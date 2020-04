Zdravilo, ki se je izkazalo, učinkovito še na enem testu

Študija je vključevala dve skupini opic, ki so jih okužili z novim koronavirusom. Ena skupina je prejela zdravilo remdesivir, druga pa ne. Opice so prvi odmerek zdravila prejele 12 ur po okužbi in nato šest dni zaporedoma vsak dan. Znanstveniki so zdravljenje načrtno začeli izvajati, tik preden je virus v pljučih živali dosegel najvišjo raven, poroča STA.

Zdravljene opice so začele kazati znake bistvenega izboljšanja 12 ur po prvem odmerku, trend pa se je nadaljeval skozi celotno teden dni trajajočo študijo, izhaja iz sporočila, objavljenega na spletni strani NIH.

Nezdravljene opice kazale znake oteženega dihanja

Ena od šestih zdravljenih živali je kazala znake rahlo oteženega dihanja, medtem ko je preostalih šest nezdravljenih opic hitro začelo kazati znake oteženega dihanja.

Količina virusa v pljučih je bila pri zdravljeni skupini bistveno nižja kot pri nezdravljeni. Opice, ki so prejele zdravilo, so imele tudi manj poškodovana pljuča.

Zdravilo remdesivir ameriškega podjetja Gilead Sciences je bilo eno prvih, ki se je začelo poskusno uporabljati za zdravljenje okužbe z novim koronavirusom, poroča STA.

Zdravilo se je izkazalo v Chicagu

Foto: Reuters Namen ameriške študije, ki še ni bila deležna ocene znanstvene skupnosti, je bil dopolniti preiskave, ki potekajo v okviru kliničnega testiranja zdravila.

Ameriška spletna stran Stat je tako v četrtek poročala, da se je zdravilo izkazalo kot zelo učinkovito v bolnišnici v Chicagu, kjer so hospitalizirani bolniki, ki sodelujejo v tem testiranju.

Nekaj bolnikov so z remdesivirjem že zdravili tudi v Sloveniji. Je prvo protivirusno zdravilo, za katerega je Evropska agencija za zdravila po izjemno hitrem postopku podala priporočila za uporabo v okviru programov sočutne uporabe, a le za najtežje bolnike.