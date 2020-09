Ideja za dopustovanje: počitnice v tem evropskem biseru

Razmišljate o naslednjem dopustu? Naj bo ta malo drugačen, kot smo ga vajeni, zunaj ustaljenih okvirov, a zato nič manj markanten. Počitniška dežela Nemčija še zdaleč ni zgolj in samo Berlin, temveč ponuja ogromno možnosti za aktiven dopust po vaši meri, naj gre za pohodništvo, adrenalinski alpinizem, kolesarjenje, oddih ob morski obali ali raziskovanje jezer in drugih vodnih užitkov. Smo na kaj pozabili? Gotovo! Naravne lepote lahko občudujemo na vseh koncih države, najbolj pa v 16 nacionalnih parkih, 104 naravnih parkih ali 16 Unescovih biosfernih rezervatih.

Počitniška dežela je s številnimi dejavnostmi namenjena prav tistim dopustnikom, ki so ves čas radi v gibanju in akciji. V prispevku jo razkrivamo v podobi, kot je do zdaj niste bili vajeni. Doživite Nemčijo z njene najlepše plati.

Dogodivščina na vsakem vogalu

Nemčija ponuja več kot 70 tisoč kilometrov kolesarskih poti – prav na vsakem vogalu vas čaka nova dogodivščina! Narava se razprostira vse do tam, kamor vam seže oko. Odkrili boste morje, gore, zelene travnike, temne gozdove in različne živali. Posebna pot leži prav na Baltskem morju. Dolga je 400 kilometrov in vodi vzdolž nekaterih najlepših plaž v Nemčiji. Morski veter deluje pomirjujoče in ne prečisti le telesa, temveč tudi duha. Poleti je odlična za skok v vodo; česa takega ni nikjer drugje! A tudi spomladi in jeseni, ko so temperature za kolesarjenje prijetnejše in po morju divjajo valovi, se bo pred vašimi očmi odvil nepozaben naravni spektakel.

Kolesarka pot Bodensee-Königssee-Radweg ob jezeru Hintersee © DZT, Foto: Günter Standl.

Več kot 200 tisoč kilometrov pohodniških poti

Pohodništvo v sožitju z naravo je od nekdaj veljalo za zdravilno. Možnosti za to ponuja več kot 200 tisoč kilometrov pohodniških poti – v krošnjah dreves, gorah, ob vodi, skozi vinograde ali pa vzdolž najlepših obrežij. Na obisk vabijo predvsem trije Unescovi spomeniki naravne dediščine. Grube Messel je jezero v deževnem gozdu, ki je staro 48 milijonov let. Od leta 2001 je znano, da je nastalo z izbruhom vulkana. Najdbe s tega območja (bilo naj bi jih okrog 40 tisoč) pojasnjujejo razvoj življenjskega sveta, potem ko je pred 12 milijoni let meteorit iztrebil približno 90 odstotkov živalskih vrst. Tam je tudi središče za obiskovalce, ponujajo pa tudi vodenja za male in velike raziskovalce.

Saška, pohodništvo v Saški Švici © DZT, Foto: Jens Wegener.

Bogata naravna dediščina

Velik kontrast ponuja druga točka naravne dediščine v Nemčiji – bibavični pas. Na obali nemškega Severnega morja zajema vse, kar naj bi glede na Unesco ohranjali, ščitili in varovali – neizmerljiv zaklad naravnih virov. Priljubljeni so predvsem organizirani pohodi, na katerih boste na lastni koži doživeli plimo in oseko.

Wittdün na Amrumu, svetilnik v sipinah © Getty Images, Foto: PPAMPicture.

Tretja točka so nemški bukovi gozdovi, ki se razprostirajo na petih zaščitenih območjih. Obiskovalci boste tam doživeli osupljive naravne pokrajine, ki prikazujejo, kako bi bila Nemčija videti, če vanjo ne bi posegal človek. Dobro označene pohodniške poti vabijo na nepozabno raziskovanje.

104 naravni parki, 16 Unescovih rezervatov biosfere in 16 narodnih parkov ponujajo izjemno raznolikost flore in favne. A tudi 350 odličnih zdravilnih kopeli in zdravilišč lahko doprinese k popolni notranji sprostitvi. Številni zdravilni postopki in metode so enako zdravilni za mlade in starejše. Če pa to ne pomaga, bo zagotovo pomagalo nemško vino. Pričakuje vas več kot 80 tisoč vinogradnikov, ki že komaj čakajo, da pridete poskusit njihovo žlahtno kapljico. Na 13 vinogradniških območjih vas bodo prepričali z odličnimi vini najrazličnejših sort. Izpolnili bodo vse želje in poskrbeli za vse okuse!

Mettlach, pogled na Saarschleife Baumwipfelpfad © DZT, Foto: Jens Wegener.

Le najboljše iz narave

Nemčija ima tudi vrhunske Michelinove restavracije, ki ponujajo domačo hrano. Več kot 300 trajnostno urejenih restavracij se je zaobljubilo, da bo varovalo vire in se izogibalo odpadkom. Kuharji postrežejo le z najboljšim iz narave.

Počitnice so še lepše, če jeste dobro hrano. Kako izvrstno, da vsaka zvezna dežela v Nemčiji ponuja izjemne dobrote. Vsaka regija ima svoje specialitete. Ponekod se na razdalji dveh kilometrov ne strinjajo, kakšen je pravi recept za krompirjevo solato. Večno vprašanje! Prvi del jo pripravi naravno s kisom in oljem, medtem ko drugi prisega na majonezo, da je bolj kremasta. Prepir nastane tudi glede uporabe kislih kumaric. A ravno to je tisto, kar kulinarično Nemčijo naredi tako posebno, zato vabljeni, da preizkusite in ustvarite svoje mnenje.

Pokušina vina pri vinarju v Würzburg © DZT, Foto: Jens Wegener.

Veter v laseh, dobro vino in vonj po neskončnih jagodnih poljih – doživite Nemčijo z njene najlepše plati!