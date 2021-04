Edinstveni velikonočni običaji po svetu

Veliko noč, enega od največjih krščanskih praznikov, praznujejo skoraj v vseh državah sveta, a v vsaki na malce drugačen način. Tudi v počitniški deželi Nemčiji, ki vas v utripu časa vabi na več kot 100 edinstvenih virtualnih izkušenj občudovanja svojih umetnosti , kulture, arhitekturnih znamenitosti in naravnih danosti , je v elika noč pomemben družinski praznik. Otroci takrat iščejo velikonočne pirhe, družine skupaj hodijo na sprehode, na velikonočno nedeljo pa si privoščijo obilen zajtrk s sorodniki. Od kod pa pravzaprav izvirajo nemški velikonočni običaji in katere nenavadne in edinstvene velikonočne običaje lahko najdemo v različnih nemških regijah?

Velikonočni zajček © Pixabay

Vsi upamo, da bomo kmalu raziskali nove svetove, do tokrat pa lahko svet raziskujemo tudi virtualno. Jasno je, da virtualna ponudba ne more nadomestiti pravega potovanja v drugo deželo, okušanja lokalne kuhinje, spoznavanja domačinov ter odkrivanja tamkajšnjih znamenitosti, običajev in skritih kotičkov. Že zdaj pa lahko o potovanju sanjarimo, ga načrtujemo in si predstavljamo, kako bo vse to doživeti v živo. Medtem pa lahko zbiramo zamisli, se naučimo kaj novega in za trenutek pobegnemo vsakdanu.

V počitniški deželi Nemčiji že težko čakajo, da vas spet vidijo in vaše sanje spremenijo v resničnost. Do takrat pa vas vabijo na pristna virtualna doživetja. Tokrat spoznavamo velikonočne običaje počitniške dežele Nemčije.

Izvor in pomen velike noči

Velika noč je najstarejši krščanski in najpomembnejši cerkveni praznik. Že od drugega stoletja se kristjani v tem času spominjajo Kristusove smrti in vstajenja. Nemško poimenovanje za veliko noč, "Ostern", najverjetneje izhaja iz starogermanske besede "Eastron", kar lahko približno prevedemo kot "jutranja zarja".

Velikonočna kulinarika

Velikonočne kulinarične specialitete vključujejo velikonočno jagnje – pravo ali v obliki peciva –, velikonočno pletenico iz kvašenega testa, okrašeno z barvitimi pirhi, na veliki petek pa ribe. Velika noč napoveduje tudi konec posta, zato Nemci na veliko nedeljo tradicionalno jedo obilen velikonočni zajtrk.

Barvanje pirhov z naravnimi barvili © Gettyimages/ GMVozd.

Velika noč © Fotolia

Velikonočni običaji

Na veliko nedeljo otroci iščejo pirhe, ki jih je zanje na skrita mesta nastavil velikonočni zajec. Tudi velikonočni zajec je poleg pirhov simbol plodnosti in izvora življenja. Velika noč je tudi praznik pomladi, zajec pa njen glasnik. Zajec je bil v povezavi z velikonočnimi jajci prvič omenjen leta 1682. Zanimivo je, da so v nekaterih nemških regijah pirhe dolgo prinašali tudi lisice, petelini ali kukavice.

Velikonočno pecivo © Pixabay

Saška, velikonočni pirhi Sorbov © Oberlausitz - Marketing Gesellschaft Oberlausitz-Niederschlesien/ Sylvio Dittrich

Jih nosi petelin ali morda štorklja? Morda celo kukavica, ko poje? To je skrivnost, ki jo boste morda izvedeli ob poslušanju velikonočne pesmi Goethe-Instituta Ljubljana. Poleg tega pa se boste v tem videu naučili tudi, kako si lahko doma sami izdelate preprost instrument in se spremljate pri petju. Če pa bi si sami radi pripravili velikonočno dekoracijo za praznično mizo, na primer velikonočne zajčke z ušesi iz prtičkov, si oglejte video Goethe-Instituta Ljubljana.

Z velikonočnim ognjem naj bi pregnali hudobne zimske duhove in pozdravili pomlad – to je poganski obred, ki izvira iz srednjega veka. Ljudje les in posušeno grmovje nakopičijo čim višje, nato pa ga – odvisno od regije – prižgejo na veliko soboto ali na veliko nedeljo zvečer. Družine nato ob ognju pogosto sedijo pozno v noč ter uživajo v toploti ognja in čarobnem vzdušju.

Iskanje skritih pirhov © Pixabay

Velikonočni pirhi © Gettyimages/ Westend61

Nenavadni velikonočni običaji

Poleg klasičnih velikonočnih tradicij, ki so razširjene po vsej Nemčiji, obstaja tudi nekaj nenavadnih običajev, ki jih najdemo le v nekaterih nemških regijah. Vznemirljiva različica velikonočnega ognja, ki jo najdemo v Hessnu, pa tudi v nekaterih regijah vzhodne Nemčije, so velikonočna kolesa (Osterräder). Običaj veli, da s slamo napolnjena kolesa prižgejo in zakotalijo po hribu navzdol.

V Zgornji Lužici in v nekaterih lokalnih skupnostih na Bavarskem na veliko nedeljo prirejajo velikonočno povorko konj (Osterritt). Moški si nadenejo frak in cilinder ter na slavnostno urejenih konjih odjezdijo po vnaprej določeni poti in pri tem oznanjajo ponovno vstajenje Kristusa.

Velikonočna povorka konj © Pixabay

Tradicionalno praznovanje velike noči © Pixabay

Tradicija velikonočne okrasitve vodnjakov izvira iz Frankovske Švice na Zgornjem Bavarskem in jo najdemo samo na Bavarskem. Že več kot sto let tamkajšnji prebivalci za veliko noč barvito okrasijo številne vodnjake. Dekoracija vključuje na tisoče pisano pobarvanih jajčnih lupin, cvetje in girlande.

Izdelovanje velikonočne dekoracije © Pixabay.

Praznovanje velike noči z barvitimi pirhi © Gettyimages/ Rike

