Matematiki: Epidemija v Sloveniji do poletja, lahko pa tudi v leto 2021

Ekipa matematikov s Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na spletni strani whatwillwedoinaugust.eu, kar v prevodu pomeni Kaj bomo počeli avgusta, vsak petek predstavi možen nadaljnji potek epidemije in izračun verjetnosti, da bo epidemije koronavirusa v Sloveniji konec pred mesecem avgustom.

Izračun temelji na statističnem modelu, ki upošteva najnovejše podatke o epidemiji koronavirusa v Sloveniji za pretekli teden dni, kot so število okuženih posameznikov, število resnih in kritičnih primerov bolezni covid-19 in število umrlih oseb.

Vodilo je bilo širjenje zavesti o pomenu odgovornega soočanja z epidemijo

Kot je pojasnil Drago Bokal, profesor matematike na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, je eden glavnih ciljev projekta spodbuditi ljudi k razmisleku, zakaj bi morali vsi spoštovati vladne ukrepe – zato, da lahko čim bolj skrajšamo čas trajanja epidemije in s tem ukrepov.

"Da bomo lahko avgusta v čim bolj normalnih razmerah počeli stvari, ki jih takrat običajno počnemo," dodaja Bokal.

Skupno je do zdaj zaradi bolezni covid-19 v Sloveniji umrlo 70 ljudi. Doslej so v Sloveniji opravili 40.580 testiranj, iz bolnišnic pa so odpustili skupaj 190 bolnikov z novim koronavirusom. Po podatkih spletne strani sledilnik.org so bili med 13 na novo okuženimi tudi trije zdravstveni delavci, štirje zaposleni v domovih za starejše ter štirje oskrbovanci domov.

Zapleteno matematiko so nadomestili z eno samo številko

V ozadju modela je metoda za statistični izračun, ki se imenuje metoda ponovnega vzorčenja, a tega obiskovalcem spletne strani Kaj bomo počeli avgusta? pravzaprav ni treba vedeti.

Cilj projekta je namreč z eno številko, ki nadomešča zahtevne matematične podrobnosti, opisati uspeh odgovornega vedenja državljanov v javnosti oziroma upoštevanja ukrepov za zajezitev epidemije, je pojasnil Bokal.

Ta številka predstavlja v odstotkih izraženo verjetnost, da bo po statističnem modelu prvi dan brez novih primerov okužb s koronavirusom nastopil pred letošnjim avgustom. Kot datum začetka epidemije koronavirusa v Sloveniji so določili 4. marec, čeprav je bila uradno razglašena 12. marca.

Kaj torej pravi statistika: kdaj bo v Sloveniji konec epidemije?

Sodeč po zadnjem izračunu, ki temelji na dejanskih podatkih o poteku epidemije koronavirusa v Sloveniji, pridobljenih do 16. aprila, statistika konec epidemije pred avgustom napoveduje z 99-odstotno verjetnostjo:

Treba je sicer omeniti, da je bil konec epidemije pred avgustom z enako verjetnostjo napovedan že na začetku uporabe statističnega modela, vendar pa je bilo takrat na voljo bistveno manj podatkov o poteku epidemije.

Do 2. aprila, ko je bilo število vsak dan odkritih okužb s koronavirusom še vedno strmo v porastu, je verjetnost padla na nič odstotkov, do 9. aprila pa se je dvignila na trideset odstotkov.

Če se bodo ljudje manj držali ukrepov, se lahko zgodi tudi pesimistični scenarij in trajanje epidemije do poletja 2021



Matematiki s pomočjo statistike vsak teden izdelajo še tri scenarije poteka epidemije in njenega morebitnega konca celo pred junijem za teden, ki sledi – realističnega, optimističnega in pesimističnega.



Realistični scenarij predpostavi dnevno rast okužb za toliko primerov, kot jih je bilo odkritih na zadnji dan beleženja podatkov, torej v četrtek. Optimistični scenarij predvideva tri primere manj, pesimistični pa tri več.



Kot prikazujejo izračuni, je trenutna verjetnost za konec epidemije pred junijem po realističnem scenariju 92-odstotna, po optimističnem scenariju 97-odstotna, po pesimističnem scenariju pa samo 25-odstotna. Po pesimističnem scenariju bi bilo epidemije koronavirusa v Sloveniji konec šele julija prihodnje leto.



Pesimistični scenarij sicer predpostavlja popuščanje odgovornosti državljanov oziroma manj zavzeto upoštevanje vladnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa.



Neznanka je za zdaj seveda tudi, kaj se bo zgodilo po postopnem sproščanju ukrepov, ki ga je vlada napovedala in že začela izvajati ta teden.

