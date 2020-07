V Sloveniji še 16 okužb z novim koronavirusom

Od začetka epidemije novega koronavirusa so okužbo v Sloveniji potrdili pri 1.649 osebah, umrlo pa je 111 ljudi.

Trend obolelosti s koronavirusom v Sloveniji na dan 2. 7. 2020 (00:00-24:00):

- Št. testiranj: 1274

- Št. pozitivnih: 16

- Št. hospitaliziranih: 10

- Št. oseb na intenzivni negi: 0

- Dnevno št. odpuščenih iz bolnišnice: 0

- Št. umrlih: 0 @NIJZ_pr @MinZdravje pic.twitter.com/OjGqPI3No3 — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) July 3, 2020

V sredo smo v Sloveniji potrdili 21 novih okužb, dan prej pa 13.

Okužba tudi v vrtcih v Ljubljani in Oplotnici

Okužbo so v sredo zvečer potrdili tudi pri študentki v vrtcu Hansa Christiana Andersena v Ljubljani. Študentka je takoj, ko se je pojavil sum, ostala doma. Starše prisotnih otrok so o tem obvestili, otroke pa so včeraj zadržali doma. V samoizolaciji sta še dve delavki, ki sta bili v pogostejšem stiku z okuženo osebo. Ena odrasla oseba je okužena tudi v Vrtcu Otona Župančiča v občini Oplotnica, zato so tudi tam sprejeli ukrepe, da bi zajezili širjenje virusa.

V Moravčah strogi ukrepi

Župan Moravč Milan Balažic pa je včeraj na območju občine zaradi rasti števila okužb prepovedal vsakršno javno zbiranje, vključno s treningi, zasebnimi zabavami in mašami, zaprl stavbo občine za fizične osebe, prepovedal obratovanje notranjih prostorov v lokalih in odredil obvezno nošenje mask v vseh zaprtih javnih prostorih. V zadnjem tednu so v Moravčah potrdili tri primere okužb.

Velik del okužb še vedno iz tujine

"Velik del okužb še vedno prihaja od drugod, čeprav imamo širjenje tudi v Sloveniji iz neprepoznanih virov. Vsi ti okuženi od drugod povzročijo dodatne primere v Sloveniji, v družinah, v delovnih kolektivih, vsepovsod, kjer se ljudje, ki prihajajo od drugod, zadržujejo," je včeraj povedala vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 Bojana Beović.