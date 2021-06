Kako kampirati v času korone?

Foto: Thinkstock

Oddih v harmoniji z naravo, ko se zbujamo ob zvokih ptičjega petja ter zaspimo ob večernem skovikanju čukov in šumenju borovcev, je za nekatere najbolj očarljiv način dopustovanja. Kampi poleg idilične narave ponujajo tudi veliko možnosti za aktivnosti na prostem, saj je rekreacija pomemben del aktivnega dopusta.

Turistična sezona se bliža vrhuncu in z mislimi smo že pri pakiranju, načrtovanju poti in organizaciji dopusta. Letos bo kampiranje malce drugačno od preteklih, saj tudi ta način dopustovanja možno zaznamuje korona, ki narekuje vsak naš korak. Za potovanja v države, ki so označene kot "zelene" ne potrebujemo potrdil in testiranja, potrebujemo jih za oranžna in rdeča območja.

Vsak četrtek nov zemljevid

Vir: ECDC

Redno preverjajmo zemljevid z označenimi barvami posameznih evropskih držav, ki je na voljo tukaj. Vsak četrtek se objavi novi zemljevid Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Slovenija je od 17. junija na seznamu oranžnih držav, zato za prestop meje potrebujemo potrdila o testiranju, cepljenju ali prebolelosti.

Za vstop v Slovenijo iz zelenega območja moramo imeti potrdilo o bivanju v zelenem območju. Če se vrnemo iz oranžnega območja, kot je označena vsa hrvaška obala, potrebujemo največ 48 ur star hitri test ali 72 ur star PCR-test oziroma druga potrdila o prebolelosti ali cepljenju, sicer nas napotijo v desetdnevno karanteno, ki jo lahko prekinemo peti dan z negativnim PCR-testom. Za vstop iz rdeče ali temnordeče države je obvezen 72 ur star PCR-test ter desetdnevna karantena. Izjema je prebolelost ali cepljenje.

Če kampirate v eni od naslednji držav, ki so od 19. 6. na zelenem seznamu, ste lahko mirni, saj ne potrebujete covidnih potrdil, ampak samo potrdila o bivanju – plačila računov kampiranja oziroma plačila turistične takse.

Zaradi še vedno prisotne možnosti okužbe s koronavirusom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino spremljate epidemiološko stanje na območju načrtovane poti, preverite pogoje vstopa v državo potovanja in upoštevate odločitve tamkajšnjih oblasti. Ob vrnitvi v Slovenijo upoštevajte priporočila NIJZ in druge ukrepe, ki veljajo med epidemijo. INFORMACIJE O PREHAJANJU MEJA Za čim bolj enostavno potovanje v Slovenijo je Policija pripravila aplikacijo Vstop v Slovenijo.

Kako na Hrvaško?

Pred odhodom je priporočljivo izpolniti spletni obrazec s podatki o osebah in kraju potovanja. Za vstop na Hrvaško potrebujemo:

- negativni hitri test 48 ur od odvzema brisa. SMS ni dovolj, ampak moramo natisniti potrdilo iz sistema zVEM,

- negativni hitri ali PCR-test, 72 ur od brisa,

- potrdilo o prebolelosti ali pozitivnem covidnem testu, ki je starejši od 11 dni, in ne več kot 180 dni.

- potrdilo o prebolelosti in da smo bili v šestih mesecih cepljeni z enim odmerkom kateregakoli cepiva,

- cepilni kartonček ali potrdilo iz sistema zVEM o polnem cepljenju po pravilih proizvajalca.

Kako se vrniti s Hrvaške?

Na hrvaški vladni spletni strani glede koronavirusa objavljena vsa testna mesta, kjer je možno opraviti hitri antigenski test ali PCR-test na covid-19. Testiranja izvajajo posamezne zasebne ustanove, obenem pa jih za svoje turiste organizirajo tudi ponudniki nastanitvenih zmogljivosti – hoteli in kampi, vendar se moramo pred testiranjem najaviti.

PCT-pogoji v vseh namestitvah tudi pri nas Ne glede na to, ali se odpravljamo v hotel, apartma ali kamp, velja pravilo PCT, torej moramo pred dopustom izpolniti enega od teh pogojev: - negativni hitri ali PCR-test (48 ur), - potrdilo o cepljenju, - potrdilo o prebolelosti: deset dni in največ šest mesecev star pozitiven PCR-test, zdravniško potrdilo – od začetka simptomov ne sme miniti več kot šest mesecev, - potrdilo o prebolelosti ali katerokoli cepivo znotraj osmih mesecev od pozitivnega testa ali začetka simptomov. Otroci, mlajši od 18 let, ki bivajo z ožjimi družinskimi člani, in poslovni uporabniki so izjema in ne potrebujejo PCT-pogojev.

Letošnje priprave na dopust torej zaznamuje organizacija testiranj, potrdil in vsega v zvezi s korono, vendar naj nam to ne pokvari dopusta. Bodimo z mislimi usmerjeni v lepši del počitnic, ko se bomo umirjeno lahko spočili v naravi, se predajali morskemu zraku, kulinaričnim presežkom in se razvajali v družbi najdražjih.

