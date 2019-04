Passat ima novega tekmeca, ki stavi na hibridni pogon #foto

Na zavitih lokalnih cestah med Splitom in Šibenikom smo vozili Toyotino štirivratno hibridno limuzino, ki se po petnajstih letih vrača v Evropo. Gre za osmo generacijo camryja, ki so ga že leta 2017 namenili tržiščem Severne Amerike, Avstralije in Japonske. S hibridnim pogonom se je camry prvič pojavil v svoji šesti generaciji leta 2006, vendar ta ni dosegla evropskega tržišča.

Camry ohranja katamaranske poteze, pri tem pa hladilna rešetka praktično zavzema celoten odbijač. Foto: Aleš Črnivec

Ocena:



Camry hybrid je 4885 milimetrov dolga, 1840 široka in 1445 milimetrov visoka limuzina, postavljena na 2825 milimetrov dolgo medosje. Pripada ji 500-litrski prtljažni prostor pri opremi, kjer so naslonjala zadnje klopi (40-20-40) električno pomična. V primeru razdelitve 60-40 sta naslonjali poklopni, volumen pa malo večji, in sicer 524 litrov.



Tolikšen volumen je posledica namestitve baterije pod zadnjo klop, kar hkrati izboljša vozne lastnosti zaradi nižjega težišča. O prirastkih in izboljšavah, ki navadno spremljajo nove generacije, ne bi govorili, ker je predhodnica več ali manj neznanka, primerjava z avensisom, ki se je lani poslovil, pa sploh ni mogoča. Camry je oblikovan in sploh ustvarjen na podlagi filozofije TNGA (Toyota New Global Architecture), o kateri smo že poročali v zvezi z novo corollo.



Hibridni pogon sestavljajo bencinski 131-kilovatni 2487-kubični motor, 244,8-voltna nikelj-kovinska-hibridna baterija in 88-kilovatni elektromotor s skupno močjo 160 kilovatov oziroma 218 konj. 180 kilometrov na uro je največja hitrost, stotico pa doseže v pičlih osmih sekundah.

Tudi camry ni dolgočasen

Camry nadaljuje tradicijo vozil Toyota slovečih po svoji kakovosti, trpežnosti in zanesljivosti. Dodatno ga odlikuje elegantna in obenem športno dinamična oblika, ki s silhueto nakazuje na tok zraka z najmanj upora. Ob pogledu na lepo oblikovano pojavo camryja lahko mirno pritrdimo pet let stari trditvi Akia Toyode, da Toyota ne bo več izdelovala dolgočasnih avtomobilov.

Prestižna notranjost

Usnjena notranjost s klimatsko napravo tudi na zadnji klopi pri najvišji stopnji opreme deluje prestižno, izbrani materiali so mehki. Sprednja sedeža sta nas prepričala med 200-kilometrsko vožnjo z ergonomsko namestitvijo in potovalnim udobjem. Celo potnika zadaj si lahko električno nastavita naklon naslonjal in električno namestita zadnje senčilo.

Vozniku v pomoč sta 10-palčni projekcijski zaslon z barvnim prikazom voznih podatkov in 7-palčni zaslon med okroglima merilnikoma, tudi s prikazom kopice podatkov. Zavita S linija razločno deli voznikov prostor od osrednjega dela armature, ki pripada tudi sopotniku. Tu je 8-palčni zaslon za upravljanje multimedijskega sistema Toyota Touch 2, ki v osnovi vključuje radio, Bluetooth in različne povezljivostne funkcije.

Zavita S linija razločno deli voznikov prostor od osrednjega dela armature, ki pripada tudi sopotniku. Foto: Aleš Črnivec

Tretja stopnja opreme (executive) je vsa v usnju, četrta (premium) pa dodaja tripodročno klimo in električno nastavljivi naslonjali zadnjih sedežev. Foto: Aleš Črnivec

Stopnje opreme in dodatki

Poleg varnostnih elementov spada k vstopni opremi style dvopodročno klimatizirana notranjost, sistem smart enty start, multimedijski sistem Toyota Touch 2 s 7-palčnim osrednjim zaslonom, električno nastavljivim vozniškim sedežem, naslona med sedežema spredaj in zadaj. K osnovni opremi spadajo 17-palčna lita platišča, LED žarometi in dnevne luči.

K naslednji stopnji sol spadajo navigacija, multimedija z 8-palčnim zaslonom in 18-palčnimi kolesi. Camry executive zaznava vozila v mrtvem kotu in bočno pri vzvratni vožnji. Oblazinjenje je usnjeno z električnim upravljanjem sovozniškega sedeža, oba sprednja pa sta ogrevana.

Med bonbončki premium opreme omenimo 10-palčni barvni projekcijski zaslon, tripodročno delovanje klime, ozvočenje JBL, električno nastavljiv naklon zadnjih sedežev s senčnikom zadnjega stekla … Na seznamu dodatne opreme sta le kovinska in biserna barva, le pri vstopni opremi je treba posebej izbrati navigacijsko napravo.

500 litrov meri prtljažnik najbolje opremljenega camryja, ki ima električno nastavljiva naslonjala, vendar ta niso poklopna kot pri prvih treh stopnjah. Foto: Toyota

Vožnja, motor

Motor z visoko stopnjo kompresijskega razmerja 14:1 je 218 konjem primerno energičen, podprt z elektromotorjem impulziven in Foto: Aleš Črnivec obenem varčen. »Sequential shiftmatic quick-shifting« je Toyotin naziv za novo razvito avtomatiko s planetnim gonilom, ki z vmesnimi stopnjami posnema delovanje šeststopenjski avtomatskega menjalnika v ročnem načinu delovanja. Tega sicer nismo posebej preizkušali, smo pa izbirali med možnostmi eco, sport in normal, pri čemer nismo zaznali posebnih razlik (morda zaradi odsotnosti merilnika vrtljajev).

Po prvih 200 kilometrih lahko trdimo, da je vožnja skozi ovinke zelo zanesljiva, sicer pa udobna in dovolj tiha. Prvi vtisi s ceste potrjujejo predstavitvene navedbe o izboljšani vzvojni trdnosti, MacPhersonovi premi spredaj in dvojnimi vodili zadaj, novo razvitimi amortizerji, novem električnem servo mehanizmu, vgrajenim štirim nosilcem motorja za zmanjšanje vibracij …

Poraba 4,8 po zaslugi policistke

Ob predstavitvi vozila so pri Toyoti navedli teoretično porabo goriva po NEDC 4,8 / 4,2 / 4,3 za 17-palčna kolesa in deciliter oziroma dva več za 18 palcev. Kljub stari metodi merjenja ti podatki niso tako pretirano nizki, kot se običajno dogaja. Med dinamično vožnjo v prometu je camry porabil povprečno 6,0, vse dokler se nam ni prilepila policistka v fordu. Tako smo med Šibenikom in Primoštenom vozili po omejitvah in nameril 4,8. No, saj smo že večkrat ob različnih prilikah trdili, da vožnja po predpisih ni samo varnejša ampak tudi varčnejša.

Camry bo naprodaj samo kot hibrid z eno kombinacijo bencinskega in električnega pogona. Foto: Aleš Črnivec

Aktivna, pasivna varnost

Toyotine varnostne rešitve safety sence so vgrajene ne glede na stopnjo opreme. Camry samodejno ukrepa ob nevarnosti, radarsko uravnava hitrost, zaznava pešce, ohranja lego znotraj pasu, bere znake in samodejno preklaplja med zasenčenimi in dolgimi žarometi. Enako kot na aktivni strani so na visokem nivoju tudi elementi pasivne varnosti kot na primer struktura karoserije, varnostne blazine, zmanjšana možnost poškodbe pešca …

Evropske in domače prodajne številke bodo zmerne

Ker je Toyota leta 2004 camryja umaknila iz Evrope, je manj znan podatek, da gre za prodajno najbolj uspešno limuzino srednjega razreda, ki je od leta 1982 v več kot sto državah našla kar 19 milijonov kupcev! Pa vendar roko na srce, novi camry v Evropi, pa tudi pri nas, ne bo postavljal takšnih rekordov.

Od 12 tisoč predvidenih vozil za evropske trge jih bodo največ pokupili Poljaki, katerih okus in avtomobilske navade so bolj vzhodno naravnane. Se pa vedno najde več kot samo odstotek voznikov, ki želijo imeti kabino ločeno od prtljažnika in takšnih bo letos pri nas 50 do 80. S koncem aprila pripravljajo pri uvozniku določene popuste, s katerimi bi camry hybrid lahko odpeljal iz salona za kakšen evro manj od trideset tisočakov.

Voznik ima odličen nadzor nad podatki prek projekcijskega zaslona in zaslona med okroglima merilnikoma. Foto: Toyota