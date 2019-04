Novo pri nas: vsestranska Japonka stavi na hibrida #foto

Corolla bo z všečnim videzom in dvema hibridnima motorjema v letošnjem letu prepričala 750 slovenskih kupcev. Foto: Aleš Črnivec

Ocena



Kot smo pred kratkim poročali z mednarodne predstavitve, se sicer v vseh pogledih odlični auris umika, tako da čudna razdelitev na dva modela znotraj tako imenovanega golfovega razreda odpade. Toyota s tem tudi sporoča, da ne bo več izdelovala dolgočasnih avtomobilov.



Poleg sprememb v kakovosti, vgrajenih materialov in povečanih dimenzij, ki spremljajo prihod vsake nove generacije, delno pa tudi prenove, je največ poudarkov pri novi toyoti namenjenih dvojni hibridni strategiji in novi poenoteni modularni platformi TNGA (Toyota New Global Architecture).



Prva širi uporabnost hibridnega motorja tako, da poleg obstoječe in preverjene varčnosti (motor 1.8 Hybrid) ponuja tudi športno dinamično vožnjo (2.0 Hybrid). Arhitektura TNGA, čeprav na hitro branje manj otipljiva, omogoča nove rešitve z neposrednim vplivom na vozne lastnosti tako glede dinamike in udobja kot tudi varnosti.



Pri uvozniku poudarjajo, da je corolla varnostno najbolje opremljeno vozilo spodnjega srednjega razreda, in med drugim navajajo serijski samodejni menjalnik (za hibridni pogon), radarski tempomat z aktivnim nadzorom vožnje znotraj pasu …

O novih dimenzijah največ pove touring sports

Nova corolla TS (4653 mm) je 58 milimetrov daljša od karavanskega aurisa in prav toliko je na zadnji klopi več prostora za noge potnikov. Tudi medosna razdalja, ki zdaj meri 2.700 milimetrov, je povečana za 100 milimetrov, s čimer se je corolla TS povsem približala avensisu WG, ki sicer sega razred višje. To potrjuje tudi s 598 litrov velikim prtljažnikom, kar je le 11 litrov manj kot pri večjem modelu.

Z novo platformo so sicer vse tri karoserijske različice pridobile nove dimenzije (daljše medosje, široke koloteke), boljšo namestitev za voznika, trdnejšo karoserijo, izboljšano vzmetenje z dvojnimi vodili zadaj in znižano težišče.

Motorna paleta

V osnovi so motorji štirje, po dva hibridna (90-kilovatni 1.8 in 132-kilovatni 2.0) ter dva samo bencinska motorja (85-kilovatni 1.2T in 97-kilovatni 1.6). Bencinskima motorjema pripada ročni šeststopenjski menjalnik oziroma doplačilni brezstopenjski (1.400 EUR pri HB in 1.500 pri sedanu), medtem ko je ta serijski pri hibridnih motorjih.

Navedeni motorji so med tri karoserijske različice razporejeni takole:



Corolla sedan: 1.8 Hybrid in bencinski 1.6.



Corolla HB in TS: 1.8 in 2.0 Hybrid ter bencinski 1.2T.

Poleg kombilimuzine sta na voljo še karavan in limuzina. Foto: Toyota Prečiščena in preprosta potniška kabina je prostorna in ponuja dober položaj za volanom. Foto: Aleš Črnivec

Corolle stanejo od 17.900 do 31.400 evrov

Limuzinska štirivratna corolla z bencinskim motorjem 1.6 je cenovno razvrščena od 17.900 evrov z opremo terra prek lune in sol do 24.100, kolikor stane executive oziroma po 1.500 evrov več z menjalnikom CVT. Corolla s hibridnim motorjem 1.8 s tremi stopnjami opreme stane od 23.600 (luna) do 28.100 evrov (executive). Samodejni menjalnik je serijski.

Corolla HB z 1,2-lirskim turbomotorjem z osnovno opremo terra stane 18.200 evrov, s stopnjevanjem opreme pa z večjimi ali manjšimi skoki pristane pri 25 tisočakih (executive). Corolla TS je od 900 do 1.300 evrov dražja, odvisno od stopnje opreme.

Cena corolle HB 1.8 Hybrid znaša od 21.600 (terra) do 28.200 evrov (executive) in 900 evrov več za karavansko različico. Cena močnejše corolle 2.0 Hybrid se začenja pri 25.700 evrih in sega do 30.100 evrov, karavan TS pa je dražji za 900 oziroma 1.300 evrov pri najvišjih dveh stopnjah opreme.

Foto: Toyota 750 coroll letos

Toyota bo slovenskim kupcem letos ponudila in po zatrjevanju uvoznika tudi prodala 750 coroll, večje dobave pa ne pričakujejo, ker obstajajo globalne omejitve glede proizvodnje električnih baterij. Cene, ki smo jih zapisali v zgornjih odstavkih, so uradne brez popustov, ki jih pri uvozniku sicer ne objavljalo, vendar obstajajo, in to ne prav majhni. Večinoma segajo od 2.000 do 2.600 evrov. Pri nakupu vozila s hibridnim pogonom pa spomnimo še na možnost uporabe posojila Eko sklada.