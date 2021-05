Potovalna destinacija, ki presega standardne sezname obljudenih turističnih točk

Korak za korak za korakom stopicamo proti življenju, kot smo ga poznali nekoč. V življenje, v katerem so bila potovanja sestavni del našega vsakdana ter prepotrebna duša, ki nas tako ali drugače opolnomoči in navdahne s prepotrebno dozo energije za nadaljne izzive. Pred vami so štirje razlogi, ki vas znajo prepričati, zakaj še to pomlad ali preostali del leta na svoj potovalni seznam uvrstiti ravno počitniško deželo Nemčijo.

Že imate izbrano vašo naslednjo destinacijo? Predstavljamo vam predloge edinstvenih mest, krajev, ljudi, kulture, atmosfere, ki presegajo tiste klasične, standardne sezname turističnih točk. Predstavljamo vam predlog za potovanje, ki presega instant fotografije najbolj priljubljenih točk in že neštetetokrat videnih fotografij na družbenih omrežjih. Predstavljamo vam potovalno doživetje v pravem pomenu besede.

German.Local.Culture. predstavlja nemško kulturo v vsej svoji raznovrstnosti in istočasno daje navdih za popotnike, ki načrtujejo mestna in kulturna potovanja, ter jim pomaga, da se lažje znajdejo v turistični ponudbi. Nemška turistična organizacija s kampanjo predstavlja nemško kulturo v vsej svoji raznovrstnosti in istočasno daje navdih za popotnike, ki načrtujejo mestna in kulturna potovanja, ter jim pomaga, da se lažje znajdejo v turistični ponudbi.

Kombinacija avtentičnih doživetij na urbanih destinacijah, regionalne vpetosti mest in raznolike turistične ponudbe v njihovi okolici. V osrčju kampanje so štiri področja. Ta se naslanjajo na najpomembnejše razloge popotnikov, da se odločijo za potovanje, in se jim pomagajo orientirati – tako, da se lažje znajdejo v široki turistični ponudbi, ki jih počitniška dežela Nemčija nudi.

Odkrijte Nemčijo na tistih manj prevoženih cestah, kotičkih, predelih, odkrijte edinstveno vzdušje nemških mest in spoznajte ljudi, ki tam živijo. Skratka, Nemška turistična organizacija vas vabi, da se jim pridružite na potovanju po Nemčiji, ki vas bo zagotovo pozitivno presenetilo.

Flair – od predalčnih lesenih gradenj do ulične umetnosti: vzdušje nemških mest

Področje Flair zajema različne arhitekturne sloge, lokalno vzdušje mest in regij ter s kulturnega vidika zanimive in posebne kraje – od lokacij ulične umetnosti do mestnih četrti z bogato zgodovino. Širok spekter različnih arhitekturnih stilov in umetniških oblik je temeljito oblikoval državo in pustil prepoznaven značaj vsaki regiji.

V kampanji Nemške turistične organizacije so prikazane tako znane turistične znamenitosti kot tudi majhna mesta, ki s svojimi regionalnimi koreninami, zgodovino ali aktualnim kulturnim programom vzbujajo zanimanje potencialnih gostov za potovanje v Nemčijo. Slednja je tako neverjetno raznolika, da se je vredno umakniti tudi iz najbolj obljudenih delov ter iskati tisto pravo dušo države v še malce manj raziskanih kotičkih.

Nemčija se ponaša s številnimi gradovi, z očarljivimi zgodovinskimi mestnimi četrtmi ter umetniškimi in kulturnimi bogastvi, ki bodo razveselila različne okuse. Pridružite se nam na potovanju za čute in se prepustite edinstvenemu nemškemu vzdušju.

Craft – rokodelske tradicije, ki jih je mogoče doživeti

Bi radi pobliže spoznali, kako nastajajo izdelki pod svetovno znano oznako "Made in Germany"? Gre za oznako, ki označuje zanesljivost in kakovost ne samo v Nemčiji, ampak resnično povsod po svetu. Da je ugled nemškega obrtništva na tako visoki ravni, gre v veliki meri pripisati prav nemškim perfekcionistom različnih profesij s pregovorno nemško delovno disciplino.

Na področju Craft je prikazano, kakšno kulturno-zgodovinsko bogastvo premore Nemčija s številnimi večstoletnimi tradicijami in običaji. Tradicionalna obrt se iz generacije v generacijo predaja v obrtniških delavnicah in cehih. Tako se ohranjata regionalna kultura in identiteta. Marsikje lahko popotniki čisto od blizu opazujejo obrtnike in oblikovalce pri delu ter doživijo avtentično plat Nemčije.

Taste – užitek in okus: regionalno in svetovljansko

Doživeti turistično destinacijo z lokalnimi in regionalnimi specialitetami – to je obvezen del počitnic v Nemčiji pri več kot polovici gostov. To zanimanje je v kampanji naslovljeno s področjem Taste. V kampanji je prikazana nova generacija gastronomov in kuharjev, ki tradicionalno kulinarično umetnost interpretirajo na sodoben način. Seveda pri tem ne gre brez kozarca dobrega vina iz enega od 13 nemških vinorodnih okolišev ali piva iz ene od več kot 1.500 pivovarn.

Green – trajnostno v mestu in naravi

Trajnost je globalni megatrend, tudi Nemčija pa vedno znova odkriva nova področja trajnostnega turizma. Za načrtovanje potovanj to pomeni, da mednarodni gostje iščejo trajnostno ponudbo v mestih in kulturno ponudbo mest združujejo z enodnevnimi izleti v naravo. Nekateri pa se odločijo za "počitnice na deželi" in se z okolju prijaznimi prevoznimi sredstvi odpravijo na izlet v mesto. Raznolikost, ki jo tu ponuja Nemčija, je predstavljena v sklopu tematskega področja Green.

Morje, Alpe, pogorja, gozdovi, jezera, pohodniške poti in naravni parki – ko se odmaknete od velikih mest, je Nemčija pravi raj za ljubitelje narave. Tu se stvari, ki jih je vredno zaščititi, ohranijo. Vdihnite globoko in se nam pridružite na potovanju do nemških zelenih oaz.