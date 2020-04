Za to vajo potrebujete le partnerja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Sportalu nadaljujemo predstavitve vadbenih pobud , ki vam bodo v obdobju koronakrize pomagale ohranjati formo. Tokrat je na vrsti strokovnjak kondicijske priprave športnikov in kineziolog Nejc Šimenko, ki je za projekt Telekoma Slovenije #vadidoma pripravil posebno vadbo za pare z naslovom Dvojna moč.

Foto: osebni arhiv

Treninge Dvojna moč za pare, ki jih Nejc Šimenko, sicer poslovni partner v kliniki Global Sports Clinic, izvaja skupaj z osebno trenerko Lauro Matjašić, najdete na spletni strani neo.io/vadi-doma, uporabniki NEO Smartboxa pa si jih lahko ogledate na televiziji.



Vse, kar morate storiti, je to, da pritisnete gumb z mikrofonom in rečete Vadba ali pa Vadi doma.



Vadbe so razdeljene v sklope, in sicer Moč in krepitev, Zdrav um in telo, Za ženske, Za seniorje in Za pare.

Foto: osebni arhiv "Za to, da treninge prenesem na internet in televizijo, se nisem odločil zato, ker bi mislil, da bo to moj novi poslovni model, ampak zato, da bi svoje znanje delil z drugimi.

Sicer sem navajen delati individualno, a zdaj so razmere izredne in odločil sem se, da tako tudi sam delim svoje znanje.

Vadba, ki sem jo pripravil za projekt #vadidoma, je namenjena širšim množicam, izvaja pa se v paru in je namenjena predvsem gibalni popestritvi, izboljšanju odnosa ... Za izvajanje vadbe ne potrebujete ničesar razen partnerja, sporoča.

Pomembno je tudi, da si kljub temu, da večino časa preživimo doma, ali pa ravno zato, postavimo rutino in se zaposlimo, tudi miselno, in ne razmišljamo toliko o prihodnosti in ne premlevamo temnih scenarijev, kaj se bo zgodilo, če se bo ...

"Pomembna je tudi skrb za psihofizično kondicijo," poudarja. "V običajnih razmerah ljudem svetujemo uro gibanja na dan, naj izkoristijo naravo in svež zrak, zraven pa je vsaj dvakrat na teden priporočljivo izvesti tudi trening za moč."

