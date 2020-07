V živo: pri vračanju s Hrvaške morate imeti s sabo potrdilo

Vlada je na dopisni seji odločila, da bodo odločbo o karanteni od zdaj vročali že na meji. Z jutrišnjim dnem sta na zelenem seznamu tudi Belgija in Nizozemska, z njega pa so črtane Češka, Hrvaška in Francija.

Zaradi slabše epidemiološke slike bo od jutri na rumenem seznamu tudi Hrvaška, kjer poleti dopustuje veliko Slovencev. Ob vrnitvi z dopusta bodo morali ti na meji policistom pokazati potrdilo o lastništvu nepremičnine oz. plovila ali originalni račun.

Pri vstopu v Slovenijo niso razkrili, kje so bili

Kot je povedal minister za notranje zadeve v odstopu Aleš Hojs, so prek okužb ugotovili, da delavci, ki imajo pri nas stalno ali začasno prebivališče, prihajajo pa iz tretjih držav (BiH ali Srbije), pa tudi slovenski državljani ob vstopu posredujejo lažne podatke in ne povedo, da so bili v BiH ali Srbiji, ampak na Hrvaškem. BiH in Srbija sta namreč na rdečem seznamu, zato vstop v Slovenijo brez karantene ni mogoč.

Izjema za lastnike nepremičnin ali plovil ali z računom nastanitve

Pri državah, ki so na rumenem seznamu, karantena ne bo odrejena za slovenske državljane in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prihajajo iz držav članic Evropske unije oziroma držav članic schengenskega območja, če predložijo:

dokazilo o lastništvu nepremičnine ali plovila, na katerem je bival v času bivanja,

originalni račun za plačilo nastanitve v teh državah,

uradni seznam posadke v primeru najema plovila.

Če tega oseba ne more predložiti ali dokazati, se šteje, kot da prihaja iz države z epidemiološko velikim tveganjem za okužbo. Hojs je kot dokazilo omenil tudi račun za parkirnino z letališča, če kdo pelje nekoga na letališče v Zagreb.

Ta izjema pa ne velja za državljane Republike Slovenije in tujce s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, kadar prihajajo iz držav s poslabšanimi epidemiološkimi razmerami (države na rdečem seznamu).

Vročitev odločbe o karanteni na meji in točke za vstop

Policija osebi ob vstopu v Slovenijo odvzame podatke (ime in priimek, rojstni datum, naslov stalnega ali začasnega prebivališča oziroma kraja bivanja, kjer bo prestajal karanteno v Sloveniji) in jih posreduje predstavniku ministrstva za zdravje, ki na mejnem prehodu poskrbi za izdajo in vročitev odločbe o karanteni. Po vročitvi odločbe se osebi dovoli vstop v državo.

Foto: Nataša Repovž​​​​​​​

Osebe, ki izpolnjujejo pogoje za izdajo odločb o karanteni, lahko vstopajo le na določenih mejnih prehodih oziroma kontrolnih točkah. Na meji s Hrvaško so to Gruškovje, Obrežje, Metlika in Jelšane, na meji z Madžarsko je kontrolna točka Pince, mejni prehod pa je Mejni prehod za mednarodni zračni promet Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana (Brnik). Na teh mejnih prehodih in kontrolnih točkah ministrstvo za zdravje zagotovi ustrezno število ljudi za izdajo in vročanje odločb.

Če v Slovenijo vstopa večja organizirana skupina ljudi, lahko minister za notranje zadeve določi dodatne mejne prehode ali kontrolne točke za vstop, so sporočili z vlade.

Dodana izjema za rezervacije nočitve v Sloveniji

Karantena se ne odredi državljanom držav, ki prihajajo iz držav s seznama varnih držav, ki so bile v času rezervacije na seznamu varnih držav in so v tem času v Sloveniji uredili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu, tudi če je bila črtana s seznama varnih držav (z zelenega seznama), in to izkazujejo z dokazilom o rezervaciji.

Oseba, ki uveljavlja to izjemo, mora ob prehodu meje predložiti negativni izvid testa na prisotnost SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil Nacionalni inštitut za javno zdravje, je še sporočila vlada.

Na zelenem seznamu varnih držav, kjer karantena ni potrebna, so od 4. julija naslednje države: Madžarska, Avstrija, Ciper, Estonija, Finska, Zvezna republika Nemčija, Grčija, Islandija, Latvija, Litva, Lihtenštajn, Norveška, Slovaška, Švica, Italija, Danska, Irska, Malta, Španija, Belgija, Nizozemska. Na rdečem seznamu (seznam držav s poslabšano epidemiološko sliko) ni sprememb.