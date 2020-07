V ZDA so v četrtek potrdili rekordnih 50.700 novih primerov okužbe s koronavirusom, ki rastejo v 40 od 50 zveznih državah. Zmanjšujejo se le na severovzhodu ZDA, ki je bil aprila najbolj prizadet, ter v Nebraski in Južni Dakoti. Najhuje je v Arizoni, Teksasu, Floridi in Kaliforniji, odkoder prihaja na dan več kot polovica pozitivnih testov v ZDA.

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa so do četrtka v ZDA potrdili več kot 2,7 milijona okužb in skoraj 129.000 smrtnih primerov zaradi covida-19. V 37 zveznih državah narašča delež pozitivnih rezultatov testiranj. Vse to je posledica tega, da ljudje ne nosijo dovolj mask in ne držijo medsebojne razdalje, poroča STA.

Fauci pohvalil ukrepanje Evrope

Direktor Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je v pogovoru za BBC pohvalil Evropo, ki se je po izbruhu pandemije 97-odstotno zaprla, v ZDA pa je resne ukrepe proti širjenju pandemije uvedla morda polovica zveznih držav, piše STA.

"Če tega ne spravimo pod nadzor, tvegamo še večje izbruhe"

Fauci je dejal, da so bili zadnji dnevi najslabši v ZDA od izbruha pandemije sredi marca, ker je več novih okužb kot kjerkoli drugje po svetu, kar ni dobro. "Če tega ne spravimo pod nadzor, tvegamo še večje izbruhe," je dejal po poročanju STA in pozval predvsem mlade, naj se držijo nasvetov in pravil.

V bolnišnicah vse več ljudi

Rast pozitivnih primerov se lahko razloži z okrepljenim testiranjem, vendar pa skrb vzbuja naraščanje hospitalizacij in delež pozitivnih testov, ki se je v zadnjih dveh tednih podvojil v Georgii, Kansasu, Montani, Michiganu, Missouriju, Tennesseeju, Mississippiju, Južni Karolini in Ohiu. V Nevadi se je potrojil, v Idahu pa popeteril, še piše STA.

Foto: Reuters

Američani bodo konec tedna praznovali dan neodvisnosti in zdravstveni strokovnjaki se že držijo za glavo, saj se je tudi po spominskem dnevu konec maja število okužb začelo povečevati. Ponekod so preklicali velike ognjemete in zabave, drugje niso. Predsednik ZDA Donald Trump se bo danes udeležil velike proslave z ognjemetom v Južni Dakoti pri gori Rushmore, kjer so vklesani obrazi štirih predsednikov.

Trump upa, da bo vse to šlo mimo samo od sebe

V sredo je za televizijo Fox News spet dejal, da upa, da bo vse to šlo mimo samo od sebe. Maske še vedno ne bo nosil, čeprav je v četrtek prvič povedal, da to pri drugih sicer načeloma podpira. V četrtek se je predvsem veselil novih podatkov s trga dela, ki so pokazali na rahlo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na še vedno visokih 11,1 odstotka, navaja STA. "Nehaj razglašati zmage, potem ko je 15 milijonov Američanov še vedno brez službe. Nehaj ignorirati realnost krize in grozljivo izgubo življenj," mu je v četrtek sporočil demokratski predsedniški kandidat Joe Biden.

V bolnišnici tudi Trumpov podpornik

Okužbe so začele naraščati v Tulsi v Oklahomi, kjer je imel Trump 20. junija predvolilno zborovanje, na srečo pa ni napolnil dvorane z 19.000 sedeži, kamor je prišlo le nekaj več kot 6000 ljudi. Mestne oblasti še ne vedo, ali je naraščanje primerov moč pripisati Trumpovemu zborovanju, kar naj bi se videlo prihodnji teden. Je pa v bolnišnici s covidom-19 končal nekdanji republikanski predsedniški kandidat Herman Cain, ki je bil na Trumpovem zborovanju. V 11 dneh po zborovanju so v Tulsi potrdili 1300 novih okužb. Oklahoma ima sicer le 14.500 okuženih in manj kot 400 mrtvih.

V Miamiju umrl 11-letnik

Podpredsednik Mike Pence je v četrtek obiskal Florido, kjer je v Tampi skupaj z guvernerjem Ronom DeSantisom nosil masko in k temu tam, kjer je to potrebno, pozival tudi vse Američane. Florida je v četrtek prijavila 67 mrtvih, skoraj 10.000 novih primerov okužb in 325 novih hospitalizacij. V Miamiju je umrl 11-letnik, kar je najmlajša žrtev covida-19 v državi. Florida ima 14,9 odstotka pozitivnih testov, Miami pa 19,5 odstotka. Okuženih je tam skupaj 169.000, mrtvih pa do četrtka nekaj več kot 3600, navaja STA.

Foto: Reuters

Teksaški guverner Greg Abbott, ki je doslej lokalnim oblastem po državi prepovedal odrejanje nošenja mask, je to storil sam v četrtek za večino države. Povprečje pozitivnih primerov v dveh tednih je naraslo z 2400 na 8100, delež pozitivnih testov pa z osem na 14,5 odstotka. Teksas ima sedaj 179.000 okužb in 2540 mrtvih.

V zadnjih dveh tednih se je število pozitivnih testov v Kaliforniji povečalo za 37 odstotkov, število hospitalizacij pa za 56 odstotkov in zgodbe o uspehu je konec, saj se je Kalifornija po številu okužb povzpela na drugo mesto. Ima jih 241.000 in če se bo tako nadaljevalo, lahko kmalu dohiti celo doslej neulovljivi New York, ki ima 395.000 okužb, poroča STA.

Vendar pa se je naraščanje okužb v New Yorku praktično skoraj ustavilo skupaj z naraščanjem smrtnih primerov, ki jih je doslej več kot 32.000. New York je v četrtek poročal o 70.000 testih, od katerih jih je bilo pozitivnih le 1,25 odstotka, umrlo pa je deset ljudi.

V bolnišnicah se zdravi le še 878 ljudi. Zaradi tega bo New York odprl javne državne bazene, v "Mali Italiji" v Bronxu pa bodo povsem zaprli znamenito avenijo Arthur, kjer bodo odprli 100 restavracij na prostem.

Obvezne maske v javnosti so uvedli v Kansasu, v Zahodnem Hollywoodu v Kaliforniji pa so začeli kaznovati tiste, ki jih ne nosijo, z 250 dolarji za prvi prekršek. V Oregonu so suspendirali državnega policista, ki v kavarni ni hotel nositi maske in je vulgarno opsoval guvernerko Kate Brown ter vse tiste, ki mu ukazujejo nošenje maske, še piše STA.