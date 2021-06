Za ljubitelje lepih razgledov: 10 razlogov, zakaj se odpraviti na težko pričakovani "road trip"

Ko se odpravimo na potovanje, pravzaprav potujemo k sebi. Ne samo to, da sami odkrivamo kraje in kulture, ki smo jih do zdaj občudovali le na družbenih omrežjih ali v medijih, ampak si hkrati gradimo svoje spomine za vse življenje. Takšne dogodivščine nam pomagajo odkriti stvari o sebi, ki jih iz udobnega domačega kavča morda ne bi nikoli spoznali. Potovanja, izleti, odkrivanje novih krajev ali ponovno obiskovanje starih, priljubljenih izletniških točk so resnično lepa priložnost, da negujemo svojo dušo in telo. Zato se z vso odgovornostjo do sebe odpravite na naslednji izlet in ga spremenite v čudovito doživet dan, ki vam bo prinesel veliko lepega, med drugim tudi nova spoznanja o sebi in svojem sopotniku.

Lepi razgledi na Tržaški zaliv in koprsko zaledje. Foto: Jan Lukanović

Pot kot priložnost za zbistritev misli

Potovanja tudi nama dajejo možnost, da se vrneva k sebi, da spet spoznava, kdo sva in kaj naju žene, po možnosti vedno odkrijeva tudi nekaj, kar sva že zdavnaj pozabila, saj vsakodnevni ritem tudi naju premetava od enega opravka do drugega. Potem pa tako hitro izgubiš stik s seboj in svojim najdražjim oziroma najdražjo, ki tudi tava po svoje med študijem, priložnostnimi službami in drugimi obveznostmi.

Ni nujno, da je potovanje dolgo, nekajdnevno, včasih je dovolj le kratek izlet. Ni lepšega kot dolga vožnja po prekrasni cesti, ki se vije med rdečimi borovci slovenskega krasa. Čas, ki ga preživiva v tem delu Slovenije, se nama povrne stokrat, saj imava vedno občutek, da se s Krasa v Ljubljano vrneva povsem prerojena, kot bi prišla iz povsem druge dežele. Zbistriva si misli in se napolniva s svežo energijo.

Ker obožujeva lepe razglede in dolga, včasih celo brezciljna potepanja, sva si pretekli konec tedna vzela dan časa in v prostornega Berlinga spakirala vse, kar potrebujeva za ležerno uživanje v naravi. Ne bova pohajala po hribih, kajti v pričakovanju poletja sva želela malce bližje morju. Ker pa rada odlašava z užitki, se nisva odpravila kar takoj uživat na plažo, to ni najin stil. Poletje si jemljeva počasi, po korakih.

Poiskati navdih v čudežni naravi

Kraški rob je bil včasih meja med avstrijskimi in beneškimi deželami. Foto: Jan Lukanović

Preprosta narava nas vedno obogati z največjimi presenečenji. Ni nujno, da potovanja, ki nam širijo obzorja, vključujejo razvajanja v petzvezdničnih hotelih, drage večerje in luksuzna letovišča.

Opazovanje zvezdnatega neba ali sončnega zahoda pred majhnim šotorom v kampu na prelepem otočku sredi ničesar ali pa pred avtomobilom, parkiranim na prekrasnem koščku narave, je lahko enako ali še bolj navdihujoče. Skok v morje si bova privoščila, ko bo malce topleje, za zdaj sva si izbrala čudovit Črni Kal, kamor rada prideva tudi pozimi, saj so vremenske razmere na Kraškem robu tudi pozimi lahko skoraj poletne. Prijatelji, ki plezajo, se velikokrat odpravijo v strme skale Kraškega roba, nama pa več zadovoljstva ponuja malce mirnejši oddih.

Sprehod po nekdanji meji med Habsburžani in Benečani Stari grad nad Črnim Kalom Foto: Getty Images Istrsko-kraška vas Črni Kal s kamnoseško tradicijo je eden od draguljev koprskega zaledja, ki leži tik ob regionalni cesti Koper–Ljubljana in je vključena v Register nepremične kulturne dediščine Republike Slovenije kot naselbinska dediščina. Za markantno veduto poskrbi ralo zvonik baročne cerkve sv. Valentina, ki je rahlo nagnjen zaradi udiranja zemlje. 20-kilometrski Kraški rob nad vasico je izrazit prehod med celinskim in primorskim delom Slovenije in predstavlja geološko in podnebno mejo, ki oblikuje pokrajino, primerno za pohodnike, kolesarje in plezalce. Kar polovica vseh plezalnih poti v Sloveniji se namreč nahaja v stenah Kraškega roba. Po navadi vasico in naravno pregrado Kraškega roba opazujemo z avtoceste proti morju, a če na izvozu Črni Kal zavijemo z avtoceste, sledimo Kozini in naprej oznakam za Podgorje, Petrinje in pozneje Črnotiče, se kmalu znajdemo pod črnokalsko utrdbo iz 11. stoletja San Sergio. Lahko pa avtocesto Ljubljana–Koper zapustimo na izvozu Kastelec in sledimo smeri Črnega Kala. Na parkirišču pod Črnim Kalom si privoščimo dolg postanek, saj se pod nami odpirajo eni lepših razgledov na naše Primorje. Na skalnem robu nad vasjo so ostanki starega gradu iz 11. stoletja, ki stoji na 30-metrski skali. Kraškorobna naselja Črni Kal, Črnotiše, Gračišče, Hrastovlje, Kubed, Podpeč in Socerb so razglašena za kulturne spomenike. Na fotografiji: Hrastovlje, kjer si v cerkvi svete Trojice lahko ogledamo znamenito fresko Mrtvaški ples. Foto: Getty Images Pohodniške poti: Grad Socerb–Črnokalski grad: 1,5 ure Črnokalski grad–Podpeč: 2 uri Podpeč–Zazid–Veli Badin pri Sočergi: 3 ure Osp–Tinjan–Osp: 2,5 ure Hrastovlje–planota Lačna–Hrastovlje: 4 ure Črni Kal–Hrastovlje–Črni Kal: 6 ur

Srečati podobno misleče ljudi

Kraški rob poteka od doline Glinščice na italijanski strani do Učke nad Reko na Hrvaškem. V dolžino meri 20 kilometrov. Foto: Jan Lukanović

Popotniki si delimo nekaj skupnih točk: ljubezen do avantur in raziskovanja sveta in smo vedno na preži za novimi pustolovščinami, razgledi in spomini. Potujemo tudi zato, da spoznamo in se povežemo v podobno mislečimi ljudmi. Takšna znanstva večkrat prerastejo v dolgoletna tesna prijateljstva. Drug drugega spodbujamo, delimo si nasvete in ideje za nove poti.

Poskusiti nekaj novega

Kraškemu robu daje pečat razkošna kulturna in naravna dediščina. Foto: Jan Lukanović

Verjetno nimamo vsak dan priložnosti, da odkrijemo nekaj novega ali doživimo nekaj osupljivega. Prav potovanja in izleti so odlična priložnost, da to spremenimo. Na dopustu ali nekje na poti smo bolj odprtega duha in prav ta odprtost velikokrat botruje temu, da preizkusimo nekaj novega. Nekateri lahko začutijo željo po novem športnem podvigu, novih akcijah v divjini. Nov dosežek in zadovoljstvo, da smo poskusili nekaj novega, nam bo dal moč in samozavest.

Obogatiti zakladnico spominov

Črni Kal je izhodišče za lepe kolesarske in pohodniške izlete. Foto: Jan Lukanović

Vsi imamo tistega prijatelja ali sorodnika, ki s potovanj vedno prinese najboljše zgodbe. Pa niso nujno vedno o tem, kako je našel sebe. Najbolj zabavne se vedno vrtijo okoli spoznavanja novih ljudi, srečevanja starih znancev na najbolj nenavadnih krajih ali pa o resnih preizkušnjah, ki so jim bili na poti izpostavljeni. Ne pozabimo vestno dokumentirati vsega, kar vidimo, čutno spremljajmo pot in spravljajmo spomine, da bomo še čez dolga leta lahko pripovedovali o svojih doživetjih. Naj fotografije z izleta ali potovanja pričajo o srečnih časih na poti.

Odpreti srce

Črni Kal "nadzira" dolino Rižane. Foto: Jan Lukanović

Svet je poln raznolikih krajev, kultur, pokrajin in načinov življenja. Kulturna raznolikost nas bogati, nam približa drugačne vrednote in verovanja, pa tudi okuse in kulinarične dobrote, o katerih sicer nikoli ne bi slišali. Tudi v svoji državi lahko med potovanjem po odročnih krajih odkrijemo navade in dobrote, ki nam niso blizu.

Čeprav se na pot odpravimo, da se malce odklopimo, pa smo vedno radi tudi povezani z digitalnim svetom. Osempalčni zaslon na dotik in štiri tehnologije za vzpostavitev povezave nam pri Berlingu zagotavljajo neprekinjeno povezavo med digitalnim svetom in vozilom. To so Mirror Screen, Citroën Connect Nav, Citroën Connect Box in brezžično polnjenje pametnega telefona.

Izkusiti globoko hvaležnost

Foto: Jan Lukanović

Ker preveč hitimo, pozabimo na hvaležnost za dobre stvari v življenju. Potovanja nam ponujajo drugačno perspektivo na svoje življenje, saj jo pregnetejo izkušnje, ki smo jih dobili na poti, srečanja z ljudmi, ki imajo manj sreče od nas, in spoznavanje krajev, kjer razmere za življenje niso tako ugodne kot pri nas. Kraška burja, ki reže pozimi po Kraškem robu, je izklesala drugačen karakter ljudi, ki živijo na trdi kraški zemlji.

Spoznati svoje sopotnike

Istrsko ime za Kraški rob je Bržanija. Foto: Jan Lukanović

Nikoli se ne moremo tako dobro spoznati kot na poti, ko smo skupaj vsak trenutek dneva, ko skupaj iščemo rešitve za nastale situacije, ko nas skupaj navdušujejo skrivnostni kraji in zanimivi ljudje in ko si delimo navdušenje nad novim Berlingom. To je avtomobil, ki ima karakter pravega, zanesljivega sopotnika. V njegovem naročju smo varni, povezani in sproščeni. Njegove funkcionalnosti, prostorske rešitve, dinamična vožnja in druge karakteristike našo pot naredijo nepozabno. Po vsakem postanku se s še večjim veseljem "vržemo" v njegovo naročje in se mu prepustimo, da nas zapelje na najlepše kraje.

S Citroënovim Berlingom lahko potuje cela skupina prijateljev. Potniki na zadnjih sedeži uživajo v enakem udobju, ne glede na to, na katerem sedežu sedijo, zahvaljujoč trem posameznim in enakovrednim sedežem v zadnjem delu. Trije otroci ali odrasli se brez težav namestijo na drugo klop. Sedeži nudijo tudi veliko prostora za noge, tako za 5- in 7-mestne različice kot tudi za M in XL verzije modela. Vsak posamezni zadnji sedež se zloži prav do tal in je opremljen z Isofix priključkom.

Napolniti baterije in se osvežiti

Med pojedino ob avtomobilu nas lahko preseneti tudi vonj po soli z morja. Foto: Jan Lukanović

Vsi potrebujemo čas za sprostitev. Le tako je lahko naše življenje uravnoteženo, bogatejše in mirnejše. Na izletu se znebimo nakopičenega stresa. Recite "da" novim pustolovščinam, uživajte v upočasnjenem ritmu in poskrbite za dobro počutje. Zato, da smo lahko najboljši, se moramo tudi počutiti najboljše, za kar poskrbimo tudi s takšnimi odklopi.

Z dobrim prigrizkom na poti poskrbimo za sveže zaloge energije. Berlingo nam ponuja, da si postrežemo kar na polički prtljažnega prostora, ki se je tudi za naju spremenil v priročni točilni pult, napolnjen z dobrotami Krasa. Nekaj kosov slastne melone, pršuta, oliv in sira, pa je dan dobil čisto nove dimenzije. Ob sončnem zahodu sva nazdravila s pomarančnim sokom in načrtovala prihodnje dni. Gotovo se bova odpravila do svojega zaliva ob morju.

Tudi v avtomobilu je mogoče poskrbeti za dobro počutje. Citroën je razvil celovit program, namenjen zagotavljanju splošnega udobja brez primere vseh potnikov v vozilu. Program Citroën Advanced Comfort® ponuja inovativne, tehnološke in inteligentne rešitve v službi dobrega počutja. Citroën Berlingo se ponaša z dobro osvetljenim potniškim prostorom, kar mu omogočajo stekla, nameščena okoli vozila. Še več svetlobe lahko zagotovi panoramska steklena streha, ki jo je mogoče zastreti z električnim senčnikom.

Doživeti nepričakovano

Viadukt Črni Kal je bil dokončan leta 2004. Foto: Jan Lukanović

Ko se odpravimo na sanjsko pot, je verjetno najbolj vznemirljiv del odkrivanje novih poti ali smisla. Mogoče včasih odkrijemo nov kraj, ki mu bomo od zdaj naprej rekli naš drugi dom, ali pa se nam bo posvetilo, da je domači kraj točno tisti kraj, kjer je naše srce. Nepričakovani zakladi v obliki srečanj in spoznanj so najbolj izpopolnjujoči razlogi za potovanja, izlete in počitnice. Naslednja avantura naju že čaka. Ena stvar je jasna kot beli dan – z nama bo šel Berlingo. Mogoče se dogovoriva še s kom, ki obožuje prelepe razglede.

Varnost mora biti vedno na prvem mestu. Za večje udobje in varnost je v Berlingu na voljo 18 sistemov pomoči pri vožnji, kot so aktivni opozorilnik za nenamerno menjavo voznega pasu, opozorilnik za voznikovo nepozornost, sistem za nadzor mrtvega kota, razširjeni sistem za prepoznavanje prometnih znakov, samodejno zaviranje v sili, kamera za pomoč pri vzvratni vožnji s funkcijo Top Rear Vision …

