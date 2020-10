To so sanje vseh ljubiteljev vina

Nismo samo Slovenci tisti, ki pridelujemo vrhunska vina – tudi počitniška dežela Nemčija ima na tem področju veliko ponuditi. Trte rastejo v kar 13 vinorodnih deželah. Te so izjemno raznolike, obiskovalce pa privabljajo z bogato ponudbo, prepletom kulture in narave ter seveda žlahtne kapljice.

Kdor ima rad preplet tradicije in sodobnosti, bo na svoj račun prišel v frankovski vinorodni deželi. Zlasti rizvanec, najpogostejša sorta grozdja v Frankovski, med tamkajšnjimi mladimi vinarji doživlja pravo renesanso. Ponuja ga namreč marsikatera sodobna in prefinjena vinoteka. Če se podate po kolesarski poti ob Majni, boste odkrili tudi čudovito pokrajino s številnimi zgodovinskimi kraji. Pohodniki boste na panoramskih poteh uživali ob neverjetnih razgledih.

Najpomembnejše sorte grozdja: rizvanec, zeleni silvanec in regionalna posebnost bacchus.

Pekarna Frankenwinheim Bäckerei Schmitt, seminar peke kruha in pokušina vina © DZT, Foto: Benedikt Steinle/Antonia Kögl

Najstarejša nemška vinorodna dežela

Dvatisočletno kulturo pridelave in uživanja vina boste doživeli v vinorodni deželi Mozele. Vinska regija ob reki Mozeli je najstarejša nemška vinorodna dežela in največja vinorodna dežela s strminami. Pobočja, ki se nagibajo proti jugu ali jugozahodu, so za trto in redke živali nadvse ugoden življenjski prostor. Rizling, pridelan na območju Mozele, Saarja in Ruwerja, zato spada med najboljša bela vina na svetu. Odlikujeta ga globok okus in sorazmerno nizka vsebnost alkohola, zato je to izjemno kakovostno poletno vino. Posebnost te vinorodne dežele je tudi pridelava elblinga. To avtohtono sorto grozdja so menda gojili že Rimljani.

Najpomembnejše sorte grozdja: rizling, rizvanec, elbling, kerner, beli in modri pinot ter dornfelder.

Bernkastel-Kues, kolesarjenje v vinorodnem okolišu Mozele © DZT, Foto: Günter Standl

Za ljubitelje rizlinga in modrega pinota

V vinorodni deželi Rheingau se boste počutili kot v raju. Samostani in gradovi v okrožju Rheingau se čudovito zlijejo s pokrajino, poleg tega pa so jo tudi pomembno zaznamovali. Menihi so tu namreč stoletja gojili vino in s tem soustvarjali kulturno krajino. Tudi tu prevladuje rizling, ki ga najraje gojijo na razširjenih puhličastih tleh. Poleg tega različne vrste tal omogočajo pridelavo širokega nabora sort: od mineralno bogatih vin z območja Lorcha in rdečih vin, pridelanih na rdečem glinastem skrilavcu na območju Assmanhausna, do robustnih vin, pridelanih na kvarcitu na območju Rüdesheima.

Najpomembnejši sorti grozdja: rizling in modri pinot.

Vinorodna dežela Rheingau, dvorec Oestrich-Winkel Schloss Vollrads © DZT, Foto: Deutschland abgelichtet Medienproduktion

Ena najmanjših vinorodnih dežel v Evropi

Saška vinorodna dežela – preprosto edinstvena. To je najbolj severovzhodna vinorodna dežela v Nemčiji in ena najmanjših v Evropi. Njena posebnost so majhni parcelirani vinogradi, ki jih obdeluje več kot 3.000 malih vinogradnikov. Saško vino po vsej Nemčiji velja za redko specialiteto in ga običajno lahko dobite le v tej regiji. Ta posebna vina točijo v rustikalnih, slovenskim osmicam podobnih straußenwirtschaften, našli pa jih boste tudi na vinskih kartah vinotek in luksuznih restavracij. Kljub svoji majhnosti se saška vinorodna dežela ponaša z bogato izbiro vin. Tam pridelujejo veliko različnih sort grozdja; samo tam na primer še pridelujejo zlati rizling.

Najpomembnejše sorte grozdja: rizvanec, rizling, beli in sivi pinot ter traminec.

Dresden-Pillnitz, Saška vinorodna dežela © DZT

Za ljubitelje rdečih vin

Če radi pokušate rdeča vina, je prava izbira za vas vinorodna dežela Württemberg. Württemberg je znan po pestrosti vinskih sort. Modro frankinjo in trollinger gojijo skoraj izključno v tej deželi. Iz Württemberga prihajajo tudi številne nove sorte, pomembne za nemško vinogradništvo. Od tam izvira dornfelder, ki ga danes gojijo po vsej Nemčiji. Trenutno tam sadijo tudi "nove" rdeče sorte acolon, cabernet dorio, cabernet mitos in cabernet dorsa. V osrčju regije leži dolina Neckar z zaščitenim podnebjem. Regijo lahko z avtomobilom raziščete po württemberški vinski poti.

Najpomembnejše sorte grozdja: trollinger, rizling, črni rizling, modra frankinja in modri pinot; regionalni posebnosti sta žametovka in frühburgunder (klevner).

Eberbach, kolesarska pot Neckartalradweg © DZT, Foto: Andreas Held

S pohodniškimi čevlji, z ladjo, na dveh ali povsem lagodno na štirih kolesih – nemške vinorodne dežele lahko raziščete na veliko načinov in čisto mogoče je, da vam en obisk ne bo zadoščal.

V povezavi z nemškim vinskim turizmom so bile zasnovane številne zanimive poti s posebnimi nastanitvami in informacijami o prireditvah. Obiskovalce tako v vsaki regi pričakujejo rustikalne, slovenskim osmicam podobne straußenwirtschaften, vinski festivali, odlični koncerti in znamenitosti.