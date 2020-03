Zdaj je čas, da obrišete prah s sobnega kolesa ali trenažerja

Če bi v času karantene kondicijo radi ohranjali tudi na sobnem kolesu, pa tega še niste vešči, so za vas na Kolesarski zvezi Slovenije pripravili dva programa, namenjena čim širši množici ljudi. Pedala lahko obračate na sobnem kolesu, ki je do zdaj morda služil kot obešalnik, ali trenažerju, na katerega ste morda že pozabili.

Na Sportalu nadaljujemo z objavami različnih pobud, ki vam bodo pomagale, da boste tudi v času karantene in bivanja za štiri stenami, lahko ostali fit.

Tokrat vam bomo predstavili dva kolesarska programa, ki ju je zasnoval trener Uroš Šilar, koordinator za velodromsko kolesarstvo in strokovni sodelavec Kolesarske zveze Slovenije.

Še vedno lahko kolesarite na prostem, a z omejitvami

Čeprav ste v tem obdobju lani bržkone že nabirali kolesarske kilometre v naravi, pa je situacija letos zaradi pandemije novega koronavirusa povsem drugačna. Čeprav kolesarjenje ni prepovedano in še vedno lahko vrtite pedala na prostem - seveda posamično ali ljudmi iz vašega gospodinjstva in družine, izven urbanih središč, ter spoštujete varnostno razdaljo pri srečanju z drugimi kolesarji ali pešci -, pa zaradi možnosti poškodb in s tem dodatne obremenitve že obremenjenega zdravstvenega sistema, to v tem trenutku ni najbolj zaželeno.

Foto: Getty Images

Zato je Uroš Šilar s Kolesarske zveze Slovenije, za tiste, ki bi želeli kondicijo ohranjati na sobnem kolesu ali trenažerju, pripravil dva sklopa treningov, kjer boste tudi doma lahko razmigali noge. Prvi je namenjen popolnim začetnikom, drugi pa je rezerviran za bolj aktivne.

Vadba za začetnike (tri vadbe na teden)

Program za bolj aktivne (štiri vadbe na teden)

Šilar svetuje, da pri izvedbi vaje poslušate svoje telo in s pomočjo priložene skale obremenitve določite sebi primerno intenzivnost.

Če se zgodi, da na sredini posamezne vaje ne zmorete več, samo zmanjšajte obremenitev in intenzivnost ter poizkusite dokončati vajo, sporočajo s Kolesarske zveze Slovenije.

Pomembno je, da ste aktivni in se preznojite, vendar ne preobremenite.

Dnevni program treningov bo na spletni strani Kolesarske zveze Slovenije objavljen vsak drugi dan. Nanj vas bodo opozorili tudi preko družbenih omrežij.

