To je pametni telefon, ki bo zagotovo prepričal marsikaterega Slovenca

"To je trenutno najboljši pametni telefon na svetu," je ob razkritju mobilnika Honor 10 dejal George Zhao, prvi mož Honorja, hčerinskega podjetja velikega Huaweia. Vsaj glede na prvi vtis je očitno, da Honor 10 res želi meriti moči z vrhom aktualne ponudbe pametnih telefonov, njegov daleč največji adut v primerjavi s tekmeci pa je izjemna cena, saj je od večine res konkretno cenejši.

Kaj je Honor 10?

Najnovejši pametni telefon Honor 10 ima razen enega nujnega kompromisa, na katerega bo moral pristati uporabnik, praktično vse, kar imajo najboljši mobilniki trenutne generacije, obenem pa prvi na trgu ponuja lastnost, ki je do zdaj ni še noben drug proizvajalec.

Največji adut Honorja 10 niso hitrost, fotoaparat ali drugi tehnološki bonbončki, ki se vsaj za zdaj, po dvodnevnem preizkušanju telefona, zdijo precej dovršeni, temveč cena. Mnogo premijskih lastnosti bo Honor 10 kupcu namreč ponudil za skoraj polovično ceno pametnih telefonov, ki jih ima za svoje največje tekmece.

Fotoaparat bo ob ceni eden glavnih adutov Honorja 10. Tako dobrega najverjetneje nima noben pametni telefon v njegovem cenovnem razredu. Foto: Matic Tomšič

Honor je hčerinsko podjetje in blagovna znamka bolj znanega Huaweia, ki je tretji največji proizvajalec pametnih telefonov na svetu.

Kaj vse uporabniku ponuja Honor 10 in ali smo že odkrili kakšno pomanjkljivost?

Pametni telefon Honor 10 si ogromno prvin deli s Huaweievim modelom P20. To je dobra stvar, saj smo v našem preizkusu zapisali, da za 20 evrov na mesec trenutno ne dobimo boljšega telefona, Honor 10 pa bo od P20 še precej cenejši.

Pametni telefon Honor 10 smo med prvimi na svetu spoznali v Londonu na uradni premieri za trge, ki niso Kitajska. Tam je Honor isti pametni telefon z drugačnim imenom (Glory 10) predstavil že sredi aprila. Foto: Matic Tomšič

Honor 10 ima:

Zaslon z diagonalo 14,8 centimetra, ki prekriva zelo velik del sprednje ploskve naprave, na vrhu pa ima tako imenovano zarezo, ki jo je populariziral iPhone X, a je njeno prikazovanje mogoče izklopiti.

Enako hiter procesor kot Huawei P20, Huawei P20 Pro in Huawei Mate 10 (sami Huaweievi težkokategorniki), kar pomeni, da se zlepa ne upeha, štiri ali šest gigabajtov pomnilnika RAM, kar je standard višjega razreda pametnih telefonov (več pomnilnika - več odprtih aplikacij hkrati), in 64 ali 128 gigabajtov prostora za shranjevanje podatkov.

Mi smo na preizkus dobili različico Honorja 10 s štirimi gigabajti pomnilnika RAM in 128 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov. 128-gigabajtni model močno posega v premijski cenovni razred, kjer je toliko prostora za shranjevanje podatkov danes standard, v srednjem razredu, kamor se s ceno uvršča Honor 10, pa ne. Foto: Matic Tomšič

Dvojni fotoaparat s 16 oziroma 24 milijoni slikovnih točk, ki mu pri ustvarjanju fotografij pomaga umetna inteligenca. Prepoznati zna ogromno različnih motivov in ustrezno prilagoditi nastavitve fotografiranja za kar najboljši rezultat.

Manj zahtevnega uporabnika, ki mu je Honor 10 pravzaprav tudi namenjen, bo Honor 10 s fotografskimi zmogljivostmi takoj navdušil. Fotografije so namreč najboljše, kar smo jih do zdaj videli na telefonu za takšno ceno. Opazno je sicer, da Honor 10 ne blesti tako kot Huawei P20 Pro s svojo trojno kamero ali lanski Huawei Mate 10 Pro, a obenem je od njiju tudi skoraj dvakrat cenejši. Foto: Matic Tomšič

Fotoaparat Honorja 10 ni le pameten, temveč tudi hiter. Tale avtomobil na mostu čez Temzo namreč ni stal, temveč peljal mimo, pa ga je Honorju 10 vseeno uspelo ujeti precej kakovostno in ne razmazati čez celo fotografijo. Foto: Matic Tomšič

Odklepanje s prepoznavanjem obraza, s katerim nas je navdušil že Huawei P20, saj je izredno hitro in natančno, deluje pa tudi v temi, če le imamo dovolj visoko svetlost zaslona.

Inovativni čitalnik prstnih odtisov, ki je vdelan neposredno pod zaslon. Takšnega do zdaj na trgu še ni bilo, na kar je direktor Honorja George Zhao na predstavitvi telefona opozoril večkrat. A ta čitalnik prstnih odtisov nas vsaj za zdaj še ni navdušil, saj ga je treba pritisniti zelo čvrsto, sicer telefona ne bo hotel odkleniti. Res je sicer, da čitalnika v dveh dneh preizkušanja Honorja 10 zaradi izjemnega prepoznavanja obraza nismo uporabljali prav pogosto.

Rob okrog čitalnika prstnih odtisov je zaščitna folija, ki je čez zaslon telefona nameščena "iz škatle", sicer pa je čitalnik res vdelan neposredno v oziroma pod zaslon. Honor trdi, da čitalnik deluje, tudi če ga uporabnik poboža z mokrim prstom. Tega še nismo preizkusili. Foto: Matic Tomšič

Baterijo oziroma akumulator s kapaciteto 3.400 miliamperskih ur, ki glede na dozdajšnje ukvarjanje s pametnim telefonom Honor 10 zdrži zadovoljivo dolgo in se polni res bliskovito hitro (od 41 do 100 odstotkov v samo malce več kot pol ure).

Zanimiv pokrov baterije, ki je izdelan iz večslojnega stekla in spreminja barvo glede na to, s katere strani nanj pada svetloba. Barvni odtenki so odvisni tudi od različnih virov svetlobe - naravna svetloba ustvarja drugačne kot pa topla ali hladna umetna osvetlitev. Na uporabnost to sicer ne vpliva, bo pa morda komu všeč tudi zato, ker se na steklu zaradi tega manj vidijo prstni odtisi.

Odpornost proti vdoru vode je ena redkih prvin, ki je Honor 10 nima. Kot nam je povedal predsednik Honorja George Zhao, je to kompromis, ki ga je bilo treba sprejeti, da lahko Honor 10 uporabnikom ponudijo po konkurenčni ceni.

Za koga je Honor 10, koliko stane in kdaj ga lahko kupim?

Čeprav je bil Honor 10 predstavljen kot naprava, ki v prvi vrsti meri na mlajšo populacijo, je spekter uporabnikov, ki jih bo zanimal ta pametni telefon, še precej širši. Honor 10 bo namreč namenjen vsem, ki želijo pametni telefon s funkcijami premijskega razreda, a zanj ne želijo plačati premijske cene.

Po enakem receptu je kupce že lani pridobival Honor 9:

V Sloveniji, kamor Honor 10 prihaja sredi junija, bo cena pametnega telefona v prosti prodaji brez sklenitve ali podaljšanja naročniškega razmerja po naših informacijah 449 evrov (model s 64 GB).

Foto: Matic Tomšič

Honor 10 bo tako v prodaji brez vezave za 220 evrov cenejši od v mnogo pogledih podobnega Huaweia P20, za 650 evrov cenejši od iPhona X, s katerim ga je Honor med predstavitvijo primerjal zelo pogosto, za skoraj 400 evrov cenejši od Samsunga Galaxy S9, za 420 oziroma 330 evrov cenejši od Huaweia P20 oziroma Huaweia Mate 10 Pro, ki ju poganja enak procesor, in za 170 evrov cenejši od iPhona 7 iz leta 2016 (podatki o cenah: Telekom Slovenije).

