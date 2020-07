Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pozvala države, ki jih je prizadela epidemija novega koronavirusa, naj se prebudijo v realnost in prevzamejo nadzor nad širjenjem virusa. Vnovično naraščanje okužb v številnih državah sicer ne pomeni drugega vala, temveč gre bolj za nov vrhunec prvega vala, poroča STA.

"Ljudje se morajo prebuditi. Podatki ne lažejo. Razmere na terenu ne lažejo," je v petek na tiskovni konferenci v Ženevi dejal direktor WHO za izredne razmere Michael Ryan. Kot je namreč dejal v odgovoru na vprašanje glede držav, ki kljub vse večjemu številu okužb in smrti rahljajo zajezitvene ukrepe, "preveč držav ne upošteva tega, kar jim govorijo podatki".

Razumljivo se mu sicer zdi, da želijo države znova zagnati gospodarstva, a hkrati ni mogoče ignorirati zdravstvenih razmer. "Težava ne bo kar čarobno izginila," je dejal.

Hkrati je ocenil, da najnovejši porast okužb v številnih državah po svetu ne pomeni drugega vala. "Kar trenutno doživljamo v veliko državah, je drugi vrhunec prvega vala v državah, kjer virusa niso zatrli v zadostni meri, da bi preprečili širjenje bolezni," je dejal.

Možnost drugega vala sicer po njegovih besedah obstaja, najverjetneje pozimi, ko bo v notranjih prostorih spet tesno skupaj več ljudi in se bo virus lažje širil.

S koronavirusom se je okužilo že več kot 11 milijonov ljudi

Novi koronavirus se je doslej razširil v praktično vse države na svetu. Glede na podatke ameriške univerze Johnsa Hopkinsa se je z njim potrjeno okužilo že več kot 11 milijonov ljudi, umrlo jih je več kot 525.000. Glede na ugotovitve WHO je najmanj 30 odstotkov vzorcev virusa pokazalo mutacije, kar pa ne pomeni, da bi to vodilo v težji potek bolezni.

Prvič se je virus pojavil decembra lani na Kitajskem. WHO je zaradi nekaterih kritik na račun svojega ukrepanja v krizi že aprila objavil časovno sosledje izmenjav glavnih sporočil in ukrepov, glede na katerega so kitajske oblasti o primeru pljučnice neznanega izvora prvič poročale 31. decembra. Takrat naj bi bil o tem obveščen tudi WHO, ki pa ni navedel, kdo ga je s temi prvimi primeri seznanil.

Sedaj je organizacija objavila dopolnjeno kronologijo dogajanja, iz katere izhaja, da jo je zadnji dan lanskega decembra o nenavadnih primerih pljučnice obvestil njen urad na Kitajskem, potem ko je na spletni strani zdravstvenih oblasti v Vuhanu zasledil sporočilo za medije o tem. WHO je nato Kitajsko 1. in 2. januarja zaprosil za podatke o teh primerih, ki so jih oblasti priskrbele 3. januarja.

Organizacijo je ameriški predsednik Donald Trump pred časom obtožil, da ni priskrbela informacij, potrebnih za boj proti novemu koronavirusu, ter da je bila izrazito naklonjena Kitajski. Na podlagi tega je že napovedal, da ZDA ne bodo več članica organizacije.

