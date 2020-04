Nova trenja med Trumpom in guvernerji, milijoni v ZDA brez zdravstvenega zavarovanja

Petek v ZDA je prinesel nova nesoglasja med predsednikom Donaldom Trumpom in guvernerji zveznih držav glede okrepitve zmogljivosti testiranja za novi koronavirus. Ponekod so s protesti še naprej opozarjali neodobravanje Trumpa, ki želi v kratkem spet zagnati ameriško gospodarstvo.

Število okuženih z novim koronavirusom v ZDA je po zadnjih podatkih 710.272, umrlo je 37.135 ljudi. V najhuje prizadeti zvezni državi New York je okuženih skoraj 234.000, mrtvih pa 17.130 ljudi. V mestu New York je število okužb naraslo na 127.000, število smrti pa na 13.000.

Po pisanju STA študija medicinske fakultete Weill Cornell iz New Yorka ugotavlja, da je vsak tretji, ki je v mestu New York hospitaliziran zaradi koronavirusa, na ventilatorju, kar je desetkrat več kot na Kitajskem. Študija je zajela 393 pacientov v dveh bolnišnicah, ki nista imenovani. Kar 36 odstotkov pacientov, ki so končali na ventilatorju zaradi težav z dihanjem, ima preveliko telesno težo.

Ogorčeni, da ni dovolj testov

Demokratski senatorji so v telefonskih pogovorih s podpredsednikom ZDA Mikom Penceom izražali ogorčenje, da še vedno ni na voljo dovolj testov, ne glede na to, da je Trump že pred mesecem trdil, da se lahko v ZDA testira vsak, ki se želi. Večina jih še od takrat čaka na test za novi koronavirus. Doslej so v ZDA testirali 3,5 milijona ljudi ali odstotek prebivalstva.

Trump je pred mesecem dni naznanil načrt testiranja v avtomobilih pri trgovinah preko Googlove aplikacije. Vse, kar je po šestih tednih nastalo iz teh napovedi, je pilotski program v šestih okrožjih Kalifornije.

Kaos in zmeda pri testiranjih

Pri testiranju vlada kaos, saj primanjkuje kompletov ali pa le delov kompletov, kot so na primer palčke za jemanje brisov. Zmedo vnašajo tudi različna merila, kdo lahko opravi test. Primanjkuje tudi zaščitne opreme, in to ne le v bolnišnicah, ampak pri sami zvezni agenciji za posredovanje v nesrečah (Fema), katere sindikat je v petek pozval kongres, naj pritisne na vlado, da 5000 zaposlenim zagotovi potrebno opremo.

Trump skuša odgovornost za testiranje naprtiti guvernerjem zveznih držav. Foto: Reuters

Razširjeno testiranje je pogoj za začetek odpiranja ekonomije po smernicah Trumpove vlade, objavljenih v četrtek. Trump skuša odgovornost za testiranje naprtiti guvernerjem zveznih držav, ki sedaj spet tekmujejo med seboj in zvezno vlado za opremo za testiranje, kot so tekmovali za medicinske ventilatorje, piše STA

Zaradi testov je prišlo do besednega dvoboja med Trumpom in newyorškim guvernerjem Andrewom Cuomom, ki je zvezno vlado javno zaprosil, naj uredi zadeve na tem področju in pomaga državam z materialom. Trump je tvitnil, naj se Cuomo zgane in nekaj dela, ne pa, da ima novinarske konference. Zahteval je tudi hvaležnost za opremo, ki jo je zvezna vlada že poslala v New York.

Cuomo je odvrnil, da se predsedniku zahvaljuje, ker opravlja svoje delo in se bo zahvalil še večkrat, če bo treba. Vendar pa naj si ne obriše rok in ne govori, da je njegovo delo sedaj opravljeno, ker je poslal ventilatorje in postelje v New York.

"Morda bi se sam moral zganiti in opravljati svoje delo, namesto da gleda novinarske konference po televiziji," je dejal Cuomo ter Trumpa še obtožil, da je zvezni paket pomoči poskrbel za Trumpove prijatelje v poslovnem svetu, na cedilu pa pustil zvezne države.