako zmogljive komponente kot letošnja Huaweijeva prvaka P20 in P20 Pro, predvsem pa je namenjen ljubiteljem mobilnih iger.

Tistega, ki si lahko privošči nakup pametnega telefona srednjega cenovnega razreda, bo zato morda mikalo, da bi pred dokončno odločitvijo morda preveril tudi Honorjevo ponudbo, ki za isto oziroma v primeru modela Play še precej nižjo ceno ponuja vsaj toliko kot Huawei Mate 20 Lite. A ugotovil bo tudi, da je Honor Play v Sloveniji zelo težko kupiti, kar je seveda voda na mlin Huaweijevega novinca Mate 20 Lite. Na fotografiji je pametni telefon Honor 10. Foto: Matic Tomšič

Podhranjen zvočnik

Zvok je eno od večpredstavnostnih področij, na katerih Huawei Mate 20 Lite ne blesti. Skoraj katera koli glasba iz zvočnika na dnu naprave zveni precej plehko, nizki toni pa so občasno slišati, kot da bi jih nekdo poskusil poustvariti s činelami. Najvišja jakost zvoka je sicer zadovoljivo visoka, a se pri njej pojavljata hreščanje in šum.

Priložene slušalke so bolj za okras

Še ena kritika na račun zvoka. Priložene slušalke so videti zelo ceneno in plastično, ko jih primemo v roke, se občutek ne spremeni. Ušesni čepki bodo zaradi velikosti marsikaterim ušesnim kanalom premalo udobni, zelo slabo pa tudi udušijo zvoke iz okolice.

To ima dve posledici: vsi v bližini uporabnika lahko slišijo, katero glasbo trenutno posluša, zvok pa je tudi manj kakovosten, saj se čepki ušesom ne prilegajo popolnoma, zato uhaja v vse smeri. Foto: Matic Tomšič

Odsotnost kakršne koli zaščite pred vdorom vode

Pametni telefon Huawei Mate 20 Lite bo zelo zanimiv za mlajše uporabnike, ki od pametnega telefona želijo premijsko izkušnjo, a jim starši nočejo ali ne morejo kupiti česa takega oziroma si sami ne morejo privoščiti naprav višjih cenovnih razredov.

Temu segmentu uporabnikov bi zaradi pogosto aktivnejšega in bolj brezskrbnega življenjskega sloga zagotovo prav prišla zaščita pred vdorom tekočin, a je Mate 20 Lite nima, zato bodo morali biti pri uporabi ob pitju tekočin ali ob vodnih površinah zelo previdni.

Ni snemanja videa v ločljivosti 4K

To sicer ni huda pomanjkljivost, saj Huawei Mate 20 Lite ponuja kakovostno snemanje v ločljivosti 1080p s 60 slikami na sekundo, a pametni telefon, ki v prosti prodaji stane več kot 400 evrov, bi danes že skoraj moral omogočati tudi snemanje videoposnetkov v visoki ločljivosti 4K, pa četudi samo zato, da bi zadovoljil največje puriste.

