Toyota RAV4 je s svojo raznovrstnostjo eden ključnih modelov Toyote in tudi sicer eden globalno najuspešnejših posameznih avtomobilskih modelov. Samo v ZDA so jih lani prodali 800 tisoč in RAV4 je prekinil dolgo prevlado tamkajšnjega prodajnega kralja forda F-150. V peti generaciji je bil lani globalno tretji najuspešnejši model - prodali so jih več kot milijon.

RAV4 je na cestah že od leta 1994

Pri Toyoti bodo še ta mesec, natančneje 21. maja, pokazali šesto generacijo avtomobila. Prve fotografije zunanjosti iz ptičje perspektive ne razkrivajo veliko, drugače pa je s prvim pogledom v notranjost vozila. Vozniški prostor bo dobil prenovo v smer trenutnega landcruiserja, kar pomeni usmeritev v smer praktičnosti. Enako bo predvidoma veljalo tudi za zunanjost avtomobila, ki bo postal oziroma ostal vozilo ne preveč zaobljenih oblik. Vsaj spredaj bo pri žarometih podoben modeloma kot sta prius in C-HR.

Tehnična platforma sicer ostaja ista kot pri dozdajšnjem RAV4. Pri pogonih za zdaj uradnih podatkov še ni, a vsaj v Evropi pričakujemo tako klasične hibridne kot priključno hibridne pogone. Toyota se je pri RAV4 že dolgo nazaj odpovedala dizelskemu motorju.

Foto: Toyota Foto: Toyota