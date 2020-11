Že ničkolikokrat povedano, a te napake še vedno počnemo

Uporabljamo jih že več kot pol leta, a nekateri še vedno napačno. Le o čem govorimo? O zaščitnih maskah, seveda. Maske so z nami že nekaj časa in še nekaj časa gotovo bodo. Naj bo jasno – vsaka maska je boljša kot nič. A vendar so nekatere boljše, kakovostnejše, bolj ščitijo kot druge. V prispevku pišemo o najpogostejših napakah pri nošenju zaščitnih mask ter preverjenih in kredibilnih ponudnikih.

Strokovnjaki na prvem mestu izpostavljajo nujnost nenehnega razkuževanja, s katerim preprečimo prenašanje virusa z dotiki in prek površin, opozarjajo pa tudi na pravilno uporabo zaščitnih mask, ki morajo prekrivati nos in usta, ključni poudarek pa je na menjavi mask. Foto: Getty Images

Zaščitite, kar morate! Maske nosimo, da zaščitimo sebe, predvsem pa, da zaščitimo druge okrog sebe.

Zaščitimo sebe in druge!

V zvezi z uporabo zaščitnih mask so praviloma od marca letos krožili najrazličnejši viri informacij. Mnogi so se spraševali, kako učinkovito je nošenje zaščitnih mask in koliko je njihova uporaba smiselna.

Najpomembnejše je, da se z uporabo zaščitne maske zmanjša možnost prenosa virusa s tistih, ki so že okuženi, nimajo pa še znakov okužbe, na druge. Tako pred okužbo zaščitimo predvsem sebe (tudi če okuženi še nimajo znakov okužbe) in obratno – druge pred nami.

Učinkovita zaščita pred okužbami: upoštevanje higienskih ukrepov in zaščitna maska

Med prvimi težavami, s katerimi se je svet spoprijemal ob izbruhu pandemije, je bilo vsesplošno pomanjkanje zaščitne opreme, predvsem mask. Mnogi ste si v začetku epidemije novega koronavirusa zaščitne maske naredili sami. To je bilo hkrati tudi obdobje, ko je zaščitnih sredstev primanjkovalo.

Boljša izbira in alternativa doma narejenim maskam so kljub vsemu medicinske zaščitne maske, najboljša zaščita pa so maske tipa FFP2 in FFP3, ki so primerne predvsem za profesionalno uporabo. Različica s filtrom je namenjena zaščiti sebe, brez filtra pa zaščiti sebe in drugih.

Zaščitne maske, ki jih ponuja podjetje HARTMANN, so maske najboljše kakovosti, narejene iz dvoslojne bombažne tkanine. Njihova uporaba je namenjena preprečevanju nenadzorovanega širjenja potencialnih kužnih kapljic med govorom, kašljanjem ali kihanjem in posledično preprečevanju širjenja okužb s covid-19.

Pri izbiri zaščitne maske izberite vrsto maske glede na namen (zaščita sebe ali drugih) ter upoštevajte, da maske ne nadomestijo fizičnega distanciranja, bontona kašlja in dezinfekcije oziroma umivanja rok ter izogibanja dotikanju obraza in sluznic. Prav tako mask ne uporabljajte namesto karantene pri okužbi s SARS-CoV-2 – če imate simptome okužbe, ostanite doma v samoizolaciji.

Foliodress mask LOOP TYPE II Maske (pakiranje: 50 kosov) so narejene iz hipoalergenih materialov in brez naravnega lateksa ter v skladu z zahtevami standarda EN 14683, maske tip II. Maske so troslojne in z elastiko.

Najpogostejše napake, ki jih delamo pri nošenju zaščitnih mask

Kljub udomačeni uporabi pa je – poleg vprašanj o učinkovitosti in smiselnosti uporabe, na žalost še vedno mogoče srečati primere nepravilne rabe zaščitnih mask. Ne glede na to, kakšno zaščitno masko nosimo, nekateri še vedno, vede ali nevede, delajo napake, zaradi česar pa se zaščita pred prenašanjem okužbe precej zmanjša.

Napake tako (še vedno) delamo, če z masko pokrijemo le usta, nos pa ostane zunaj. Nikoli jih tudi ne nosimo pod brado, še zdaleč pa ne zgolj na roki! Poleg tega, da vam maska popolnoma pokrije nos in usta, mora biti tudi dovolj tesno nameščena na obraz oziroma mora biti pri robovih dobro zatisnjena. Mnogi namreč delajo napako – sploh pri doma zašitih maskah –, ko nosijo maske, ki so jim preveč ohlapne.

Ničkolikokrat viden prizor primera nepravilne rabe zaščitnih mask. Foto: Getty Images

Kljub dobro prilegajoči se maski nekateri tudi zgornji del maske povlečejo na konico nosu, namesto višje na nosno kost, kot je tudi pravilno. Ko je maska enkrat nameščena, se je ne dotikajte več. Mnogi se mask še vedno dotikajo oziroma popravljajo njihovo postavitev, s čimer tvegajo, da se mikrobe, ki se sploh pri časovno daljšem nošenju maske začnejo skozi material prebijati tudi na zunanjo plast, prenese na roke, z rok pa potem na druge stvari, ki jih prijemate.

In zadnje, a še zdaleč ne najmanj pomembno. Četudi ste izbrano trgovino obiskali samo na hitro, tudi v pičlih desetih minutah, iste zaščitne maske ob naslednjem obisku ne smete uporabljati. Zaščitno masko za enkratno uporabo je treba menjati, upoštevajte pa, da imajo tudi pralne maske rok uporabe. Masko za enkratno uporabo je treba zamenjati vsaki dve uri. Pralne maske je treba prati vsak dan in jih ustrezno hraniti – ne v žepu, ampak v posebej za to namenjeni vrečki.

Izrednega pomena sta pravilna namestitev in pravilno odstranjevanje maske

Kot že tolikokrat poudarjeno je treba biti izredno previden tako pri nameščanju maske kot pri njenem odstranjevanju.

NAMESTITEV Z uporabo zaščitne maske zaščitite sebe in druge, a le pod pogojem, da jo znate pravilno uporabljati:

Masko si na obraz namestimo (in jo snamemo) šele, ko imamo roke res čiste, zato si jih pred uporabo razkužite ali umijte z milom (vsaj 30 sekund).

Maska je pravilno nameščena, ko pokriva usta, nos in brado (spodnji del mora segati pod brado, zgornji naj prekriva nosni koren), del s kovinsko žičko je na vrhu, beli del maske je obrnjen navznoter, maska pa se tesno prilega.

Ko je maska nameščena, se je ne dotikamo več.

Masko zamenjamo takoj, ko se navlaži (po pol ure oz. največ dveh urah nošenja).

Nato si razkužite roke ali si jih umijte z milom (vsaj 30 sekund).

UPORABA Na kaj morate biti pozorni oziroma čemu se morate izogniti pri uporabi zaščitne maske:

Ko imate nameščeno zaščitno masko, se ne dotikajte obraza.

Ko maska postane vlažna, je ne smete ponovno uporabiti.

Maske se ne dotikajte, le elastike oziroma trakov.

Mask, ki imajo kovinsko žičko, ne razkužujte v mikrovalovni pečici.

Mask ne namakajte, ne pršite in ne brišite z razkužilom.

PRALNE MASKE Pomembne informacije za tiste, ki uporabljate doma narejene maske za večkratno uporabo:

Po vsaki uporabi morate masko oprati v pralnem stroju na vsaj 60° Celzija ali prevreti v 5-minutnem kropu.

Ko se maska posuši, jo prelikajte še z vročim likalnikom.

Poškodovane ali vidno onesnažene maske niso več varne in primerne za uporabo, saj ne zagotavljajo zaščite pred okužbo.

