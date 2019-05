Revolucija Volkswagna: lahko prepriča skeptične Slovence? #video

Volkswagen bo sicer šele čez eno leto kupcem dostavil svoj prvi namensko izdelani električni avtomobil ID.3, so pa zanj včeraj začeli zbirati rezervacije in v Berlinu tudi razkrili prve ključne informacije o avtomobilu. Realni doseg od 300 do 500 kilometrov, prostorna notranjost (bližje passatu kot golfu) in cene (brez subvencij) od 30 do 40 tisoč evrov.

Volkswagen ID.3 je že skoraj nared. Predstavili ga bodo jeseni na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, na ceste prihaja sredi prihodnjega leta. Foto: Gregor Pavšič Električni avtomobil kot prvi družinski avto?

Včeraj zjutraj je naše letalo pristalo na letališču v Berlinu, nemški prestolnici in največjem nemškem mestu. Iz zraka se je odpiral pogled na nemške avtoceste, ki danes pokajo po šivih. Popolnoma drugače kot pred 80 leti, ko so Nemci zgradili ''Autobahn'' in skoraj še ni bilo avtomobilov, ki bi po njem vozili.

Podobno je danes tudi z elektromobilnostjo. Ti avtomobili imajo še zelo majhen prodajni delež, toda prav zdaj so začeli na ceste prihajati prvi vsestransko uporabni električni avtomobili. Z vse večjimi dosegi, čistejšo pogonsko energijo in proizvodnjo (kar zahteva dolgoročne postopke), predvsem pa večjo uporabnostjo bodo lahko dobili vlogo prvega (edinega) družinskega avtomobila.

Volkswagen bo letos jeseni 'slavil' četrto obletnico razkritja afere Dieselgate, ki je v avtomobilski industriji sprožila številne spremembe. Takrat v Wolfsburgu o električnih vozilih še niso glasno razmišljali, danes pa ti predstavljajo enega novejših stebrov in predvsem novo pomembno prednost pred večino drugih avtomobilskih proizvajalcev. V štirih letih so prehod od največje afere svoje družbe do prvega električnega avtomobila za širše množice izpeljali zelo spretno.



Imajo namensko električno platformo MEB (nižanje razvojnih stroškov in cen vozil med znamkami koncerna), za električna vozila so namenili več svojih tovarn, se resno posvetili postopnemu nižanju ogljičnega odtisa proizvodnje vozil in baterij, predvsem uporabniki pa bodo lahko sploh prvič v praksi videli šolsko izdelan električni avtomobil za relativno ugodno ceno – prostorsko večji od konvencionalnih avtomobilov (med golfom in passatom) in z dosegom tudi več kot 400 kilometrov.



Do leta 2023 bodo v električna vozila zgolj s svojo osrednjo znamko vložili devet milijard evrov in Volkswagen je danes znamka, ki med vsemi proizvajalci (z izjemo Tesle) elektromobilnost jemlje najbolj celovito ter jo tudi najbolj zagovarja.

ID.3 bo dolg 4,1 metra, širok bo 1,8 metra in visok 1,53 metra. V primerjavi z aktualnim golfom sedme generacije je 15,5 centimetra daljši, slab centimeter širši in 7,7 centimetra višji. Foto: Volkswagen

Rezervacija za prvo omejeno serijo ID.3 znaša 500 evrov. Avtomobil bodo uradno razkrili na avtomobilskem salonu v Frankfurtu. Foto: Volkswagen

Avta še ni, toda Seatova zasnova kaže dokaj jasno sliko

Včeraj smo v Berlinu videli še vedno zamaskiran avtomobil in do zdaj smo najboljši občutek o njem dobili prek (skoraj serijske) Seatove zasnove el born na avtomobilskem salonu v Ženevi. Vsekakor bo ID.3 namensko grajen električni avtomobil in to za uporabnika prinaša precej prednosti. Motor bo postavljen zadaj, prav tako se bo moč elektromotorja prenašala na zadnji kolesi.

To pomeni boljšo okretnost vozila in vsaj zasilni dodatni prtljažnik v sprednjem delu avtomobila. Inženirjem je bil na voljo boljši prostorski izkoristek notranjosti, ki bo predvidoma zagotovil več prostora za potnike na zadnjih sedežih. ''Zunanjost golfa in prostornost passata,'' sta bili prvi napovedi Volkswagnovih direktorjev in sodeč po Seatovi zasnovi se jim bo tega načela uspelo držati.

ID.3 bo dolg 4,1 metra, širok bo 1,8 metra in visok 1,53 metra. V primerjavi z aktualnim golfom sedme generacije je 15,5 centimetra daljši, slab centimeter širši in 7,7 centimetra višji.

Realni doseg od 300 do 500 kilometrov, v Sloveniji že za okrog 23 tisočakov

Osnovni ID.3 bo vsaj v Nemčiji stal manj kot 30 tisoč evrov. Če to okvirno ceno prenesemo v Slovenijo in upoštevamo trenutno subvencijo, ki znaša 7.500 evrov, bo lahko zelo konkurenčna tudi klasičnim bencinskim in dizelskim vozilom. Dolgoročno bodo lastniški stroški (predvsem servisi in pogonska energija, manj zavarovanje) prav tako občutno manjši. ID.3 s srednjo veliko baterijo in paketom opreme (bolje založene) omejene štartne serije 1st bo v Nemčiji na voljo za manj kot 40 tisočakov in to ga danes (z upoštevano subvencijo) zlahka postavlja ob bok bolje opremljenim dizelskognanim golfom.

Cena vozila v Sloveniji bo sicer natančneje znana šele jeseni, osnovna izhodišča pa ostajajo podobna kot pri omenjenih nemških cenah.

Seat je s skoraj serijskim konceptom el born do zdaj najbolj realno pokazal prihodnost električnih vozil z Volkswagnove platforme MEB. Foto: Gregor Pavšič

Zgolj za primerjavo: trenutno volkswagen golf s samodejnim menjalnikom DSG in srednjo opremo highline v Sloveniji stane vsaj 25.248 evrov (bencinski 1,5-litrski motor) oziroma 27.171 evrov (dizelski dvolitrski motor TDI). Foto: Gregor Pavšič

Na voljo bodo tri možnosti kapacitete baterije, ki neposredno vplivajo na doseg in ceno avtomobila. Osnovna različica bo imela kapaciteto 45 kilovatnih ur (kWh), srednja in predvidoma najbolj priljubljena 58 kWh (podobno kot hyundai kona, chevrolet bolt), najvišja pa kapaciteto 77 kWh. Doseg avtomobila po merilnem standardu WLTP bo znašal od 350 do 550 kilometrov.

Rezervacije za 30 tisoč vozil omejene serije stanejo 500 evrov

Volkswagen je včeraj v 29 evropskih državah začel zbirati rezervacije za avtomobil ID.3. To je prvič, da se je največji evropski avtomobilski proizvajalec odločil za sistem rezervacij. Z njimi je bila do zdaj najuspešnejša Tesla, ki je po razkritju modela 3 prejela več kot 400 tisoč rezervacij oziroma vplačil po tisoč evrov.

Polovičen znesek 500 evrov je potreben tudi za rezervacijo prve serije električnih volkswagnov, predplačilo pa bodo pri Volkswagnu na željo strank pozneje lahko do prihodnje pomladi tudi vrnili. Dejanska naročila bo mogoče oddati kmalu po jesenskem avtomobilskem salonu v Frankfurtu.

Rezervacije so tako tudi dober test pripravljenosti Evropejcev, da resneje vstopijo v svet elektromobilnosti. Volkswagen je za to prvo serijo namenil zgolj 30 tisoč vozil, ki bodo bolje opremljena in bodo imela srednjo razpoložljivost kapacitete baterije. Prav gotovo bodo to omejeno serijo vnaprej razprodali. Če jim to do jeseni ne bo uspelo, bi bilo to zagotovo razočaranje.

Koliko električnih volkswagnov ID.3 do Slovenije?



Proizvodnja električnega ID.3 se bo začela konec leta, prvi avtomobili pa bodo nato kupcem na voljo v sredini prihodnjega. Volkswagen je med ključne trge umestil Norveško, Nemčijo, Nizozemsko, Veliko Britanijo, Francijo in (presenetljivo) tudi našo sosedo Avstrijo. Slovenije med temi pomembnejšimi trgi zaradi svoje majhnosti seveda ni.



Prihodnji teden bo Volkswagen tudi v Sloveniji natančneje predstavil strategijo prodaje tega avtomobila. Zelo odmevna je bila napoved direktorja znamke v Sloveniji Marka Škribe, ki je v pogovoru za Siol.net napovedal prodajo kar 500 električnih vozil ID.3 že prihodnje leto.



Bolj kot z vidika povpraševanja bo tak prodajni cilj postavljen pred resno preizkušnjo, koliko električnih vozil bodo Nemci v Ljubljano sploh lahko poslali. Dobavljivost vozil (neposredno povezana z dobavljivostjo baterij) je bila do zdaj velika slabost njihovih tekmecev, eden takih primerov je Hyundai. Pri Volkswagnu v povprečju načrtujejo letno izdelati sto tisoč vozil ID.3.