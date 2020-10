Nasvet za izlet: to je čudežna dežela za vse ljubitelje pohodništva

Pohodništvo v sožitju z naravo je od nekdaj veljalo za zdravilno. Glede na napovedano vreme se sprehodom po čudoviti naravi tako hitro še ne bo treba odpovedati. In zakaj ne bi razgibali nog tudi v počitniški deželi Nemčiji, ki vsem ljubiteljem pohodništva ponuja odlično mrežo razgibanih pohodniških poti? Nemčija je s številnimi dejavnostmi namenjena prav tistim dopustnikom, ki so ves čas radi v gibanju in akciji. Poiščite pravo pohodniško pot zase, potem pa ... pot pod noge!

Naj bo v ospredju trajnost, dostopnost, adrenalinsko doživetje ali čudovita narava – počitniška dežela Nemčija je s svojo raznolikostjo popolna turistična destinacija za vsakogar. Možnosti za to ponuja več kot 200 tisoč kilometrov pohodniških poti – v krošnjah dreves, gorah, ob vodi, skozi vinograde ali pa vzdolž najlepših obrežij. Na obisk vabijo predvsem trije Unescovi spomeniki naravne dediščine.

Za nosom po Nemčiji: korak za korakom raziskujte to čudovito deželo med obalo in Alpami in zbirajte trenutke, ki vam jih nihče ne more vzeti. Več kot 200.000 kilometrov označenih pohodniških poti se ponaša z veliko raznolikostjo, zato bodo na svoje prišli tako zagrizeni planinci kot ležerni sprehajalci in družine. Pustite se razvajati gostiteljem v pohodnikom prijaznih nastanitvah in izvedeli boste, zakaj aktivne počitnice v Nemčiji pomenijo čisto sprostitev. Kaj pravite na pohod po eni od naslednjih pohodniških poti?

Bavarska, Kimsko jezero © DZT, Foto: Günter Stand

Pravljična pokrajina Saške Švice

Enega od najlepših pohodov ponuja Malerweg, Pot slikarjev. Ko boste hodili po pravljični pokrajini Saške Švice, vas bo obdajala čista romantika. V Labskem peščenjakovem hribovju (Elbsandsteingebirge) vas bodo očarale impozantne pečine iz peščenjaka, panoramski pogledi na Elbo in mizaste gore. Čaka vas slikovito pohodniško doživetje. Romantični slikarji, kot je Caspar David Friedrich, so Labsko peščenjakovo hribovje kot velikansko kuliso odkrili že dolgo tega. Na Malerwegu pa so motive našli tudi številni hollywoodski ustvarjalci. V Labskem peščenjakovem hribovju so posneli filme Zgodbe iz Narnije, Atlas oblakov in Grand Budapest hotel.

Malerweg je poseben tudi zato, ker ima veliko športnih odsekov. Rustikalne gorske koče v ozkih dolinah in na gorskih vrhovih pa vas bodo vedno znova premamile s hladno pijačo in toplim obrokom. Posebno vredna ogleda sta slap Lichtenhain in trdnjava Königstein. Ne spreglejte pa niti starega mestnega jedra Pirne in zdraviliškega mesta Bad Schandau.

Pot slikarjev Malerweg ©DZT, Foto: Leo Thomas

Spektakularno srednje Porenje

Če raje hodite po visokem, vam bo všeč pot ob Renu: Rheinsteig. Ren, ki se spektakularno vije skozi srednje Porenje, je nedvomno razred zase. Naravne znamenitosti dopolnjujejo skalne gmote, kot je Lorelaj, gradovi, kot je Marksburg, in romantična mesta, kot sta Kaub in Rüdesheim. V teh znamenitostih Unescove svetovne dediščine lahko uživate kar v pohodniških čevljih. Rheinsteig je izjemna pohodniška pot, ki ponuja vse, kar pohodnik pričakuje. Primerna je tudi za zagrizene planince, saj ima veliko etap toliko višinskih metrov, kot če bi bili v Alpah. Vzemite si čas za razglede, za kulturne znamenitosti ob poti, kot sta spomenik v Niederwaldu in ulica Drosselgasse v Rüdesheimu, in seveda za rensko vino.

Zgornja srednja dolina Rena, grad Katz © DZT, Foto: Guenther Bayerl

Divja naravna krajina z obsežnimi gozdovi

Saar-Hunsrück-Steig je razburljiva pot s številnimi naravnimi stezicami. 410 kilometrov čistega pohodništva! Izhodišče je pri Zgornji Mozeli, pri tromeji, nato pa se nadaljuje čez travnike in sadovnjake vse do znamenitega rečnega okljuka Saarschleife. Ob poti lahko občudujete akumulacijska jezera, reke Mozela, Saar in Ren ter številne očarljive potočke. Spoznavali boste Hunsrück, divjo naravno krajino z obsežnimi gozdovi, polji in travniki. Začutite utrip mesteca Herrstein s tradicionalno predalčno leseno gradnjo ter divjo in romantično dolino Baybachtal z zasanjanimi mlini. Zaključek Saar-Hunsrück-Steiga pa je naravnost presunljiv: slikovite poti, razgledi in vinogradi ob Renu vodijo v mesto Boppard.

Saar-Hunsrück-Steig, viseči most Geierlay ©DZT, Foto: Günter Standl

Pohodniška klasika v Schwarzwaldu

Pa zaključimo z nemško pohodniško klasiko: 285 kilometrov dolgo pohodniško potjo Westweg v Schwarzwaldu. Prepustite se slikoviti pokrajini, gostoljubju in kulinariki regije na grebenih Schwarzwalda. Bi poskusili schwarzwaldsko šunko ali se posladkali s schwarzwaldsko češnjevo torto? Priložnosti, da se okrepčate, bo dovolj, sicer pa boste večino časa preživeli zahodnem grebenu Schwarzwalda. Tam se bodo vedno znova ponujali pogledi na dolino Rena vse do francoskih Vogezov. Po obsežnih smrekovih gozdovih, ozkih gorskih poteh in širokih gozdnih cestah, po zgodovinskih lesenih mostovih čez potoke, skozi visoko barje in mimo znamenitega jezera Titisee ... Odklopite se od preostalega sveta in uživajte na najlepši pohodniški poti v Schwarzwaldu.

Titisee-Neustadt, pogled na jezero Titisee © Klaus Hansen