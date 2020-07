Vipava novo žarišče koronavirusa v Sloveniji

V Centru starejših Pristan v Vipavi želijo po prvih odkritih okužbah z novim koronavirusom kar najhitreje testirati vseh 108 stanovalcev in 45 zaposlenih. Tako so v nedeljo zvečer testirali novo skupino stanovalcev, danes bodo s testiranji nadaljevali, je za STA povedal direktor vipavskega centra Martin Kopatin.

"Nihče od stanovalcev nima hujših znakov bolezni, le dva med njimi sta imela rahlo povišano temperaturo, vsi ostali pa niso imeli nikakršnih znakov bolezni," je povedal Kopatin.

Na nedeljskem sestanku v šempetrski bolnišnici so se sicer pogovarjali, da bi v bolnišnico sprejeli tiste stanovalce iz vipavskega centra, ki so sicer okuženi, vendar niso huje zboleli. "Vendar potrditve s strani bolnišnice še nismo prejeli," je dejal.

Za zdaj potrdili 15 okužb

Do nedeljskega popoldneva so odkrili devet okuženih stanovalcev in šest zaposlenih, med njimi so štiri že prepeljali v ljubljansko infekcijsko kliniko. V nedeljo popoldne so pripravljali sprejem še za ostalih pet okuženih stanovalcev, poroča STA.

Vsi stanovalci so po direktorjevih besedah sicer v svojih sobah, osamitev pa velja še posebej na tistih oddelkih, kjer so bile okužbe že odkrite. Vse okužene zaposlene pa so napotili v karanteno. Če bo treba, bodo sprejeli še druge zaščitne ukrepe.

Sploh prvi primeri v občini Vipava

Prvo okužbo so v Centru starejših Pristan Vipava potrdili v petek pri enem od stanovalcev centra, vir okužbe pa še ni znan.

To so prvi primeri okužb z novim koronavirusom v tem centru in nasploh prvi primeri okužb v občini Vipava. V Centru starejših Pristan so po besedah direktorja imeli pripravljen načrt za takšne primere, tako da so takoj uvedli drugačno organizacijo dela z vso potrebno zaščitno opremo in vsemi predvidenimi izolacijami po conah, poroča STA.

V Sloveniji so v soboto skupno potrdili 21 pozitivnih primerov.