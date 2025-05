Toyota pospešeno širi ponudbo svojih električnih avtomobilov. Letos smo dočakali prenovo športnega terenca bZ4X in razkritje novega modela C-HR+, ob tem pa na osnovi sodelovanja s Suzukijem pričakujejo še kompaktnega urban cruiserja. Še en električni dodatek bo bZ4X touring, ki na evropske ceste prihaja prihodnje leto.

Občutno daljši in prostornejši od športnega terenca

Touring je v primerjavi z bZ4X daljši za 14 centimetrov in je tudi dva centimetra višji. To pomeni dolžino 4,83 metra. Prtljažnik so povečali za 148 litrov na osnovno prostornino 600 litrov.

Avtomobil bo na voljo s pogonom tako na sprednji par koles kot tudi na vsa štiri kolesa. Sistemska moč bo znašala do 280 kilovatov (380 "konjev"). Avtomobil lahko vleče tovor z maso do 1,5 tone, tako kot prenovljeni bZ4X pa ima tudi sistem ročnega zagona predgretja baterije. Ta ima bruto kapaciteto 74 kilovatnih ur. Največja moč hitrega polnjenja bo do 150 kilovatov, pri klasičnih polnilnicah pa do 22 kilovatov (serijsko do 11 kilovatov).

