Avto za "milijone": cena kot pri golfu ali passatu?

Volkswagen je dobil že 30.000 rezervacij za novi električni model ID.3. Foto: Gregor Pavšič

Volkswagen je zbral že več kot 20 tisoč prednaročil za svoj prvi namenski električni avtomobil, vendar bodo kupci zanj morali odšteti skoraj 40 tisoč evrov. To je deset tisoč evrov več, kot so pri Volkswagnu napovedovali pred začetkom prodaje. Ravno napovedovanje konkurenčne cene je model ID.3 naredilo zanimiv, saj bi bil eden od prvih električnih avtomobilov, ki bi hkrati ponujal več kot 400 kilometrov realnega dosega. Višjo ceno so morali postaviti zaradi dragih pogonskih baterij.

Avto za milijone, ne milijonarje

Kar nekajkrat so Nemci ponovili, da bodo izdelali električni avto za milijone, ne "milijonarje". Toda ID.3 vsaj na začetku ne bo postal avtomobil za množice. Prva serija je namreč številčno omejena serija zelo dobro opremljenih modelov. Cena tako ne bo konkurenčna golfu, temveč segment višjemu passatu.

Pri tem sicer velja poudariti, da nakupna cena električnega avtomobila ne upošteva trenutnih subvencij, morebitnih davčnih olajšav in cenejše pogonske energije. Za določeno skupino voznikov bo lahko ID.3 cenejši tudi od bolje opremljenega golfa.

Vodilni so se odločili, da želijo z dražjo začetno različico vzbuditi zanimanje kupcev, ki jih zanima predvsem tehnologija, in šele pozneje ponudili različico, ki bo namenjena širokemu krogu kupcev. Ti se bodo bistveno težje odločili zamenjati svoj avto z motorjem na notranje zgorevanje.

Pri Volkswagnu so leta 2016, ko so na avtosalonu v Parizu prvič pokazali koncept, zatrdili, da bo električna kombilimuzina cenovno poravnana z enako opremljenim golfom. Kot je potezo opravičevala Silke Bagschik, voda prodaje in marketinga za električna vozila, naj bi imeli pri Volkswagnu veliko pogovorov o tem, kateri model ponuditi sprva. Odločili so se za dražjo različico, saj naj različica s krajšim dosegom in osnovno opremo ne bi bila primerna za prve navdušence.

Po sledeh Tesle

Volkswagen želi Teslo izriniti z vrha najbolje prodajanega električna proizvajalca do leta 2025. Vsako leto bi radi prodali milijon električnih avtov in imeli v ponudbi več kot 20 različnih električnih avtov. Američani so veliko pozornosti poželi, ko so pridobili kar 400 tisoč rezervacij za svoj model 3, ki bi se moral prodajati po ceni od 35 tisoč dolarjev. Čeprav so še istega leta začeli dobavo prvih modelov, pa so šele prihodnje leto napovedali model s takšno ceno.

Po le nekaj tednih so prenehali oglaševanje najcenejše različice in jo kmalu tudi ukinili. Trenutno najcenejši model 3 v ZDA stane 40 tisoč dolarjev, v Evropi pa se cene začnejo nad 40 tisoč evri.

Pri Volkswagnu so zatrdili, da zagotovo ne bo treba toliko časa čakati na osnovno različico. "Sredi prihodnjega leta bo mogoče najpozneje naročiti osnovno različico,'' je dejala Bagschikova. Po predstavitvi v Frankfurtu bo na voljo za naročilo različica z baterijo z zmogljivostjo 58 kilovatnih ur, kmalu zatem pa bo na voljo tudi osnovna različica z baterijo z zmogljivostjo 47 kilovatnih ur.

