Strokovnjaki mirijo: novi sev virusa je veliko bolj nalezljiv, a nič bolj nevaren

Novi sev virusa sars-cov-2 se je iz Evrope razširil v ZDA in je veliko bolj nalezljiv, vendar ni dokazov, da bi bil bolj nevaren in bi pri okuženih povzročil resnejše obolenje, je po poročanju ameriške televizijske mreže CNN pokazala globalna raziskava, ki so jo znanstveniki predstavili v četrtek.

Bo cepivo učinkovito tudi na mutirani sev virusa?

Pri okuženih v ZDA je ta sev zdaj prevladujoč. Znanstveniki zato zdaj preverjajo, kako se bo mutirani sev novega koronavirusa odzval na cepiva, ki jih po svetu pripravljajo znanstveniki in farmacevtska podjetja. Cepiva v razvoju so bila namreč pripravljena za starejšo različico virusa, še navaja CNN.

Novi sev ni bolj smrtonosen

Glede na raziskavo novi sev, ki nosi ime G614, za zdaj ne vpliva na potek bolezni oziroma bolezen covid-19 ni bolj smrtonosna. Raziskava na tisoč pacientih, ki so bili hospitalizirani v bolnišnicah v Veliki Britaniji, kaže, da bolezen pri njih ni potekala v hujši obliki kot pri bolnikih, ki so bili okuženi z drugim sevom. Je pa ta novi sev virusa veliko bolj nalezljiv, saj naj bi se precej hitreje množil v zgornjih dihalih, tu pa naj bi bil tudi razlog za hitro širjenje.

Foto: STA

Po izračunih naj bi bil novi sev kar od tri- do devetkrat bolj nalezljiv kot stari sev. Lawrence Young, profesor z Univerze v Warwick, ki v študiji sicer ni sodeloval, je po pisanju CNN povedal, da je upanje, da bo s širjenjem virusa ta postal manj patogen.

Iz Evrope se je sev razširil po večini ZDA

Raziskovalci so po navajanju medija vzeli vzorce po Evropi in ZDA in primerjali gensko zaporedje virusa. S tem so prišli do zemljevida, ki je pokazal, da je bil ta sev 1. marca redek zunaj Evrope, konec meseca pa je po svetu že postal veliko bolj razširjen.

Ni dokazov, da virus slabi

V zadnjih dneh nekateri mediji pišejo tudi o tem, da naj bi virus mutiral in da novi sev ni tako nevaren za okužene. V bolnišnicah naj bi bilo manj bolnih z resnimi zapleti. A zdravstvena stroka te navedbe zanika. Kot je povedala infektologinja Bojana Beović, znanstvenih dokazov za to ni. Manj resno bolnih v bolnišnicah v zadnjem času v Sloveniji pa lahko pripišemo tudi starostni strukturi okuženih. Večina okuženih so namreč mlajši, ki nimajo pridruženih bolezni in zato virus zanje ni tako nevaren.