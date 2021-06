Čarobni kraj za en dan oddiha: Jadran in Alpe, vse na dosegu roke

Ko smo se kot otroci peljali na morje in smo pri Razdrtem zagledali strmo obličje Nanosa, ki nas zviška spremlja na poti na težko pričakovane počitnice, smo vedeli, da bomo kmalu zaklicali: "Morjeeeee!".

Nanos, planota, ki nas vedno spremlja na poti na počitnice.

Pri Nanosu je zrak postal morski, drugačen kot višje v prestolnici. Vreme se je razjasnilo in vse je postalo lagodnejše. Avtomatično smo odvili sendviče in odprli sokove ter sezuli superge in z bosimi nogami na armaturni plošči zajadrali na dopust. Otroci so za seboj pustili šolska spričevala, ki niso bila vedno bleščeča, mame in očetje so pozabili na prepire preteklega večera, ko je bilo treba spakirati nenormalne količine prtljage, opreme za kampiranje, pripomočkov za plavanje in zaloge hrane za en mesec. Kot da na morju ne bi imeli trgovin. Ampak če je nujno, pač ne gre drugače. Očetje, ki so pakirali te nepregledne kupe torb, zabojčkov, vrečk in potovalk, so sicer bentili, a na koncu se je vse izšlo in se celo izkazalo, da je bilo vse spakirano z veliko mero razuma.

Naravni biseri in zanesljiv sopotnik - dve stvari, ki ju imamo vedno pri roki

Samo odločiti se je treba, cesta že čaka. Foto: Jan Lukanović

Kako mamljivo se je izgubiti v spominih in sanjariti o časih, ko se je vse zdelo preprostejše. Spakiraš in greš, pokličeš prijatelja in se odpraviš na potep. Še vedno je tako. Le v hitrem tempu življenja, ko nam digitalne tehnologije kradejo prosti čas, včasih pozabimo, kako pri roki imamo izjemno lepe naravne bisere in kako hitro lahko zamenjamo bučno pisarno ali vsega naveličano domačo dnevno sobo za kotiček neokrnjene narave ali ležerno sproščenost malega mesteca nekje drugje.

Cerkvica Sv. Hieronima pod vrhom Nanosa

Kam in kako bomo odšli, je povsem jasno: nekam, kjer si vedno napolnimo baterije, in sicer z vsestransko uporabnim avtomobilom, ki je dovolj prostoren in pametno opremljen, da nas spodbuja k vedno novim potem, obenem pa je tehnološko zasnovan za popolno udobje in varnost na poti. To je lahko le legenda med vozili za prosti čas.

Citroën Berlingo že leta stoji ob strani družinam, športnim navdušencem, ljubiteljem aktivnega preživljanja prostega časa in vsem, ki jih nikoli ne zapusti želja po raziskovanju in iskanju novih izkušenj, ki jih bodo predali naprej svojim potomcem. Tako kot avtomobilska znamka Citroën, ki ima družinske vrednote zapisane v svojih genih. Enkrat Citroën, vedno Citroën.

Citroën predstavlja novega Berlinga, ki ohranja vse adute prejšnjih generacij poleg tega pa ponuja še več modernih funkcij. Foto: Jan Lukanović

Začetek poletja je idealen čas za obisk kraja, ki diši po morju

Vijugasta cesta z Logatca čez Kalce je nekaj najlepšega za vsakega avtomobilista, ki rad uživa v poeziji vožnje. Foto: Jan Lukanović

Ker se bliža dolgo vroče poletje, sva se tudi midva odpravila iskat blagodejno mediteransko sapico, ki bi odpihnila še zadnje ostanke zatohle zime iz najinih misli. Vonj po oddaljenem morju, sramežljive sredozemske cvetlice, razgled na sinjo gladino Jadrana na eni strani in vztrajna belina snega na alpski strani razgleda sta naju očarala. Ostala sva ves dan. Če bi se dalo, bi kar prenočila pod milim nebom.

V enem dnevu sva popolnoma pozabila na vsakdanje skrbi in se prepričala, kako čudovite avanture lahko odkrijeva z Berlingom. Slovenija je neskončna zakladnica za ljubitelje čarobnih krajev.

Osempalčni zaslon na dotik in štiri tehnologije za vzpostavitev povezave zagotavljajo neprekinjeno povezavo med digitalnim svetom in vozilom: Mirror Screen, Citroën Connect Nav, Citroën Connect Box in brezžično polnjenje pametnega telefona. Foto: Jan Lukanović

Nanos: kjer se lahko prepustiš navdihu

Nastopil je dan, ko sva si lahko malce oddahnila od napornega študentskega ritma, saj se konec pomladi nabere vse preveč obveznosti. Med letom človek raje poišče bližnje kraje za krajše izlete, zdaj pa sva si izbrala nekaj, kjer bova imela občutek, da sva v povsem drugi deželi. Najin cilj je bil Nanos, najin namen je bil uživati in se prepustiti navdihu.

Ni pomemben samo cilj, ampak predvsem pot. Berlingo je naš dom na poti. Foto: Jan Lukanović

Nanos je planota, ki jo lahko obiščejo različno pripravljeni pohodniki. Nanos je kraška planota nad Vipavsko dolino, ki ima zaradi svoje mogočnosti nešteto obrazov, zato je izjemno priljubljena pri pohodnikih in jadralnih padalcih. Približno 12 kilometrov dolga in šest kilometrov široka vzpetina ločuje osrednji del Slovenije od Primorja in ima več vrhov. Najvišji, Suhi vrh, meri 1.313 metrov, strmo odrezan rob Pleša na skrajnem jugu, nad Razdrtim, pa 1.262 metrov. Po pobočju potekajo kar tri daljinske pohodniške poti: Slovenska planinska transverzala, Evropska pešpot in Slovenska geološka pot. Na vrh Pleše oziroma južni vrh Nanosa je najlaže priti s parkirišča pri Razdrtem, takoj po izvozu z avtoceste. S parkirišča nas pot vodi v smeri Nanosa proti severu. Na razpotju nad travnikom, do koder pridemo po makadamski cesti s parkirišča, se lahko odločimo za lažjo ali težjo pot (desno). Težja pot je opremljena s klini in jeklenico in nas v uri in pol pripelje do Vojkove koče, le nekaj metrov pod vrhom Pleše. Za krožno pot se vrnemo po lažji poti nazaj na izhodišče.

Počitnice so lahko samo enodnevna pustolovščina. Foto: Jan Lukanović

Nanos je mogoče spoznati s kolesom, peš, pa tudi z avtomobilom. Za najin izlet po pobočjih kraške planote sva si želela prevoziti eno najlepših cest za ljubitelje serpentin. Pri Logatcu sva zavila z avtoceste in se prepustila poeziji vožnje v super prostornem avtomobilu, ki enako suvereno obvlada dinamiko avtoceste in lahkotno vožnjo po skritih cestah.

Mimo Kalc, Podkraja, Višenj in Cola sva po uživaški vožnji v senci drevja kmalu pokukala na drugo stran. Pod nama se je odprla Vipavska dolina, ko sva pri Sanaborju zavila levo v breg.

Prostrani travniki lahko v popotniku prebudijo umetniško žilico. Foto: Jan Lukanović

Desno pod seboj sva slutila vas Budanje, Vrhpolje, dvorec Zemono, Vipavo in Gradišče pri Vipavi, a najin pogled je segal naprej po vijugasti cesti. Kmalu se je kulisa spremenila. Poraslo pobočje se je umaknilo travnati planoti, dokler nisva prišla do točke, ki si zasluži svoje mesto na najinem seznamu najljubših izletniških točk.

Kotiček brez imena Foto: Jan Lukanović

Kotiček brez imena, ki sva si ga izbrala za prijeten oddih v naravi, je bil pravi kraj za piknik po francosko: odejica, košara z jagodami, piškoti in kavo, dobra družba in razgled v širjave. Jadran in Alpe, vse na dosegu roke.

Sneg in morje se skrivnostno spogledujeta. Foto: Jan Lukanović

Berlingo, kot zanesljivi sopotnik, ki bo ustregel vsem najinim željam, v ozadju potrpežljivo čaka, kdaj se bova naveličala tega lahkotnega pohajkovanja. Nikoli. Naslednjič bova prišla po kakšni drugi poti, drugič si bova oprtala nahrbtnike in se z drugimi planinci poveselila pri Vojkovi koči, nekoč pa morda pridemo trije.

Malce pod cerkvico Sv. Hieronima: trenutek za preprosto uživanje na svežem zraku. Foto: Jan Lukanović