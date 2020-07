Vik in krik: so nam aplikacijo za koronavirus res že namestili?

Kot vemo, sta tehnološki podjetji Google in Apple skupaj razvili programsko infrastrukturo (API), ki je temelj aplikacij za obveščanje o okužbah z novim koronavirusom in, kar je najpomembneje, omogoča navzkrižno komunikacijo med pametnimi telefoni z Googlovim operacijskim sistemom Android in Applovimi pametnimi telefoni iPhone.

Obe podjetji sta na pametne telefone to infrastrukturo nato potisnili v obliki posodobitev za operacijska sistema Android in iOS, ki so jih uporabniki začeli prejemati v tednih po 20. maju.

To, zaradi česar na družbenih omrežjih v zadnjih tednih negodujejo nekateri uporabniki, zato v resnici ni aplikacija za obveščanje o okužbah, temveč zgolj zagotovilo, da bo takšna aplikacija, ko bo enkrat nameščena na pametnem telefonu, pravilno delovala.

Da bi prejemal obvestila o morebitnem zadrževanju v bližini oseb, ki so bile potrjeno okužene z novim koronavirusom, bo moral uporabnik aplikacijo namestiti sam, kar je razvidno tudi iz menija v nastavitvah operacijskega sistema Android.

Izdajatelja te aplikacije sicer nista Google ali Apple, temveč vsaka država posebej. Aplikacijo za sledenje okužbam, ki temelji na infrastrukturi Appla in Googla, danes že uporablja oziroma jo še razvija več kot 20 držav.

Kako deluje aplikacija za obveščanje o okužbah z novim koronavirusom?



Foto: Reuters Aplikacija "antikoronavirus" na vsakem pametnem telefonu ustvari unikatno šifro in jo posreduje prek antene bluetooth. Če sta dva pametna telefona z naloženima aplikacijama določen čas manj kot dva metra narazen, si bosta shranila šifri drug drugega.



Če lastnik enega od telefonov pozneje opravi test na novi koronavirus in je ta pozitiven, lahko o tem anonimno obvesti upravljavce aplikacije, ki bodo vsem, ki so bili v njegovi bližini, poslali obvestilo.



Kot pojasnjuje vodja strokovne skupine za covid-19 dr. Bojana Beović, je ena glavnih lastnosti aplikacije varovanje zasebnosti. Identitet drugih uporabnikov ne izve ne tisti, ki je prejel obvestilo, da je bil v bližini okužene osebe, in ne tisti, ki je bil vir okužbe. Prav tako aplikacija uporabnika ne obvesti, kje in kdaj je bil v bližini okužene osebe.



Slovenska aplikacija razen v izjemnih primerih ne bo sledila lokaciji uporabnikov. Med izjeme v skladu z zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val covid-19 spadajo osebe, ki imajo nalezljivo bolezen in so v individualno odrejeni karanteni ali podobni omejitvi osebne svobode v času epidemije.



Zaradi člena zakona, ki ureja izjeme za primer zbiranja lokacijskih osebnih podatkov, je "izjemno zaskrbljenost" sicer že izrazil informacijski pooblaščenec RS, saj gre po njegovem mnenju za vprašljiv in nesorazmeren ukrep.

Kako bi delovala slovenska aplikacija za obveščanje o okužbah s covid-19:

