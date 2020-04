Spletna šola boljšega počutja: kotiček, kjer se boste naučili sami poskrbeti za svoje telo #video

Spletna šola boljšega počutja se je razvila iz preproste ideje – pomagati, svetovati in izboljševati zdravje posameznika, je motive za zagon posebnega projekta spletne samopomoči nanizala ustanoviteljica in vodja podjetja Peti element Špela Jakše.

"Ker imamo ljudi, znanje in snemalno opremo, smo se odločili, da vse skupaj zapakiramo v posebno spletno šolo, ki se bo končala konec maja, posnetki pa bodo ostali na spletu tudi pozneje," je pojasnila.

Prvi teden spletne šole z uvodnim predavanjem in izbranimi vajami za samomasažo, včeraj tudi z vajami za noge se je že iztekel (prispevke najdete na spletu), a pred vami je še vedno 22 prispevkov, ki jih v sklopu osemtedenske šole organizirajo javno, na vseh družbenih omrežjih, YouTubu in spletni strani Peti element.

Vaje, ki jih pripravljajo v Petem elementu, najdete tudi na spletni strani neo.io/vadi-doma , uporabniki NEO Smartboxa pa si jih lahko ogledate na televiziji. Vse, kar morate storiti, je to, da pritisnite gumb z mikrofonom in rečete "vadba" ali pa "vadi doma".Med najbolj gledanimi vajami so prav vaje proti bolečinam v hrbtenici in za preventivo pred išiasom, ki so jih pripravili v Petem elementu.